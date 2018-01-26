Смотри и худей: 8 фильмов, которые мотивируют на это

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13:44 25.01.2018
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Садиться на диету нужно легко и с предвкушением результата! А поможет в этом кино. Подсказываем, какие фильмы станут лучшей мотивацией.

Как мы все помним, важнейшим из искусств для нас является кино. Оно развлекает, учит и даже… помогает худеть, выступая в роли психотерапевта (бесплатного, к тому же). Читай нашу подборку, следуй советам из фильмов и к лету обзаведешься сногсшибательной фигурой. Правда-правда.

 

«Школа для толстушек», Россия, 2010

 

 

Совет: заручись поддержкой подруг

 

Легкая и приятная мелодрама снята по роману Натальи Нестеровой. У трех совершенно разных женщин (одну из ролей играет Анна Ардова) в жизни наступает тяжелый период. К счастью, именно в этот момент судьба сводит их вместе. «Хватит сопли жевать», — решают подружки по несчастью и разрабатывают план, как привести себя в порядок. В нем значатся диета, комплекс упражнений, поход в салон красоты и шопинг. И вот уже вскоре жизнь героинь меняется к лучшему.

 

 «Не худо бы похудеть», Франция, 2012

 

 

Совет: полюби себя такой, какая ты есть

 

Муж очаровательной француженки любит худых и стройных женщин, а она, как назло, набрала несколько лишних килограммов. И по такому случаю заботливый супруг дарит ей курс похудения на знаменитом курорте. А дальше все, как в анекдоте. Муж сказал жене: «Худей или я уйду к другой». Супруга похудела, похорошела и сама… ушла к другому. Героиня фильма поняла, что ей нравится быть такой, какая сейчас. Ей комфортно в своем теле. А муж, кстати, оказался не таким уж заботливым и верным.

 

«Нация фастфуда», Великобритания, США, 2006

 

 

Совет: питайся правильно, ведь ты — то, что ты ешь

 

О вреде быстрого питания рассказывается посредством нескольких историй: в одной независимый директор по маркетингу обнаруживает кишечную палочку в котлетах популярного ресторана, в другой действует школьница, подрабатывающая в кафе быстрого питания. Создателям социальной картины удалось привлечь даже Брюса Уиллиса и Аврил Лавин, мелькнувших в эпизодах. После просмотра тебе точно не захочется есть гамбургеры ближайшие лет двадцать! Кстати, на тему правильного питания снято несколько неплохих документалок: «Двойная порция» (2004), «Сыт по горло» (2014), «Сахар» (2014).

 

«Беги, толстяк, беги», Великобритания, США, 2007

 

 

 

Совет: с помощью бега можно похудеть, а вот уйти от своих проблем – нет

 

Неудачник Деннис Дойл (британский комедийный актер Саймон Пегг) когда-то сбежал со свадьбы от своей беременной девушки. Спустя пять лет он хочет доказать ей, себе и всему миру, что способен изменится. Для этого ему нужно будет пробежать Лондонский марафон. Нелегкое испытания для рохли и совершенно неспортивного человека. Тренировки предстоят, как у знаменитого боксера Рокки: от прыжков со скакалкой до питья сырых яиц. Но чего не сделаешь ради любви?

 

«Идеальная фигура», США, 1997

 

 

 

Совет: умей вовремя остановиться

 

Юная гимнастка в погоне за золотыми медалями готова на все. И если надо похудеть — она это сделает. Правда, борьба с лишними килограммами перерастает в навязчивую идею и приводит к анорексии. Об оборотной стороне диет и программ по похудению рассказывают и другие картины: «Голод» (2008), а также новинка прошлого года «До кости» (2017) с Лили Коллинз.

 

«Толстяки», Испания, 2009

 

 

 

Совет: не бойся рассказать другим о своих проблемах

 

На первом же сеансе руководитель психотерапевтической группы для людей, страдающих лишним весом, предлагает обнажить не только душу, но и тело, раздевшись полностью. С этого начинается лечение. Ведь в основе многих проблем с лишним весом именно психологические проблемы, которые подчас человеку самому решить сложно. Очень тонкое кино, подталкивающее к размышлениям.

 

«Шаг вперед», США, 2006

 

 

 

Совет: танцуй!

 

К черту диеты и ограничения в еде, когда можно заняться куда более приятными вещами. Танец поможет тебе не только поддержать форму, но и сделает тело пластичным, мышцы упругими, осанку прямой. «Шаг вперед» своими танцевальными сценами просто завораживает и заставляет самой бежать и записываться на курсы. Если ты не относишься к поклонникам современного танца, смотри бальные в исполнении Ричарда Гира и Дженнифер Лопез в фильме «Давайте потанцуем» (2004), и горячего мачо Антонио Бандераса в картине «Держи ритм». Кстати, и в том, и в другом фильме в эпизодах мелькает парочка отличных танцоров, которым лишний вес нисколько не мешает исполнять сложные танцевальные движения.

 

«Сияние», США, 1980

 

 

 

Совет: смотри ужасы, если хочешь похудеть

 

Удивлена? А между тем британские ученые пришли к выводу, что просмотр ужасов способствует снижению веса. Когда человек пугается, у него учащается пульс,  происходит выброс адреналина, ускоряется метаболизм, калории сгорают быстрее. Да и реки крови на телеэкране не способствуют повышению аппетита.

 

В ходе экспериментов группе добровольцев показывали разные страшные фильмы и затем выясняли, сколько калорий они потеряли. Больше всего, как выяснилось, участники этого опыта сбросили при просмотре леденящего душу фильма «Сияние» Стенли Кубрика (184 калории). Вторым в списке значатся «Челюсти» Стивена Спилберга (161 калория). Также способствуют похудению фильмы «Изгоняющий дьявола», «Чужой» и «Пила». Проверь!

 

 

 

 

 

 

 

Lisa.ru / Фото
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