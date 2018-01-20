Произошло знаменательное событие на глазах у его соратников из движения «Рух новых сил» на берегу Днепра в Киеве, где были организованы купания.
Обряд пришелся Саакашвили по душе. «Бодрит!» — признался он коллегам по партии, сообщает «Лайф».
Фотографии купания политика стали активно обсуждать в Twitter. В основном по этому поводу шутили. «Зашёл грузином — вышел украинцем», — например, написал один.
Особое внимание пользователи обратили на густую растительность на теле Саакашвили, заметив, что «с такой махрой не то что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно».
Вспомнил Мишико, что грузины-то православные.« ответить
Обезьяна. На нашего патриотса похож.« ответить
Āksts gatavais.« ответить