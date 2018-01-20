Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей(3)

Лента новостей
Чем запомнилась неделя? Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Нуждающаяся семья получила помощь и обокрала склад благотворительной организации В Риге прошли традиционные Крещенские купания (+ФОТО) Парфюм а-ля рюсс Латвийские лыжные трассы на выходных будут работать Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии В Латвии неуютная камерная атмосфера
Eще в разделе
Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Причину смерти вокалистки The Cranberries решили скрыть Тревожные новости о Лаурисе Рейниксе, уехавшем отдыхать в Индонезию Вдова Малыгина требует отнять деньги у детей покойного мужа The Independent «хоронит» тысячи русских
Виталий Вавилкин
21:30 19.01.2018
Lifenews / Курьезы

Грузинский политик Михаил Саакашвили, ныне живущий на Украине, впервые в своей жизни окунулся в крещенские воды.

Произошло знаменательное событие на глазах у его соратников из движения «Рух новых сил» на берегу Днепра в Киеве, где были организованы купания.

 

Обряд пришелся Саакашвили по душе. «Бодрит!» — признался он коллегам по партии, сообщает «Лайф».

 

Фотографии купания политика стали активно обсуждать в Twitter. В основном по этому поводу шутили. «Зашёл грузином — вышел украинцем», — например, написал один.

 

Особое внимание пользователи обратили на густую растительность на теле Саакашвили, заметив, что «с такой махрой не то что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
федя 21:50 19:01:2018

Вспомнил Мишико, что грузины-то православные.

« ответить
Profile_default
Да 22:55 19:01:2018

Обезьяна. На нашего патриотса похож.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:56 19:01:2018

Āksts gatavais.

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV