Грузинский политик Михаил Саакашвили, ныне живущий на Украине, впервые в своей жизни окунулся в крещенские воды.

Произошло знаменательное событие на глазах у его соратников из движения «Рух новых сил» на берегу Днепра в Киеве, где были организованы купания.

Обряд пришелся Саакашвили по душе. «Бодрит!» — признался он коллегам по партии, сообщает «Лайф».

Фотографии купания политика стали активно обсуждать в Twitter. В основном по этому поводу шутили. «Зашёл грузином — вышел украинцем», — например, написал один.

Особое внимание пользователи обратили на густую растительность на теле Саакашвили, заметив, что «с такой махрой не то что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно».