Он утверждает, что был свидетелем этих событий.
«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Он готов представить эту информацию в украинском суде.
Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со снайперами, которые, по их словам, участвовали в трагических событиях на Майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.
По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет «грузинский легион», воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим». Как рассказал Нергадзе, на его группу выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали после возвращения из командировки.
Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости опубликует 14 февраля.
Ранее 5 канал (Италия) выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний отряду приказали открыть огонь по бойцам «Беркута» и по протестующим, однако они восприняли приказ как провокацию и не стреляли.
Напомним, во время последнего украинского Майдана сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь, майдан Незалежности (площадь Независимости), 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота «Беркут» распустили.
Ну сейчас потомки ткачих и прапоров из УССР г...на нальют.« ответить
скакуасы сами своих мочили чтоб обвинить в этом руку москвы, повесят их на осинах« ответить
Грузинские снайперы, которые приехали в Украину, получили деньги, но сами не стреляли (посадить же могут).., бл, ну сказочники, а вот хохлы рядом с ними палили во всю, из "Сайги"..:))))))).:)))))))))))))))))))« ответить
эЙ патриотс ты где?« ответить
Патриотс информацию никак переварить не может :) , она не вписывается в его мозг. Наверное, запил с горя ))))« ответить
переворотчики грохнули своих напоминает вильнюс и ригу« ответить
Для людей с мозгами это не новость.Как не новость кто стрелял с рижской Бастионки! Банды нацистов,которые пришли к власти на Украине -близнецы нацистов,что разворовали Латвию за 27 лет.« ответить
Одни пустые штампы, скучно однако.« ответить
Давайте поговорим об оккупации, о понаехавших . Или, о, новая тема -о допинге.))))« ответить
Gruzīns melo! Nopirkts Kremļa aģents un trollis!« ответить
Ага как, что то не укладывается в выстроенную в твоей голове картинку так сразу Кремля тролли очень хорошая позиция (удобная) думать не надо, мозгами шевелить.« ответить
Опять же можно гадость про ненавистных русских в очередной раз вылить. Аууу.. человечек я же уже писал ТЫ Д Е Б И Л.
Странная политика здесь на сайте, двойная. Патриотс ругает всех и вроде так и надо. Я написала ему 2 ответа и оба не пропустили.... А может он у них в штате числится?« ответить