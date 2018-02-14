Снайпер назвал, кто расстрелял людей на Майдане! Не поверите(16)

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Иллюстративное фото
Герман Бергер
19:15 13.02.2018
В мире / Политика

Нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей во время событий Майдана, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили.

Он утверждает, что был свидетелем этих событий.

 

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Он готов представить эту информацию в украинском суде.

 

Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со снайперами, которые, по их словам, участвовали в трагических событиях на Майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.

 

По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет «грузинский легион», воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим». Как рассказал Нергадзе, на его группу выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали после возвращения из командировки.

 

Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости опубликует 14 февраля.

 

Ранее 5 канал (Италия) выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний отряду приказали открыть огонь по бойцам «Беркута» и по протестующим, однако они восприняли приказ как провокацию и не стреляли.

 

Напомним, во время последнего украинского Майдана сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь, майдан Незалежности (площадь Независимости), 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

 

Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота «Беркут» распустили.

РИА Новости / Фото
Комментарии (16)
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саксофоб 19:22 13:02:2018

Ну сейчас потомки ткачих и прапоров из УССР г...на нальют.

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Саня 19:59 13:02:2018

скакуасы сами своих мочили чтоб обвинить в этом руку москвы, повесят их на осинах

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Цирк и клоуны 20:57 13:02:2018

Грузинские снайперы, которые приехали в Украину, получили деньги, но сами не стреляли (посадить же могут).., бл, ну сказочники, а вот хохлы рядом с ними палили во всю, из "Сайги"..:))))))).:)))))))))))))))))))

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Федя 19:26 13:02:2018

эЙ патриотс ты где?

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I.D. 21:11 13:02:2018

Патриотс информацию никак переварить не может :) , она не вписывается в его мозг. Наверное, запил с горя ))))

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домашняя заготовка 19:26 13:02:2018

переворотчики грохнули своих напоминает вильнюс и ригу

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Латвия 19:37 13:02:2018

Для людей с мозгами это не новость.Как не новость кто стрелял с рижской Бастионки! Банды нацистов,которые пришли к власти на Украине -близнецы нацистов,что разворовали Латвию за 27 лет.

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:D 20:11 13:02:2018

Одни пустые штампы, скучно однако.

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И то верно, скучно 20:44 13:02:2018

Давайте поговорим об оккупации, о понаехавших . Или, о, новая тема -о допинге.))))

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Latviešu patriots 21:24 13:02:2018

Gruzīns melo! Nopirkts Kremļa aģents un trollis!

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Да. Патриотсу. 21:55 13:02:2018

Ага как, что то не укладывается в выстроенную в твоей голове картинку так сразу Кремля тролли очень хорошая позиция (удобная) думать не надо, мозгами шевелить.
Опять же можно гадость про ненавистных русских в очередной раз вылить. Аууу.. человечек я же уже писал ТЫ Д Е Б И Л.

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I.D. 22:22 13:02:2018

Странная политика здесь на сайте, двойная. Патриотс ругает всех и вроде так и надо. Я написала ему 2 ответа и оба не пропустили.... А может он у них в штате числится?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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