Снег засыпал огромную часть Латвии(1)

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Владимир Бучельников
10:00 27.01.2018
Наша Латвия / Погода

После снегопада минувшей ночью вся Латгале, Селия и часть Видземе снова покрыты снегом, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Глубина снежного покрова в 8 часов утра составляла от 5 до 10 см, в Резекне 15 см. Примерно 10 см снега лежит в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене.

 

Снег скопился на ветвях деревьев и местами на проводах. Карта «Садалес тиклс» свидетельствует о нескольких десятках аварийных отключений, которые могут быть связаны с выпавшим снегом.

 

В воскресенье снежный покров на востоке Латвии еще увеличится, затем в начале недели пройдет дождь и снег будет таять, а затем снег снова выпадет и похолодает.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Нихаи 12:52 27:01:2018

Главное в Риге его нет, и не нужно,.

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