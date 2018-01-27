После снегопада минувшей ночью вся Латгале, Селия и часть Видземе снова покрыты снегом, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Глубина снежного покрова в 8 часов утра составляла от 5 до 10 см, в Резекне 15 см. Примерно 10 см снега лежит в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене.

Снег скопился на ветвях деревьев и местами на проводах. Карта «Садалес тиклс» свидетельствует о нескольких десятках аварийных отключений, которые могут быть связаны с выпавшим снегом.

В воскресенье снежный покров на востоке Латвии еще увеличится, затем в начале недели пройдет дождь и снег будет таять, а затем снег снова выпадет и похолодает.