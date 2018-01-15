Снегопад на Луцавсале

Рига местами покрылась снегом

Вот и зимушка–зима наконец–то решила напомнить о себе, опустив столбик термометра на несколько градусов ниже нуля. Но на этом она пока, видимо, решила и остановиться. А какая же зима без снега — просто холодрыга да и все.

Но если покрыть белоснежным одеялом весь город нам еще не под силу, то создать снежное царство на отдельно взятом острове, оказывается, вполне возможно. Что с успехом было продемонстрировано в новом парке отдыха на Луцавсале, где начиная с прошедшей пятницы с утра до позднего вечера беспрерывно палила в небо батарея из трех мощных снежных пушек.

Результат впечатляющий: уже образовалась гора ослепительно белого мягкого ледяного «пуха» и покрыта снежным налетом половина парковой зоны, что выше Островного моста (вместе с деревьями, кустарниками, скамейками и прочей парковой утварью). Теперь только остается рабочим парка при помощи спецтехники развести снежок по трассе и проложить лыжню. Что и планируется сделать уже в первой половине этой недели.

Так что парк ждет всех рижан и гостей столицы. Можно приходить со своими лыжами или за определенную плату взять их (вместе с лыжными ботинками) напрокат прямо на месте. А пока на пробе новоиспеченного снежка были замечены первые семейные пары с детьми и санками. Тут — детский восторг и неизменные селфи с мамой и папой.

Напоминаем также, что в Риге Луцавсала — это не единственное место, где можно пробежаться на лыжах. Аналогичные предпусковые работы проводятся сейчас и в парке спортивного зимнего отдыха в Задвинье на бульваре Узварас, 15. Здесь, кстати, работает и каток.

Идет подготовка к зимнему сезону в Снежном парке Межапарка. Как всегда, здесь будет предложен целый комплекс зимних развлечений: снежные трассы для лыжников классического бега и конькового хода, мини–парк с подъемниками и трамплинами для сноубордистов, горка катания на шинах с пятью спусками различной сложности. Есть тут и каток с естественным покрытием (работает только при минусовой температуре).

Бесплатный общественный каток с искусственным ледовым покрытием открыт также в квартале Спикеру, между улицами Маскавас, Краста и Тургенева. Планируется открытие катков и в других районах города.

Владимир СТАРКОВ.