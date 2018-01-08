«Снести!»: Дума вынесла приговоры 11 домам

Комиссия Рижской думы по деградирующим среду зданиям новый год начала с места в карьер: решением о сносе 11 домов.

После обрушения части здания на ул. Иерузалемес 3, которое случилось в ночь на 11 декабря, председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров дал задание составить список тех зданий, которые владельцам давно велено снести. Но воз и ныне там… А ведь многие конструкции так обветшали, что еле держатся. Так и до беды недалеко.

На заседание комиссии были приглашены домовладельцы, чтобы они могли дать свои пояснения: почему их недвижимость находится в таком безобразном состоянии и когда с этим будет покончено?

Разговор начался с дома, вернее, комплекса домов на ул. Пейтавас 9/11 в Старой Риге. Из восьми квартир три принадлежат фирме Citra Peitavas, тремя владеет банк, получивший их как залог по кредиту, а две – частным лицам, которым жить здесь очень даже нравится. Однако вкладывать средства в ремонт они не собираются – ни возможности нет, ни желания. Компания Citra подготовила проект реконструкции, но другие владельцы с ним не согласны, и в таком подвешенном состоянии ситуация находится уже много лет. Свой давний спор владельцы пытались продолжить и на комиссии, но аргументы сторон были признаны неубедительными. Классификация неприглядного объекта изменена с категории Б на самую опасную А, что требует срочного принятия мер, а именно принудительного сноса с последующим взысканием средств с хозяев.

Аналогичное решение принято и по зданиям на ул. Спаргелю 10 и 10, корп. 1. Они находятся рядом с недавно реновированным Зиедоньдарзсом, то есть, общественным местом, в котором каждый день бывают дети, в том числе и без сопровождения взрослых. Развалина стала пристанищем для бомжей, и уже один раз горела. Представители строительной фирмы RCBS рассказали о своих грандиозных планах реновации целого квартала, под которые банк вот-вот выделит кредит в 2,8 млн. евро. Все это, конечно, похвально, однако члены комиссии резонно заметили, что для сноса обветшавших конструкций хватило бы и трех тысяч. Однако эту сумму владельцы почему-то так и не смогли найти.

Не помогли отговорки и хозяевам ветхих домов возле Z-Towers в Пардаугаве – на Эргелю 2, Калнциема 3 и Даугавгривас 4а. Решение о принудительном приведении в порядок или демонтаже принято и в отношении собственности на ул. Я. Асара 22, Берзаунес 10 и Ливану 2а. Все эти объекты классифицированы как развалины категории А, обложены повышенным 3-процентным налогом. После разговора на комиссии у хозяев остался месяц на то, чтобы самостоятельно решить проблему. Дальше придется оплачивать работу рабочих, нанятых самоуправлением.

Особая тема – дом на ул. Дзирнаву 11, который много раз переходил из рук в руки. И когда работы уже были готовы начаться, рухнул «Крайбанк», который собирался вложить средства в реконструкцию дома. Вот уже два года у здания новые владельцы, которые готовы вкладывать деньги в перестройку дома. Но соседи постоянно обжалуют разрешения на строительство. Но считать их возражения беспочвенными не стоит, ведь планируется застройка общего двора. Под давлением общественности владельцы уже отказались от намерения построить подземную автостоянку, но дальше поиск компромисса застопорился.

— Это позор, что такие дома до сих пор существуют в Риге, — сказал Олег Буров. И обещал принимать к хозяевам строгие меры – вплоть штрафы от пяти до 10 тысяч еженедельно. Договорились, что в течение месяца владельцы представят документы о техническом состоянии здания, и вопрос будет рассмотрен снова.

Всего в Риге находится 15 зданий, которые давно должны были быть снесены..