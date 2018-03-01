В Великобритании продолжающиеся холода, получившие в СМИ название «Зверь с Востока» теперь сопровождаются штормом Эмма, принесшим снежные бури, ледяные дожди и сильные ветра, пишет The Daily Telegraph. Ожидается, что за время шторма в Великобритании выпадет до 50 см снега.

Непогода отрицательно повлияла на работу британских железных дорог, ткже перекрыты участки некоторых шоссе. В Шотландии, где действует «красный» уровень опасности, из западни выбрались сотни человек, застрявшие из-за снега на дороге M80 из Глазго в Стерлинг, пишет газета The Guardian.

В Лондоне приостановили движение поездов, следующих с вокзала Паддингтон в аэропорт Хитроу и обратно. «Нет движения в обоих направлениях. Станция Паддингтон в Лондоне закрыта из-за погодных условий, повлиявших на состояние платформ и территории возле перрона», — говорится в аккаунте поездов «Хитроу-экспресс».

Во Франции в 56 департаментах введен «оранжевый» уровень опасности из-за снега и наледи.

В Нидерландах метеорологические службы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности, температуры могут опускаться ниже -15 градусов по Цельсию, пишут местные СМИ. На севере страны водителей призывают к осторожности из-за обледенения дорог.

В итальянских городах вновь идет снег, самые сильные снегопады ожидаются в Турине, городах Кунео, Болонья, Парма и Реджо Эмилиа, сообщает Rai News. В части итальянских областей со значительными сбоями работает железнодорожное движение. Школы все еще закрыты в Неаполе, где недавно прошел самый сильный с 1958 года снегопад. Снег выпадал в Генуе и во Флоренции. На севере страны температура достигает максимум -2 — 1 градус по Цельсию, в центральной части -2 — 10 градусов, а на юге — 13 — 18 градусов.

Аэропорт Женевы приостановил в четверг работу из-за сильного снегопада.

«С учетом погодных условий аэропорт Женевы закрыт для воздушного движения вплоть до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте аэропорта.

Пассажирам советуют не приезжать в аэропорт и проверять статус своих рейсов, связавшись с авиакомпаниями.

Кроме того, из-за снегопада закрылся аэропорт Эдинбурга.

«Летные условия в Шотландии этим утром таковы, что у аэропорта и авиакомпаний нет достаточного количества персонала, чтобы безопасно продолжать работу. Следовательно, аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления в 10:00 (12:00 по Латвии)», — говорится в Twitter аэропорта.

В Ирландии введен «красный» уровень погодной опасности, сообщает телеканал Sky News. Все школы закрыты, жителям страны рекомендуют не выходить из дома с 16:00 четверга до полудня пятницы.

Метеорологическая служба Ирландии предупреждает, что низкая температура сохранится на протяжении всего дня, также продолжатся снегопады и сохранится сильный ветер. Температура в Дублине составляет -4 градусам по Цельсию.