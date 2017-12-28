В Даугавпилсе орудовал мошенник, который занимался воровством в съемных квартирах. При этом он не скрывал своих персональных данных, заключал договор об аренде, и на момент съема жилья все происходило по закону, — пишет газета «СЕГОДНЯ».

Мужчина действовал по следующей схеме: арендовал квартиру на сутки, а потом выносил из нее все вещи, которые только мог унести. Есть предположение, что вор действовал не один, об этом пишет gorod.lv.

Вынес даже туалетную бумагу

Вот рассказ косвенной жертвы этого преступника:

«Я являюсь доверенным лицом человека, который проживает за границей, а в Даугавпилсе сдает квартиры. При съеме жилья я являюсь посредником, — начала свой рассказ Ирина (имя изменено. — Прим. ред.). Квартиры сдаются по закону, все налоги платятся в Службу госдоходов. С арендаторами на время съема квартиры заключаются договоры, квартиры сдаются через известный в интернете сервис Booking.com. Но это не остановило одного из наших нанимателей квартиры. При этом выглядел он порядочным и не вызывал никаких подозрений».

Этот человек в очередной раз снял квартиру на сутки, а потом ее просто обчистил. В квартирах, которые сдаются как гостиничные номера, как известно, есть все для удобства временно там проживающих: микроволновая печь, телевизор, бытовая техника. На все это и позарился вор, предварительно посмотрев в интернете обстановку квартиру.

Ирина рассказала нам, что за короткий период с разницей в несколько суток этот молодой человек обворовал две съемные квартиры в центре города, которые ему сдавались посуточно и в аренде которых она посредничает. Квартиры были обворованы по вышеприведенной схеме в конце прошлого месяца. Ирина предполагает, что этот человек действует не один, а с соучастниками.

«Он заключил договор о съеме квартиры на сутки и получил от меня ключи, — рассказывает Ирина о последнем случае. — А на следующее утро его телефон был отключен. Когда я открыла дверь и зашла, то увидела: все максимально, насколько можно, обчищено. Из квартиры забрали даже туалетную бумагу. Конечно, мебель они не выносят — это привлекло бы внимание. Но вынесли все, что только можно забрать: полотенца, белье, моющие средства. Конечно же, сразу вор (или воры) позарился на бытовую технику».

Парень под арестом

О факте кражи было сразу же сообщено в полицию. Но Ирина также о беде рассказала в социальной сети Facebook. Друзья и знакомые поведали Ирине столько подробностей, что женщине в итоге удалось выйти на след преступника и таким образом помочь полиции его поймать. Очень помогло то, что вор, абсолютно не стесняясь, выставлял украденные вещи на продажу в открытых группах в соцсетях.

Как сообщила старший специалист госполиции Ксения Белова, в течение последнего полугодия в Даугавпилсе было зафиксировано три случая квартирных краж. Их совершал некий мужчина, снимавший жилье и похищавший вещи хозяев. По этим случаям были начаты три уголовных процесса (ст. 175, ч. 1 Уголовного закона). Подозреваемый в совершении краж задержан. Это мужчина 1989 г. р., к нему применена мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время он находится под арестом.

Советы для хозяев

Чтобы лишняя жилплощадь из ожидаемого источника дохода не превратилась в труднорешаемые проблемы, каждому арендодателю лучше помнить: без договора ничего невозможно будет ни вернуть, ни доказать. При этом только грамотно составленный официальный договор служит достаточно надежным гарантом того, что вашу квартиру не затопят, не сожгут и не «уведут». А если подобная неприятность и случится, то виновнику будет очень сложно отвертеться от ответственности.

Никогда не оставляйте в сдаваемой квартире ничего ценного, включая документы. Если нет возможности вывезти антикварную мебель, старинную посуду или вещи, которые имеют личностную ценность, внесите их в передаточный акт и в письменном виде обяжите жильцов относиться к ним с должной бережностью.

Краткосрочный наем — широкое поле деятельности для разного рода аферистов. Больше всего посуточные квартиры любят домушники. Поставьте квартиру на сигнализацию (воры могут сразу и не взять все, что им понравилось, а вернуться позже, открыв замок дубликатами ключей).

Требуйте у квартиросъемщика не один документ, а несколько: паспорт и ID–карту. Как правило, такие «арендаторы» изготавливают только одно поддельное удостоверение личности. Подделка сразу двух у них не практикуется, это сложно — подделывать в комплекте.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.