Сны о Володе

25 января — 80 лет Владимиру Высоцкому. Не такой уж и возраст. Он все еще мог бы оставаться с нами. Но его «кони привередливые» соскочили в пропасть еще в июле 1980–го, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Валентин Гафт написал стихи, которые тогда многие посчитали очень точными и справедливыми: «Всего 5 лет прибавил Бог к той цифре 37… Не нужен нынче револьвер, чтоб замолчал поэт». Казалось бы, нет большей натяжки в русской литературе, чем сравнивать кого–то с Пушкиным. А в случае с Высоцким и возражать никто не стал.

Он стал легендой при жизни. В многомиллионной стране его знали все — по фильмам, песням, слухам о потрясающих театральных постановках. Но для большинства он все же оставался фантомом. Только смерть вернула ему черты реального человека и повела его имя к славе. К которой он не прочь был бы прикоснуться и при жизни.

Все сплетни про Высоцкого известны. И — парадокс — рассказывать о скандальной стороне его жизни совершенно неинтересно, потому что все это уже сказано по сотни раз и стало банальным. Но когда слушаешь или читаешь воспоминания людей, которые были с ним на «ты», называли его просто Володей, возникает совершенно другой образ. И такой неожиданный.

«И на равных в то утро

У Таганских ворот

Академик и урка

Представляли народ»

(Леонид Филатов. Июль 80–го)

Начнем с конца. По официальной версии, Высоцкий умер в ночь на 25 июля 1980 года в своей московской квартире на Малой Грузинской улице, 28, от острой сердечной недостаточности. Многие его друзья напрочь отвергают известную версию, что в последние месяцы своей жизни он много пил, злоупотреблял наркотиками. Они утверждают, что Высоцкий был крайне загружен работой и не успевал бы и половину того, что делал, если бы уходил в загул. Весной 1980–го, за несколько месяцев до смерти, он играл Гамлета в Польше, имел феноменальный успех.

Его наконец начали наперебой приглашать на главные роли. Достаточно вспомнить «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты, «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.

Евгений Татарский («Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Колье Шарлотты») работал вместе с Иосифом Хейфицем и постоянно общался с Высоцким, когда тот работал на «Ленфильме». Евгений Маркович был убежден, что Высоцкий не мог в тот момент пить или колоться. У режиссера Игоря Масленникова, снимавшего очередную серию «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» возникла проблема с главным героем. И он обратился за помощью к Татарскому, чтобы тот уговорил Высоцкого убедить Василия Ливанова «подшиться». Вряд ли такое предложение было бы возможно, если бы Высоцкий сам закладывал.

Высоцкий мечтал о новом шаге в творчестве. Он готовился к постановке собственного фильма. В одном из интервью Геннадий Полока («Республика ШКИД», «Интервенция», «Одиножды один») утверждал, что актер очень хотел попробовать себя в качестве режиссера. И даже приобрел некоторый опыт: Говорухин в разгар съемок фильма «Место встречи изменить нельзя» уехал в командировку и оставил за себя Володю, который отлично справился и с этой задачей.

Первой самостоятельной работой Высоцкого должен был стать фильм «Золотой фургон». Увы, картину сняли без него через несколько лет после его смерти…

«Оправдывай хулу, наветы

Озорничай, дури, базарь

И лишь с лица своей планеты,

Прошу тебя не исчезай!»

(Римма Казакова.

Запоздалое заклинание.

Памяти Владимира Высоцкого)

Высоцкий многое успел. А главное — сделать себя.

В его фильмографии меньше 30 фильмов. Но везде он — Высоцкий. Однажды на одной из встреч со зрителями он вспоминал первые свои работы в кино: «Карьера Димы Горина» и особенно «713–й просит посадку». Мол, играл, как молодой актер, смешливых и несерьезных ребят.

В политическом ленфильмовском детективе «713–й просит посадку» действие происходит на борту пассажирского авиалайнера, в котором злоумышленники усыпили пилотов. Высоцкий — американский морпех — буянит и безобразничает. Чтобы его образумить, один из пассажиров ему постоянно поддает. «Кино самое реалистичное искусство, — вспоминал Высоцкий. — И если уж бьют, то по–настоящему. А лупцевал меня грузинский актер Отар Коберидзе — здоровый и темпераментный. К тому же делали по нескольку дублей. Так что все съемки я ходил в синяках».

Именно на этой картине 1962 года Высоцкий познакомился с красавицей Людмилой Абрамовой, которая стала его женой и родила ему двух сыновей — Аркадия и Никиту. После съемок актер вышел совсем другим человеком.

«Высоцкого снимали немного не потому, что он был плохим актером или имел дурную репутацию. Он просто создал вполне определенный образ. Наверное, многие даже подступиться к нему боялись. И это сыграло свою роковую роль в его карьере» — такое мнение тоже часто можно услышать из уст профессионалов кино.

Невысокого роста, щуплый… Можно ли его представить в роли Иванушки–дурачка или, скажем, Бумбараша? Нет, конечно! На экране он выглядит широкоплечим гигантом. По сути, он самый брутальный актер советского кино. И даже все его отрицательные персонажи удивительно обаятельны. Как трогательно и жестоко одновременно прощается поручик Брусенцов со своим конем в «Служили два товарища».

А вот с положительными героическими ролями Высоцкому не очень везло. Одна из первых должна была состояться в картине Геннадия Полоки «Интервенция». Высоцкого утвердили на роль большевика–подпольщика, ведущего агитацию среди солдат и моряков Антанты, занявших Одессу в 1919 году. Это могло бы стать звездным часом Высоцкого, и, скорее всего, карьера его сложилась бы по–другому. Но высокое начальство насторожила работа молодого режиссера.

Экспериментатор Полока решил сделать буффонаду. Съемки несколько раз останавливали. Когда же картина была готова, ее положили на полку на двадцать лет и Высоцкий вообще не застал выхода фильма на экраны…

Чаще других среди режиссеров, считавших Высоцкого «своим», называют не только Полоку и Говорухина, но и Киру Муратову («Короткие встречи»), Георгия Юнгвальда–Хилькевича («Опасные гастроли»). Реже вспоминают об Иосифе Хейфице. Хотя в картинах патриарха «Ленфильма» Высоцкий сыграл блистательные роли. В фильме «Единственная» в эпизоде звучит знаменитая песня «Очи черные» — «Во хмелю слегка…». А Николай фон Корен в фильме «Плохой хороший человек» по чеховской «Дуэли» считается лучшей ролью Высоцкого в кино. За нее актер получил единственную в своей жизни международную награду — приз за лучшую роль на фестивале в итальянском Таормине.

Во время съемок в 1973 году Высоцкий был уже женат на Марине Влади. Французская звезда сидела с томиком Чехова в уголке, пока муж снимался. Высоцкий умолял взять ее на роль. Хейфиц отказал. Но это не изменило отношение Высоцкого к мэтру.

Сын Иосифа Хейфица, режиссер Дмитрий Светозаров, говорит: «Несмотря на то что отец и Высоцкий были людьми разных поколений, между ними возникла настоящая очень трогательная дружба». Дмитрий Иосифович вспоминал, что в конце 1970–х они с отцом шли из московского Дома кино по весенней слякоти к метро. Вдруг возле них затормозил «мерседес». Из машины, не прикрыв дверцу, выскочил Владимир Высоцкий. Обнялись с Хейфицем. И режиссер сказал, что готовится снимать фильм по одесским рассказам Бабеля и хочет пригласить Высоцкого на роль Бени Крика. «Услышав это, Володя прилюдно медленно встал перед отцом на колени — прямо во всю эту слякоть и грязь», — говорит Светозаров. К сожалению, этот фильм так и не состоялся.

«Не называйте его бардом.

Он был поэтом по природе»

(Андрей Вознесенский.

Памяти Высоцкого)

Утверждают, что Высоцкий дал более полутора тысяч концертов. Они прошли по всему миру. В Риге он пел для работников почтамта, а в Ереване однажды неизвестно для кого. После концерта спросил: что за публика? Оказалось, республиканский КГБ.

Большинство концертов Высоцкого проходили подпольно. Начиналось все в Ленинграде в 1968 году, когда молодого певца пригласили выступить в клубе авторской песни «Восток». Так город на Неве стал своего рода крестником Высоцкого как большого исполнителя.

Без всякой рекламы и информации залы набивались битком. Приходилось вызывать конную милицию, чтобы сдержать давку и предотвратить беспорядки. Известный петербургский фотограф Галина Лисютич, работавшая в 1960–е годы в одном из ДК Ленинграда, вспоминает, что при такой популярности невозможно было дальше проводить полулегальные концерты. Приходилось получать разрешение властей. А чиновники давали свое согласие только после того, как им приносили на сверку распечатанные тексты песен.

Однажды — уже завтра концерт, а в Смольный, где располагался обком, везти нечего. Начали названивать Высоцкому в Москву, чтобы он надиктовал по телефону. «А как я вам их надиктую? — удивился Высоцкий. — Могу только спеть». Так и пел полночи в трубку, по нескольку раз повторяя куплеты. А Галина записывала. Это был, наверное, самый необычный концерт в ее жизни.

Многие сотрудники ДК были добровольными и бесплатными помощниками организаторов этих легендарных выступлений. «Володя собирает деньги на машину!» — шушукались сотрудницы, наверное, каждая тайно влюбленная в кумира. И всю выручку до копейки отдавали актеру.

Высоцкого раздражало, когда его называли «бардом» или «менестрелем». Он считал себя исключительно актером и певцом. Согласно приказу Минкульта СССР, в 1978 году Высоцкому была присвоена высшая категория солиста–вокалиста, так что его признали как исполнителя официально.

Многие его песни украшают фильмы. А его одна из его гитар хранится в Госмузее политической истории России в Санкт–Петербурге, символизируя целое направление в российском искусстве.

Остается только сожалеть, что он так и не узнал о своей посмертной славе. Такой триумф ему, наверное, даже присниться не мог.

Анатолий АГРАФЕНИН,

писатель (Санкт–Петербург)

специально для газеты «СЕГОДНЯ».

Фото: архив киностудии «Ленфильм».