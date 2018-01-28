Сны — подсказки бессознательного

Приходит ли сон из неведомого мира, чтобы повлиять на нашу судьбу? Или же мы сами создаем сюжеты для своих ночных триллеров и мелодрам?

Нередко, проснувшись, мы долго остаемся под впечатлением от увиденного в грезах. И почему-то верим, что все это не просто так. И непременно грянут последствия, уже в реальности. А иногда мы, как герои этого материала, воспринимаем сновидения как подсказку, благословение или прямое указание к действию.

«Сон дает возможность увидеть то, что уже есть в наших ощущениях и просится наружу, — считает декан факультета психоанализа МИП Нина Асанова. — Но в дневное время страх, неосознанные переживания, особенно травматические, такие как потери, разрыв отношений, непрожитое горе, блокируют наше бессознательное».

Каждое сновидение несет послание, и мы можем разгадать его скрытый смысл, распутать сюжет.

«Те, у кого налажен контакт с бессознательным, своим воображением могут сыграть в игру «А ну-ка, угадай!» — сами или с помощью психотерапевта, — продолжает психоаналитик. — Есть «хорошие» сны — с сюжетом. А бывают и без четкой структуры и формы — как совокупность впечатлений, эмоций. Они чаще снятся тем, кто не слишком прислушивается к сигналам подсознания и живет неэмоциональной жизнью.

Но и на те, и на другие сновидения стоит обращать внимание. Также, если к нам перестали приходить сны, это повод насторожиться — возможно, это временный «технический перерыв», а иногда он может говорить о физиологических проблемах.

«На самом деле таких снов приходится 1 на 22 тысячи, и их видят особо чувствительные люди, — замечает Нина Асанова. — В 40-х годах XX века в Нью-Йорке было создано бюро по изучению вещих снов. За 60 лет только 10 снов оказались таковыми».

В основном сновидения подготовлены нашим бессознательным, которое часто улавливает даже самые тонкие невербальные сигналы. Например, один из клиентов Нины Асановой увидел во сне кражу важных бумаг в офисе, а потом, разбирая это «сообщение», отметил, что и раньше испытывал тревогу за безопасность хранения документов и еще накануне заметил, что стол был в некотором беспорядке.

«Сновидение не нужно воспринимать как нечто незнакомое, внешнее. Оно зреет и копится внутри нас самих», — подчеркивает психоаналитик. Полезно анализировать сны в динамике. Если в какую-то ночь приснилось несколько фрагментов, на первый взгляд не связанных друг с другом, тем не менее, все они об одном и том же. И важно понять, что было в первой «серии», что во второй.

Даже в самых странных снах скрыты послания о нашем прошлом, настоящем и вероятном будущем. Возможно, сыграв в «Угадайку» с бессознательным, мы поймем что-то про себя и решимся на важный жизненный шаг.

«Я выпала из реальности»

Марина Макенза, певица, автор песен

Друзья и близкие несколько лет уговаривали меня попробовать себя в шоу «Голос». Я же относилась к этому с иронией, так как считаю, что в творчестве бессмысленно соревноваться. Но однажды мне в деталях приснилось, как я выступаю на «слепых» прослушиваниях: я развернула кресла всех наставников, исполнив под аккомпанемент живого оркестра песню «Play Dead» исландской певицы Бьорк. Пережитые во сне чувства были столь пронзительны, что я еще долго после пробуждения пребывала в этом состоянии.

Сон сподвиг меня на авантюру — я поняла, что желание сделать то, что я так люблю, важнее признания наставников шоу. Я подала заявку на участие, не подозревая, что мне предстоит пройти множество отборочных туров и неоднократно отстаивать свой выбор исполнять именно ту композицию. Мой сон провел мою песню сквозь все предварительные прослушивания и вывел на сцену Первого канала.

И вот я стою перед огромной аудиторией, все моторы включены, прожекторы слепят глаза, вступает живой оркестр, и меня уносит обратно в тот сон. Я настолько выпала из реальности, что очнулась только на завершающем аккорде. После бурных оваций я заметила, что двое не набравших команды наставников развернули кресла.

Когда занимаешься любимым делом и чувствуешь свое предназначение, все вокруг направлено на то, чтобы тебе помочь. Нужно только понять свой замысел и начать действовать.

«Я много раз пробегала мимо этой двери, но не видела выхода»

Надежда Колесникова, руководитель информационного центра

После замужества я много лет видела один и тот же сон. Недостроенное, пустое здание, темные коридоры и комнаты, голые стены, строительный мусор. Мне страшно, я не могу найти выход. Из одних коридоров сворачиваю в другие, и так весь сон. Я в этом здании уже знала все закоулки. Во сне казалось, что остального мира нет и надо как-то выживать здесь, спасаться от шорохов: мало ли кто за дверью; не дыша прокрадываться мимо черных комнат.

Я просыпалась в холодном поту. В какой-то момент темнота материализовалась во что-то невидимое, но ощутимое, и начала за мной охотиться. Это был мой персональный фильм ужасов. Накануне моего 33-летия она почти догнала меня, и я в страхе вдруг толкнула на бегу первую попавшуюся дверь. Она неожиданно легко открылась.

А за ней — улица, солнце, жизнь, звуки, запахи... Я впервые за много лет захотела остаться во сне, сидела на траве и смотрела в небо. Отдышалась, успокоилась, и меня переполнила радость освобождения. Я поняла, что так блуждала по собственной жизни: в бесконечной тревоге, страхе и безысходности...

Месяца два я продолжала жить привычным сценарием: работала, вела хозяйство, была женой. Но сон не отпускал. Хотелось обратно под солнце, дышать полной грудью, не боясь своих желаний. Однажды я собрала вещи и ушла жить к подруге, не зная, что будет дальше. Как будто я в реальности открыла дверь, за которой так долго не замечала счастья.

«То ощущение надежды я запомнил навсегда»

Александр Благов, web-издатель

У меня был жуткий период в начале 90-х. Потерял работу, развелся, дико тосковал по ребенку, жил впроголодь в съемной квартире и выхода не видел, и это было не плохо — это было ужасно. И вот мне приснилась сумеречная аллея в сквере рядом с домом, где я вырос. Иду по ней и вдруг вижу в конце дорожки в просвете покойную бабушку. Она мне ласково говорит: «Не бойся, скоро все будет хорошо». Я проснулся с ощущением, что выход есть, нужно только что-то делать, пробовать...

Я привел себя в порядок, составил план действий, начал искать работу, встречаться с людьми. Ходил на собеседования, слал резюме и верил, что все будет хорошо. Ведь это обещала бабушка, а она всегда оказывалась права. Не скажу, что она была мягким человеком, скорее наоборот, но во сне я почувствовал ее тепло и веру в мои силы — то, чего мне так не хватало в тот момент. И дальше действительно я встретил девушку, влюбился, женился...

Я не то чтобы специально ее искал, она появилась сама, потому что я был готов впустить в жизнь любовь. Я стал встречаться с ребенком, гулять. Простое, казалось бы, решение лежало на поверхности: скучаешь — встречайся, не сиди в раковине одиночки.

Работу нашел не сразу, но в результате меня пригласили в одно издательство, а буквально через несколько месяцев я выиграл конкурс на трехмесячное обучение в США. То ощущение надежды я запомнил навсегда, и оно потом не раз меня вытаскивало из кризисов.