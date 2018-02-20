Собака спустя 10 лет «вернулась из мертвых» и воссоединилась с хозяйкой

Десять лет назад годовалый лабрадор Эбби убежала из дома в Нью-Джерси. Ее хозяйка Дебра Суйервельд долго искала любимицу, но безуспешно. В результате животное было признано мертвым.

Спустя десять лет женщине позвонили из местного приюта Animal Protectors и попросили забрать свою собаку. На понятные удивленные вопросы в организации подтвердили, что лабрадора зовут именно Эбби.

«Я даже не знала, что сказать. Я подумала: «О боже мой»», — приводит слова Дебры Trib Live.

За несколько дней до этого собака прибилась к крыльцу местной жительницы. Она выглядела ухоженной, не хотела есть, но выпила много воды.

В приюте, куда доставили Эбби, ее личность установили благодаря чипу.

Ветеринары установили, что собака находится в хорошей форме. Все эти годы о ней явно кто-то заботился. «Но как бы они там ни звали тебя, это было неправильно», — сказала вновь обретенная хозяйка теперь уже старой собаке, на морде которой появились серые шерстинки, а на боках — характерные для возраста жировые отложения.