Собака спустя 10 лет «вернулась из мертвых» и воссоединилась с хозяйкой

Спустя десять лет женщине позвонили из местного приюта Animal Protectors и попросили забрать свою собаку. На понятные удивленные вопросы в организации подтвердили, что лабрадора зовут именно Эбби.
«Я даже не знала, что сказать. Я подумала: «О боже мой»», — приводит слова Дебры Trib Live.
За несколько дней до этого собака прибилась к крыльцу местной жительницы. Она выглядела ухоженной, не хотела есть, но выпила много воды.
В приюте, куда доставили Эбби, ее личность установили благодаря чипу.
Ветеринары установили, что собака находится в хорошей форме. Все эти годы о ней явно кто-то заботился. «Но как бы они там ни звали тебя, это было неправильно», — сказала вновь обретенная хозяйка теперь уже старой собаке, на морде которой появились серые шерстинки, а на боках — характерные для возраста жировые отложения.
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