Собчак: Крым не отдать, а санкции бесполезны(6)

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Анатолий Тарасов
13:30 07.02.2018
В мире / Россия

Кандидат в президенты Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в Америку, затронула вопросы Крыма, «кремлевского списка», экономики и «вмешательства» России в американские выборы.

Собчак признала, что большинство крымчан хотят жить в России и «просто взять и отдать Крым обратно не получится». Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.

 

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

 

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

 

Собчак также назвала «кремлёвский доклад» минфина США «прекрасным стартом».

 

«Я разделяю ваше беспокойство по поводу происходящего в России», — сказала она, говоря об этом документе. При этом ранее Собчак говорила, что список не совсем справедливый. Однако в ходе своего выступления в США, кроме как комплементарных характеристик в отношении доклада публика в институте больше ничего не услышала.

 

«Кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Минфин опубликовал часть документа в ночь на прошлой неделе.

 

В список попало почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем.

 

Владимир Путин назвал документ «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США. При этом глава государства отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.

 

Собчак также отметила, что антироссийские санкции Запада не приведут к коллапсу российской экономики. «Стагнация — ещё не коллапс. Экономика России сильнее, это уже не советская экономика. Да, конечно, пострадают некоторые богатые люди. Но обычные люди продолжат жить. Кроме того, они помнят 90-е, когда было ещё хуже», — сказала она.

 

Комментируя вопрос о возможном «вмешательстве» России в выборы в США Собчак пошутила, что лично она в них не вмешивалась. «Хотя из того, что я вижу, (выбор президентом США Дональда Трампа) — это результат сил за и против Трампа», — сказала она.

 

После неожиданной победы Трампа на выборах в конгрессе началось несколько независимых расследований по поводу возможного «влияния» России на итоги голосования. При этом никаких конкретных доказательств этого нет. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и абсурдными.

 

Собчак также заявила в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны НАТО.

 

«Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас», — сказала Собчак, выступая в Национальном пресс-клубе.

 

По ее словам, Россия «является частью европейской системы», подчеркнув важность взаимодействия с НАТО и с европейскими структурами. «У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами», — заявила она.

 

Журналисты поинтересовались позицией Собчак в отношении «устремлений Украины и Грузии по присоединению к НАТО». Она назвала это «устремлениями независимых государств». По ее словам, «РФ ничего не должна предпринимать в этом плане», поскольку речь идет о суверенных странах.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
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мм 13:34 07:02:2018

Мододец лошадка

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konj 13:35 07:02:2018

raz kobilogovaja uzhe skazala tak ono i estj -uzbogojtesj vse nakonec

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ин-на 13:46 07:02:2018

тупая лошадь доскачется, что сломает ноги или голову свернет. туда ей и дорога, дуре тупой

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ин-на 14:01 07:02:2018

подпиндосовская вонючая мразь

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ИвАн 14:13 07:02:2018

Как бы макака не шифровалась, жопа то всеравно красная.

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perefraziruja 14:19 07:02:2018

vrode i pavlin s perjami a zadnica to vse ravno kurinnaja

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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