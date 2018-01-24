Штаб Ксении Собчак ведет переговоры об ее присутствии на Национальном молитвенном завтраке — ежегодном мероприятии, на котором традиционно присутствует президент США. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Мероприятие пройдет 8 февраля в Вашингтоне. Обычно на завтрак приезжают около трех тысяч человек со всего мира.

На сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS) появилась информация, что Собчак планирует выступить в Центре, базирующемся в Вашингтоне и занимающимся политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности.

Эта поездка состоит из большого количества встреч и цикла лекций, которые прочитает Собчак.

Телеканал «Дождь» сообщал, что Собчак намерена в США искать деньги на избирательную кампанию, но позже опроверг эту информацию.

Собчак, которая идет на выборы от партии «Гражданская инициатива», позиционирует себя как кандидата «против всех». Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.