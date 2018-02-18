Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео)(23)

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Герман Бергер
17:38 18.02.2018
В мире / Политика

Кандидат в президенты 36-летняя Ксения Собчак назвала «разжиганием и унижением» гомофобный ролик, который призывает пойти на выборы 18 марта 2018 года. Есть подозрение, что к изготовлению скандального видео может быть причастен один из кандидатов или даже ЦИК России.

«Ролик, появившийся в сети и призывающий идти на выборы, гадость. Мое мнение — можно шутить надо всем. И над Гитлером, и над геями. Но выставлять ЛГБТ угрозой в гомофобной стране — это уже не шутки!» — отреагировала Ксения Собчак в «Инстаграме» и добавила: «Это опять разжигание и унижение тех, кто в меньшинстве».

 

Напомним, накануне в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах.

 

 

В ролике снялись актриса Светлана Галка (в интервью «Говорит Москва» она отказалась рассказать, кто заплатил за съемки в видео) и актер из телешоу «Большая разница» Сергей Бурунов. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».

 

По некоторым данным ролик создан проектом «Росвидео» из Кирова. Его заказчиками часто выступают госструктуры, а также «Газпром», «Сбербанк».

 

Cюжет скандального видео напомнил Ксении Собчак предвыборный ролик гомофобного политика Дмитрия Рогозина, ныне вице-премьера России. «Ну там какие-то таджики едят арбузы и бросают корки на землю. Подходит Рогозин говорит — собери свой мусор и уходи. Слоган «очистим Москву от мусора», его за это с выборов сняли кстати. К чему я это?» — вопрошает Собчак.

 

Ранее Ксения Собчак в Верховном суде России безуспешно добивалась отмены регистрации в качестве кандидата на выборах президента 65-летного Владимира Путина.

life.ru / Фото
Комментарии (23)
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Ваня 17:43 18:02:2018

Как не стыдно?

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CCCP 17:54 18:02:2018

Да, на Европу похоже, и на Латвию с геем на передержке.

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ин-на 19:09 18:02:2018

Бл***линка в шоколаде куй бы изо рта вынула прежде, чем говорить

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П у т и н 17:44 18:02:2018

Хватит уже играть в выборы, Окурок будет сидеть в Кремле пожизненно, а рашн стадо будет преданно хрюкать!

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глистов надо топить! 18:43 18:02:2018

верзилов урод, не забывай! это ты Окурок, ты быдло, бомж, шизик, глист, биомусор.

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Latviešu patriots 17:47 18:02:2018

Sobčakai taisnība, lēta, truliem krievu untermenšiem paredzēta reklāma!

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путину и патриоту 17:56 18:02:2018

сколько вам хозяева платят ?

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сколько вам хозяева платят ? 18:15 18:02:2018

Достаточно печенюшки

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Жизнь 18:01 18:02:2018

Бедненькие пидарасики, как жалко. Езжай быстренько Latviešu patriots защищать братьев своих по разуму в России. Не бойся в Латвии их любят, 100 дней на столетие Латввии будешь наслаждаться задницами мужиков. На весь мир Латвия опозорилась. Парад Петухов.

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Latviešu patriots 18:10 18:02:2018

Man nospļauties par gejiem! Runa ir par to, ka lai piespiestu untermenšus balsot par fīreru Putinu, tiek izmantota trula reklāma! Ko tik Putins nedara, lai paliktu pie varas siles!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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