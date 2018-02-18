«Ролик, появившийся в сети и призывающий идти на выборы, гадость. Мое мнение — можно шутить надо всем. И над Гитлером, и над геями. Но выставлять ЛГБТ угрозой в гомофобной стране — это уже не шутки!» — отреагировала Ксения Собчак в «Инстаграме» и добавила: «Это опять разжигание и унижение тех, кто в меньшинстве».
Напомним, накануне в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах.
В ролике снялись актриса Светлана Галка (в интервью «Говорит Москва» она отказалась рассказать, кто заплатил за съемки в видео) и актер из телешоу «Большая разница» Сергей Бурунов. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».
По некоторым данным ролик создан проектом «Росвидео» из Кирова. Его заказчиками часто выступают госструктуры, а также «Газпром», «Сбербанк».
Cюжет скандального видео напомнил Ксении Собчак предвыборный ролик гомофобного политика Дмитрия Рогозина, ныне вице-премьера России. «Ну там какие-то таджики едят арбузы и бросают корки на землю. Подходит Рогозин говорит — собери свой мусор и уходи. Слоган «очистим Москву от мусора», его за это с выборов сняли кстати. К чему я это?» — вопрошает Собчак.
Ранее Ксения Собчак в Верховном суде России безуспешно добивалась отмены регистрации в качестве кандидата на выборах президента 65-летного Владимира Путина.
Как не стыдно?« ответить
Да, на Европу похоже, и на Латвию с геем на передержке.« ответить
Бл***линка в шоколаде куй бы изо рта вынула прежде, чем говорить« ответить
Хватит уже играть в выборы, Окурок будет сидеть в Кремле пожизненно, а рашн стадо будет преданно хрюкать!« ответить
верзилов урод, не забывай! это ты Окурок, ты быдло, бомж, шизик, глист, биомусор.« ответить
Sobčakai taisnība, lēta, truliem krievu untermenšiem paredzēta reklāma!« ответить
сколько вам хозяева платят ?« ответить
Достаточно печенюшки« ответить
Бедненькие пидарасики, как жалко. Езжай быстренько Latviešu patriots защищать братьев своих по разуму в России. Не бойся в Латвии их любят, 100 дней на столетие Латввии будешь наслаждаться задницами мужиков. На весь мир Латвия опозорилась. Парад Петухов.« ответить
Man nospļauties par gejiem! Runa ir par to, ka lai piespiestu untermenšus balsot par fīreru Putinu, tiek izmantota trula reklāma! Ko tik Putins nedara, lai paliktu pie varas siles!« ответить