Кандидат в президенты 36-летняя Ксения Собчак назвала «разжиганием и унижением» гомофобный ролик, который призывает пойти на выборы 18 марта 2018 года. Есть подозрение, что к изготовлению скандального видео может быть причастен один из кандидатов или даже ЦИК России.

«Ролик, появившийся в сети и призывающий идти на выборы, гадость. Мое мнение — можно шутить надо всем. И над Гитлером, и над геями. Но выставлять ЛГБТ угрозой в гомофобной стране — это уже не шутки!» — отреагировала Ксения Собчак в «Инстаграме» и добавила: «Это опять разжигание и унижение тех, кто в меньшинстве».

Напомним, накануне в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах.

В ролике снялись актриса Светлана Галка (в интервью «Говорит Москва» она отказалась рассказать, кто заплатил за съемки в видео) и актер из телешоу «Большая разница» Сергей Бурунов. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».

По некоторым данным ролик создан проектом «Росвидео» из Кирова. Его заказчиками часто выступают госструктуры, а также «Газпром», «Сбербанк».

Cюжет скандального видео напомнил Ксении Собчак предвыборный ролик гомофобного политика Дмитрия Рогозина, ныне вице-премьера России. «Ну там какие-то таджики едят арбузы и бросают корки на землю. Подходит Рогозин говорит — собери свой мусор и уходи. Слоган «очистим Москву от мусора», его за это с выборов сняли кстати. К чему я это?» — вопрошает Собчак.

Ранее Ксения Собчак в Верховном суде России безуспешно добивалась отмены регистрации в качестве кандидата на выборах президента 65-летного Владимира Путина.