Собчак назвала жителей Крыма неполноценными(9)

Лента новостей
Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов Праздник в лесу В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Снегопад на Луцавсале Собчак назвала жителей Крыма неполноценными За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Страсти по футболу Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!
Eще в разделе
В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Определена судьба Чернобыля Петербург задумали превратить в центр гей-туризма Сорос: я не нравлюсь Путину. А хотел бы... США испугались секретного ядерного оружия России
Герман Бергер
22:15 15.01.2018
В мире / Россия

Потенциальный кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» и телеведущая Ксения Собчак в эфире радио «КП» назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру.

«Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет», — сказала она.

 

Как говорит Собчак, международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся попасть под санкции. По ее мнению, из-за этого полуостров будет нищать, люди будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.

 

«Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — заключила телеведущая.

 

В октябре 2017 года Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. По ее мнению, голосование в марте 2014 года на полуострове референдумом назвать нельзя, так как с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву. По этой же причине кандидат в президенты отказалась от агитации в Крыму.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 22:21 15:01:2018

Sobčakai taisnība, krima ir Ukrainas sastāvdaļa, kura nonāca krievijas rokās nelikumīgas aptaujas rezultātā.

« ответить
Profile_default
Ваня 22:30 15:01:2018

в России будет чемпионат мира по футболу, в Крыму не будет их скаклы так полуостров засрали России от хохлоговна ещё 10 лет отмывать
А в Латвии можно подумать когда то будет чемпионат мира )) у хоторян даже никто шпроты в ЕС не покупает и пенсии в сравненни с немецкими просто смешные, а обещали всё на ровне будет

« ответить
Profile_default
брешешь польска к-ва 22:56 15:01:2018

рымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественный совет крымско-татарского народа поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Сейтумер Ниметуллаев: «Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент, и другого мы не видим».

Ниметуллаев отметил в качестве заслуг Путина долгожданную реабилитацию крымско-татарского народа и признание языка крымских татар на государственном уровне. Кроме этого, по его словам, «лично под руководством нашего президента» ведется строительство Соборной мечети.

« ответить
Profile_default
Угу 23:28 15:01:2018

Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

« ответить
Profile_default
Latviešu хуууесос 22:27 15:01:2018

когда эту бляяять грохнут?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:43 15:01:2018

Vispirms tevi, gejiem priekšroka..

« ответить
Profile_default
ин-на 22:45 15:01:2018

тупая продажная бл***дища

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:25 15:01:2018

Nu gluži kā tu.

« ответить
Profile_default
ыыы 23:36 15:01:2018

Зато Latviešu patriots не продаётся. Он отдаётся.

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV