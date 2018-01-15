«Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет», — сказала она.
Как говорит Собчак, международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся попасть под санкции. По ее мнению, из-за этого полуостров будет нищать, люди будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.
«Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — заключила телеведущая.
В октябре 2017 года Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. По ее мнению, голосование в марте 2014 года на полуострове референдумом назвать нельзя, так как с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву. По этой же причине кандидат в президенты отказалась от агитации в Крыму.
Sobčakai taisnība, krima ir Ukrainas sastāvdaļa, kura nonāca krievijas rokās nelikumīgas aptaujas rezultātā.« ответить
в России будет чемпионат мира по футболу, в Крыму не будет их скаклы так полуостров засрали России от хохлоговна ещё 10 лет отмывать« ответить
А в Латвии можно подумать когда то будет чемпионат мира )) у хоторян даже никто шпроты в ЕС не покупает и пенсии в сравненни с немецкими просто смешные, а обещали всё на ровне будет
рымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественный совет крымско-татарского народа поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.« ответить
Сейтумер Ниметуллаев: «Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент, и другого мы не видим».
Ниметуллаев отметил в качестве заслуг Путина долгожданную реабилитацию крымско-татарского народа и признание языка крымских татар на государственном уровне. Кроме этого, по его словам, «лично под руководством нашего президента» ведется строительство Соборной мечети.
Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.« ответить
когда эту бляяять грохнут?« ответить
Vispirms tevi, gejiem priekšroka..« ответить
тупая продажная бл***дища« ответить
Nu gluži kā tu.« ответить
Зато Latviešu patriots не продаётся. Он отдаётся.« ответить