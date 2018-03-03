Собчак подала в суд на Жириновского(5)

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Виталий Вавилкин
09:15 03.03.2018
Lifenews / Знаменитость

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала в суд на другого претендента на высший пост в стране — лидера ЛДПР Владимира Жириновского — из-за оскорблений в ее адрес, прозвучавших во время теледебатов на телеканале «Россия-1», модератором которых выступил известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев, передает Newsru.

Как сообщили в предвыборном штабе Собчак, «Жириновский позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ».

 

«В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали бранные слова. Это было слово «идиотка» — что, согласно словарю Ожегова, означает «глупый человек, тупица (бранное слово)». А также «отвратительная сука» — это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает «вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)», — пояснили сторонники Собчак.

 

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы кандидата от партии «Гражданская инициатива», подтвердил информацию о подаче иска. «Вся эта площадная брань высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и впоследствии была растиражирована СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории», — объяснил он.

 

«Неизвестно и не имеет значения, по какой причине Жириновский возомнил себя «более равным», чем другие, и позволил себе публично оскорблять другого человека в телевизионном эфире. Возможно, ощущение вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени», — говорится в обращении штаба Собчак, которое было направлено генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

 

Сторонники Собчак уверены в том, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

 

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, в свою очередь, уже заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах.

 

«Все, что происходит на дебатах, — вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации», — пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

 

Жириновский готовит жалобу в Генпрокуратуру на Собчак

 

Тем временем РБК стало известно о том, что Жириновский также намерен подать заявление в Генпрокуратуру в связи с инцидентом в студии «России-1». По мнению лидера ЛДПР, Собчак необходимо осудить по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») за то, что она облила его водой.

 

«Тяжким преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует масштабу личности. Тем не менее тот факт, что кандидат в президенты ведет себя как мелкая хулиганка, должен получить соответствующую оценку правоохранительных органов и граждан», — пояснили в штабе Жириновского.

 

Накануне СМИ сообщили о том, что скандальный конфликт Собчак и Жириновского во время дебатов на «России-1» вызвал интерес московской телеаудитории: дискуссию посмотрели в 1,5 раза больше зрителей, чем обычно собирают в будни программы Владимира Соловьева.

 

В ходе дебатов Жириновский начал перебивать еще одного кандидата в президенты — Сергея Бабурина. Когда Собчак попыталась призвать лидера ЛДПР к порядку, он назвал ее дурой и попросил заткнуться. В ответ на оскорбления Собчак вылила на Жириновского стакан воды — тогда эксцентричный политик перешел на мат, обозвав соперницу «проституткой» и «б***ю».

 

Московские зрители увидели полную версию программы, вышедшей на Дальнем Востоке, но с запиканным матом Жириновского. Уже известно, что телеканал «Россия-1» не будет наказан за нецензурную ругань: по действующему законодательству Роскомнадзор не может привлечь к ответственности канал, если нецензурные выражения прозвучали в прямом эфире.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (5)
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ин-на 09:28 03:03:2018

похоже, бл***дища в шоколаде скоро косу заплетет.

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Александр Шерстобитов 10:41 03:03:2018

Этого 6.дла-политика посадят за решёткой.

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Саня 09:31 03:03:2018

"отвратительная сyка" и "б.ядь"?
Так ему премию нужно выписать за правильно подобранные слова, описывающее этого, извините за выражение, кандидата в президенты. Вольфович ещё само спокойствие. У меня бы она ещё стакан головой поймала.

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Smile 10:16 03:03:2018

Utainais sraņa,tādu kā tu dēļ visu tavu kolorādu sugu neieredz civilizētā pasaule:)))

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ага 10:41 03:03:2018

на вашей урине, в раде, вообще морду друг другу бъют.:)))

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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