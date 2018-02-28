Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что находится под ярким впечатлением от потасовки на дебатах с кандидатом на пост главы государства, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале «Россия 1». Потасовка между политиками произошло во время выступления другого кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой». Жириновский затем продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее», — написала Собчак в среду в своем Instagram.

Также она выразила мнение, что с момента появления Жириновского в политике в 1990-х годах «ничего нового не произошло».

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).