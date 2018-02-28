Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале «Россия 1». Потасовка между политиками произошло во время выступления другого кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой». Жириновский затем продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.
«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее», — написала Собчак в среду в своем Instagram.
Также она выразила мнение, что с момента появления Жириновского в политике в 1990-х годах «ничего нового не произошло».
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Студентам Российского экономического университета имени Плеханова пригрозили выселением из общежития, если они не проголосуют на выборах 18-го марта. Об этом сообщается в Твиттере «Команда Навального». Там говорится, что аналогичная ситуация в Бурятском государственном университете. Всех проживающих там студентов обязали подойти к коменданту и написать заявление на включение в список избирателей. Студентам сообщили, что в противном случае у них будут проблемы.« ответить
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Окурок сгоняет стадо в стойло. Вопрос - зачем? Ведь всё равно нарисуют 146%
Вы уважаемый тоже Д Э Б И Л.« ответить
Путинцам явка нужна, есть страх у них, что не видя альтернативы Вовану, люди, а особенно молодежь на выборы не пойдут, считая их фарсом.« ответить
Vēlēšanās Krievijā ir parodija par demokrātiju! Bet ko var gaidīt no untermenšlandes!« ответить
в латвии даже президента народу не доверяют выбирать, про какую дерьмократию ты несёшь хуторянин« ответить
Австрия, Албания, Греция, Болгария, Италия, Эстония, Ирландия, Исландия, Германия, Польша, Португалия, Мальта, Литва, Сербия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Финляндия, Словения , Словакия, Турция, Израиль, Непал, Сингапур, Индия, Бангладеш, Ирак .« ответить
Вашему натовскому центру сейчас не позавидуешь.? Сколько ума нужно , что бы ники придумать и путин и Ваня и саня и латвиешу патриотсы! Вы дебилы только на смех нормальным людям. Ну вам не понять. Смешное пиндосовское племя . Своё государство ради похвалы госдепа просрать , это да должна быть смелость перед потомками . Вас мрази будут проклинать« ответить
нет .она не наша« ответить