Собчак станцевала с бутылкой у храма в стиле Pussy Riot(7)

Лента новостей
СГД подготовила подарок латвийцам с налоговыми долгами В новогоднюю ночь в Лиепае был насмерть забит мужчина Вилкс: новая налоговая система лишь усложняет работу людей Латвия придумала новый способ, как обокрасть пенсионеров Собчак станцевала с бутылкой у храма в стиле Pussy Riot В Латвии побиты рекорды тепла на 1 и 2 января В первый день нового года в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров Ванагс: Латвия больна и движется к своей кончине Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь
Eще в разделе
В Латвии побиты рекорды тепла на 1 и 2 января Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Девушка вышла замуж и умерла Ясновидящие: Европа будет сожжена
Виталий Вавилкин
09:23 02.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Кандидат в президенты России Ксения Собчак с супругом в разгар предвыборной кампании решила понервировать верующих танцами у ворот православного храма в Москве в стиле скандально известной панк-группы Pussy Riot.

 

Видеоролик с танцами Ксения опубликовала в своем фотоблоге в Инстаграм, приписав: «Пусси Райот уже не те». Кто был на видео третьим — объяснить она не успела, потому что в комментариях ее подвергли суровой критике, пишет Ridus.

 

«Стыд! Ничего святого как не было, так с годами и не появилось, омерзительное поведение», — принялись негодовать блогеры. После этого Собчак удалила видеоролик, однако к тому времени его успели растиражировать в Сети.

В Русской православной церкви танец Собчак на пороге храма назвали «выходкой», но пространно комментировать отказались. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — заявил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

 

Напомним, в перед Новым годом Центризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 09:35 02:01:2018

100% агент Кремля!

« ответить
Profile_default
ПУTИН 10:02 02:01:2018

Ведьму на костёр, если в огне не сгорит то утопить. Если не утонет то первым рейсом с Берлин на место Меркель.

« ответить
Profile_default
СМЕРШ 09:41 02:01:2018

Не показали ВТОРУЮ бутылку! Видимо, холодно...)))))))))))))))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:54 02:01:2018

Nu ko, ar humora izjūtu Sobčakai viss kārtībā.

« ответить
Profile_default
CCCP 10:05 02:01:2018

Очень рад что глистам как ты понравился навоз от кобылы. Теперь знаем чем кормить Латышских патриотических пенсионетров.

« ответить
Profile_default
Мих 09:59 02:01:2018

Согласно повадкам писириоток бутыль нужно было засунуть в ..., походу кобылорожая сачканула или сучканула? Совсем запутали эти животные!

« ответить
Profile_default
AS 10:08 02:01:2018

Прости Господи! Они не ведают, что творят!

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)