Видеоролик с танцами Ксения опубликовала в своем фотоблоге в Инстаграм, приписав: «Пусси Райот уже не те». Кто был на видео третьим — объяснить она не успела, потому что в комментариях ее подвергли суровой критике, пишет Ridus.
«Стыд! Ничего святого как не было, так с годами и не появилось, омерзительное поведение», — принялись негодовать блогеры. После этого Собчак удалила видеоролик, однако к тому времени его успели растиражировать в Сети.
В Русской православной церкви танец Собчак на пороге храма назвали «выходкой», но пространно комментировать отказались. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — заявил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Напомним, в перед Новым годом Центризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку.
100% агент Кремля!« ответить
Ведьму на костёр, если в огне не сгорит то утопить. Если не утонет то первым рейсом с Берлин на место Меркель.« ответить
Не показали ВТОРУЮ бутылку! Видимо, холодно...)))))))))))))))« ответить
Nu ko, ar humora izjūtu Sobčakai viss kārtībā.« ответить
Очень рад что глистам как ты понравился навоз от кобылы. Теперь знаем чем кормить Латышских патриотических пенсионетров.« ответить
Согласно повадкам писириоток бутыль нужно было засунуть в ..., походу кобылорожая сачканула или сучканула? Совсем запутали эти животные!« ответить
Прости Господи! Они не ведают, что творят!« ответить