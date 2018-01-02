Кандидат в президенты России Ксения Собчак с супругом в разгар предвыборной кампании решила понервировать верующих танцами у ворот православного храма в Москве в стиле скандально известной панк-группы Pussy Riot.

Видеоролик с танцами Ксения опубликовала в своем фотоблоге в Инстаграм, приписав: «Пусси Райот уже не те». Кто был на видео третьим — объяснить она не успела, потому что в комментариях ее подвергли суровой критике, пишет Ridus.

«Стыд! Ничего святого как не было, так с годами и не появилось, омерзительное поведение», — принялись негодовать блогеры. После этого Собчак удалила видеоролик, однако к тому времени его успели растиражировать в Сети.

В Русской православной церкви танец Собчак на пороге храма назвали «выходкой», но пространно комментировать отказались. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — заявил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, в перед Новым годом Центризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку.