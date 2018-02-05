Ксения Собчак считает, что «в нашей стране целенаправленно делают так, чтобы люди ненавидели друг друга». По мнению Собчак, Путин создает такие условия, чтобы сексуальные меньшинства верили, что только он «их оберегает».

«В России практически распыляется ненависть через федеральные СМИ, и я с этим не согласна. Большинство натравливается на меньшинство — это специальная тактика, которая должна запугать это меньшинство, заставить его жить в страхе и знать, что от этого разъяренного большинства может защитить только Владимир Путин» — заявила 36-летняя Ксения Собчак во время прямой линии с избирателями на своем проекте Sobchakprotivvseh.

«Это делается осознанно и намеренно — для того, чтобы те люди, которые на сегодняшний момент в России находятся в меньшинстве (будь это группа людей, которые разделяют демократические ценности, сексуальные или религиозные меньшинства, несогласные с властью), боялись толпы и думали, что их оберегает только «царь всея Руси», — полагает Собчак.

Одновременно Собчак высказала мнение, что «на самом деле россияне — это добрый народ, ...но сейчас нас пытаются стравить, пытаются повторить тот страшный опыт, который уже был в Советском Союзе, ведь это все было во времена большевиков, Сталина, когда одни ненавидели других. Ровно то же самое воссоздают сегодня...»

Собчак считает, есть один простой рецепт, чтобы избежать гражданских столкновений в будущем:

«В любом обществе толерантность — это основа для того, чтобы искоренять подобную ненависть. Нам надо показать это через социальные программы, фильмы, получающие государственную поддержку. Не все же должно сводиться к ура-патриотизму — можно показывать и то, что есть разные люди с другим цветом кожи, религией, ориентацией, но все они живут в одном обществе и в этом нет ничего плохого».

Ранее Ксения Собчак сдала в ЦИК необходимые для регистрации как кандидата в президенты России подписи — всего 105 000 подписей. Сейчас ЦИК занимается их проверкой.

Ксения Собчак — единственный кандидат на предстоящих в марте президентских выборах, который открыто заявил о необходимости отмены всех принятых гомофобных законов. В свою предвыборную программу «123 трудных шага» она включила два пункта, которые непосредственно касаются защиты прав ЛГБТ-граждан.

6-й шаг: «Все законы или подзаконные акты, так или иначе ограничивающие права людей в зависимости от их политических или религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места проживания, должны быть отменены».

Второй пункт программы, в котором говорится о сексе и геях — это 91-й шаг в главе «Социальная политика. Образование и семейное право».

91-й шаг: «Любые дискриминационные законы и нормативные акты, ограничивающие права ребенка и молодого человека на знание, такие как закон о гей-пропаганде или запреты на сексуальное образование в школах, должны быть отменены».

Кроме того, Ксения Собчак ясно выразилась: «должны быть разрешены митинги оппозиции, гражданские ЛГБТ-союзы. Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель».