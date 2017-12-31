Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила поздравить своих соотечественников на фоне Кремля, сделав своеобразную пародию на ежегодные поздравления президента страны.

По словам Собчак, на федеральном телевидении вы не увидите такого обращения. По крайней мере в этом году.

“Блин, ну хватит уже. Ну вы же все знаете, что это неправда. И даже этот Кремль ненастоящий. А у нас в штабе все настоящее”, — заявила Собчак в ходе своего выступления, пожелав россиянам нового президента в новом году.

Отметим, что подобное “президентское” поздравление Ксения Собчак уже записывала в 2013 году. Тогда она сделала это для тех, кто не хочет слушать Президента Владимира Путина в такой радостный праздник.