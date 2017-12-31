Собчак записала “президентское” поздравление для россиян (+ВИДЕО)(26)

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Виталий Вавилкин
14:13 31.12.2017
Lifenews / Знаменитость

Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила поздравить своих соотечественников на фоне Кремля, сделав своеобразную пародию на ежегодные поздравления президента страны.

По словам Собчак, на федеральном телевидении вы не увидите такого обращения. По крайней мере в этом году.

 

“Блин, ну хватит уже. Ну вы же все знаете, что это неправда. И даже этот Кремль ненастоящий. А у нас в штабе все настоящее”, — заявила Собчак в ходе своего выступления, пожелав россиянам нового президента в новом году.

 

Отметим, что подобное “президентское” поздравление Ксения Собчак уже записывала в 2013 году. Тогда она сделала это для тех, кто не хочет слушать Президента Владимира Путина в такой радостный праздник.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
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Latviešu patriots 14:18 31:12:2017

Veiksmi viņai vēlēšanās.

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патриоту 14:24 31:12:2017

а ты женись на ней

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Latviešu patriots 14:26 31:12:2017

Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?

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Пророк 15:31 31:12:2017

погуглите кадры их фильма Гитлер Капут.. Не дай Бог такую во власть

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Latviešu otsos 17:42 31:12:2017

Пока такие толстолобики живут на сайте, Лошадь будет интересна только им, ибо с одного корыта жрут печеньки.
Ума тебе побольше и выздоровления патриотс ты наш.

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m 14:44 31:12:2017

еврейская лошадь мутит
воду

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Latviešu patriots 14:47 31:12:2017

Ja Sobčaka kļūtu par prezidentu, Latvijas - Krievijas attiecības uzlabotos, jo krievija kļūtu par demokrātisku valsti.

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ыыы 15:07 31:12:2017

Paosti tai ķēvei zem astes...

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Лохман 15:11 31:12:2017

Ты уже и здесь нарисовался,хватит может уже всякие каки строчить.

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дед 14:48 31:12:2017

тетка с претензией в бомжатом пинжачке, клоуны отдыхают

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Ой, нимагу 20:39 31:12:2017

Год собачки... Лай дальше.

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xxx 14:52 31:12:2017

dura

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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