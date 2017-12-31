По словам Собчак, на федеральном телевидении вы не увидите такого обращения. По крайней мере в этом году.
“Блин, ну хватит уже. Ну вы же все знаете, что это неправда. И даже этот Кремль ненастоящий. А у нас в штабе все настоящее”, — заявила Собчак в ходе своего выступления, пожелав россиянам нового президента в новом году.
Отметим, что подобное “президентское” поздравление Ксения Собчак уже записывала в 2013 году. Тогда она сделала это для тех, кто не хочет слушать Президента Владимира Путина в такой радостный праздник.
Veiksmi viņai vēlēšanās.« ответить
а ты женись на ней« ответить
Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?« ответить
погуглите кадры их фильма Гитлер Капут.. Не дай Бог такую во власть« ответить
Пока такие толстолобики живут на сайте, Лошадь будет интересна только им, ибо с одного корыта жрут печеньки.« ответить
Ума тебе побольше и выздоровления патриотс ты наш.
еврейская лошадь мутит« ответить
воду
Ja Sobčaka kļūtu par prezidentu, Latvijas - Krievijas attiecības uzlabotos, jo krievija kļūtu par demokrātisku valsti.« ответить
Paosti tai ķēvei zem astes...« ответить
Ты уже и здесь нарисовался,хватит может уже всякие каки строчить.« ответить
тетка с претензией в бомжатом пинжачке, клоуны отдыхают« ответить
Год собачки... Лай дальше.« ответить
dura« ответить