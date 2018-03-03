Сбор подписей за эту инициативу был начат в мае 2016 года, к настоящему времени за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции подписались более 10 060 человек.
Как отмечает автор инициативы Андрис Шимфс, не присоединившись к Стамбульской конвенции, Латвия избежала бы неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив предусмотренные Конституцией государства ценности и защитив общество от предусмотренного Стамбульской конвенцией навязывания социально сконструированных форм равноправия полов.
Шимфс считает, что Стамбульская конвенция не предлагает важных мер по предотвращению насилия в обществе в дополнение к тем, которые в Латвии уже обеспечены действующим законодательством, зато дополнительно налагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя в основе преобразовать структуру общества во всех сферах его жизни: культуре, образовании, социальных нормах, обычаях и традициях, в том числе, переняв контроль за пространством частной и семейной жизни людей.
Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать ее.
Конвенция направлена против насилия в семье, насилия против женщин и против насилия по отношению к другим членам семьи.
Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее ратифицировали 28 стран Совета Европы, включая 17 стран ЕС.
Как сообщалось, в Латвии вопрос о ратификации конвенции пока отложен. Из партий правящей коалиции ратификацию Стамбульской конвенции поддерживает только «Единство».
Латвия подписала конвенцию в мае 2016 года.
А геноцид к русским тоже предусматривает?« ответить
А комиссар ЕС Муйжниекс, которому скоро предстоит уйти в отставку, долгое время лоббировал эту Конвенцию, как и легализацию однополых связей, а сегодня продвигает однонациональную школьную реформу, с насильственным облатышиванием нац. меньшинств. Какая последовательность действий, Вы не находите? И всё для того, чтобы получить для себя очередные бонусы, на людей, по сути, наплевать!« ответить
Латвия подписала конвенцию в мае 2016 года.« ответить
====
ne Latvija a pravjascaja mafija zahvativsaja vlastj v strane.
давай дасвидания« ответить
Не о том думаете латыши.« ответить
Что вам толку от этой конвенции, когда по центру столицы государства "Mozaika" ходит.
И в этом году пойдёт.
Я ничего не имею против, вот только двуличничать не надо.
Раз подписали, - значит и ратифицируйте, иначе нечего было в ЕС лезть.
Вы что, против Брюсселя идти решили?