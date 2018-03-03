Собрано 10 тысяч подписей за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции(6)

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Виталий Вавилкин
12:45 03.03.2018
Наша Латвия / Социум

За неполные два года на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 тысяч подписей за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции.

Сбор подписей за эту инициативу был начат в мае 2016 года, к настоящему времени за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции подписались более 10 060 человек.

 

Как отмечает автор инициативы Андрис Шимфс, не присоединившись к Стамбульской конвенции, Латвия избежала бы неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив предусмотренные Конституцией государства ценности и защитив общество от предусмотренного Стамбульской конвенцией навязывания социально сконструированных форм равноправия полов.

 

Шимфс считает, что Стамбульская конвенция не предлагает важных мер по предотвращению насилия в обществе в дополнение к тем, которые в Латвии уже обеспечены действующим законодательством, зато дополнительно налагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя в основе преобразовать структуру общества во всех сферах его жизни: культуре, образовании, социальных нормах, обычаях и традициях, в том числе, переняв контроль за пространством частной и семейной жизни людей.

 

Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать ее.

 

Конвенция направлена против насилия в семье, насилия против женщин и против насилия по отношению к другим членам семьи.

 

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее ратифицировали 28 стран Совета Европы, включая 17 стран ЕС.

 

Как сообщалось, в Латвии вопрос о ратификации конвенции пока отложен. Из партий правящей коалиции ратификацию Стамбульской конвенции поддерживает только «Единство».

 

Латвия подписала конвенцию в мае 2016 года.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Интересно 13:00 03:03:2018

А геноцид к русским тоже предусматривает?

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zinu... 13:04 03:03:2018

А комиссар ЕС Муйжниекс, которому скоро предстоит уйти в отставку, долгое время лоббировал эту Конвенцию, как и легализацию однополых связей, а сегодня продвигает однонациональную школьную реформу, с насильственным облатышиванием нац. меньшинств. Какая последовательность действий, Вы не находите? И всё для того, чтобы получить для себя очередные бонусы, на людей, по сути, наплевать!

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janka 13:25 03:03:2018

Латвия подписала конвенцию в мае 2016 года.
====
ne Latvija a pravjascaja mafija zahvativsaja vlastj v strane.

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не нравицца? 14:26 03:03:2018

давай дасвидания

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Istais Latviešu patriots 14:48 03:03:2018

Не о том думаете латыши.
Что вам толку от этой конвенции, когда по центру столицы государства "Mozaika" ходит.
И в этом году пойдёт.
Я ничего не имею против, вот только двуличничать не надо.
Раз подписали, - значит и ратифицируйте, иначе нечего было в ЕС лезть.
Вы что, против Брюсселя идти решили?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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