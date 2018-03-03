За неполные два года на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 тысяч подписей за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции.

Сбор подписей за эту инициативу был начат в мае 2016 года, к настоящему времени за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции подписались более 10 060 человек.

Как отмечает автор инициативы Андрис Шимфс, не присоединившись к Стамбульской конвенции, Латвия избежала бы неблагоприятных изменений в общественном сознании, сохранив предусмотренные Конституцией государства ценности и защитив общество от предусмотренного Стамбульской конвенцией навязывания социально сконструированных форм равноправия полов.

Шимфс считает, что Стамбульская конвенция не предлагает важных мер по предотвращению насилия в обществе в дополнение к тем, которые в Латвии уже обеспечены действующим законодательством, зато дополнительно налагает на государство тяжелое финансовое, организационное и идеологическое бремя, требуя в основе преобразовать структуру общества во всех сферах его жизни: культуре, образовании, социальных нормах, обычаях и традициях, в том числе, переняв контроль за пространством частной и семейной жизни людей.

Автор инициативы призывает Сейм не ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отозвать присоединение Латвии к призыву Еврокомиссии подписать и ратифицировать ее.

Конвенция направлена против насилия в семье, насилия против женщин и против насилия по отношению к другим членам семьи.

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, ее ратифицировали 28 стран Совета Европы, включая 17 стран ЕС.

Как сообщалось, в Латвии вопрос о ратификации конвенции пока отложен. Из партий правящей коалиции ратификацию Стамбульской конвенции поддерживает только «Единство».

Латвия подписала конвенцию в мае 2016 года.