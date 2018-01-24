Визус-1

Длинные очереди на операцию по удалению катаракты, до которых пациенты просто не доживают, вызвали бурю негодования в соцсети Twitter, пишет NRA.

Некая пользовательница написала, что очередь на операцию подошла спустя два года после смерти ее пожилой матери.

«У моей мамы подошла очередь спустя 2 года после ее смерти. Когда мне позвонили, чтобы сообщить об этом, ощущения были ну так себе…», — написала женщина.

Другой пользователь подтвердил, что и он столкнулся со схожей ситуацией.

«У моего отца также…когда сестре из больницы позвонили и сказали: «Ваш отец стоит в очереди...», сестра ответила, что уже некуда стоять. Тоже спустя 3,5 года», — пишет мужчина.

«Друг получил ответ государственной больницы для матери, возраст которой за 70. Операция по катаракте стоит 16 евро + 10 за койко-место. Время ее ожидания 3-3,5 лет. Платная услуга обойдется 890 евро, время ожидания от 1 месяца до 5 месяцев», — было сказано в сообщении медучреждения.

По словам Лауриса, некоторые люди просто не доживают до операций в силу почтенного возраста.

«Задержите дыхание и прочитайте еще раз!», — указал Лаурис, который к пост адресовал также Министерству здравоохранения, надеясь, что и его прочитают и чиновники.

Еще одна девушка написала, что ее тете вообще забыли сообщить, что операция подошла. Когда «подняли все отделение на ноги», пациентку записали на операцию уже на следующий день.

А по мнению некоторых пользователей соцсетей, государству выгодно, что люди не доживают до операций. «Тогда не придется платить пенсии, можно на свои премии потратить», — пишут люди.

Как ранее рассказала профессор Клиники офтальмологии больницы имени Страдиня Гуна Лагановска, катаракта протекает с разной интенсивностью. Большинство пациентов вполне могут ждать несколько лет без сильного ухудшения зрения, однако есть и те, кто ждать не может.

«Мы призываем всех стоящих в очереди на операцию пациентов время от времени посещать своего окулиста. В случае, если глазное давление повышается и глаза начинают болеть, мы примем пациента как больного с острой формой», — пояснила Лагановска.

При этом профессор признала, что сейчас на оплачиваемые государством операции записано огромное число людей — например, если человек запишется сегодня, перед ним в очереди будет около 70 000 челолвек. Таким образом, в очереди на операцию у человека может уйти несколько лет. На данный момент государство в месяц оплачивает проведение 600 операций.