Пользователь соцсети Арманд Сакне, опубликовав призыв, призвал молодежь не уезжать в Ирландию на заработки, а оставаться на родине и зарабатывать не хуже, чем на чужбине. Знакомые с ситуацией люди стали ему возражать, дескать, в той же Ирландии, за 800 евро даже одну комнату не снять. К тому же именно столько там платят в качестве пособия для безработных.
«Не хотите уезжать из Латвии? Оставить отчий дом, чтобы в Ирландии ползать по клубничным полям. Начиная с 850 евро на руки + «все включено» в социальном обеспечении на протяжении всей жизни», — пишет пользователь Twitter, призывая вступать в ряды Национальных вооруженных сил.
Negribas braukt prom no Latvijas? Pamest vecāku mājas, lai Īrijā rāpotu pa zemeņu vagām. €850 uz rokas sākot + “all include” sociālais nodrošinājums mūža garumā. pic.twitter.com/Ofr0tJMTXx— Armands Sakne (@ASakne) January 4, 2018
«Ну за 800 евро в Ирландии даже однокомнатную квартиру не снять», — написал один из пользователей.
В свою очередь латвийская журналистка Наталия Жоголе указала, что именно столько платят ирландским безработным.
«800 евро в Ирландии составляет пособие по безработице — нигде ползать не надо — не нужно врать», — написала Наталия.
Еще один пользователь иронично отметил, что «это великолепная возможность «проср*ть» свою психику за копейки на всю жизнь. После выйти на досрочную пенсию, которую отдавать Latvijas Balzams и докторам, чтобы покупать антидепрессанты».
Напомним, кампания по активному рекрутированию молодежи в НВС началась два года назад. Латвийских граждан призывают вступать в армию, где на руки новобранец будет получать около 850 евро.
«Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро «на руки». Будь одним из нас! Стань воином!», — сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом «Здесь есть работа» (#Teirdarbs!).
Как сказано в сообщении, служба в армии несет развитие в профессиональном плане, материальную стабильность, социальные гарантии.
Кроме того, профессиональная служба в армии — это дело чести и достоинства в служении своему Отечеству.
На клубничных рядках не нужно носить ,,голову в чемодане,,.« ответить
Лишить этих глистов всех бенефитов и денег. Нехай за дерьмо служат фашистам!« ответить
Ну, это на руки даже больше, чем зарплата доцента с докторской степенью в РТУ. Зато - работа на свежем воздухе!« ответить
А эти идиЁты не хотят рассказать, как прожить на пенсию в 100 или 150 евро?« ответить
Видишь ли им 850 на руки мало, да ещё и гарантии.
Вот же мерзавцы запредельные до чего народ довели.
Точно сказал эксперт: по латвийскому обществу плачет дурка.
Добавить к этому нечего, - дальше полная ЗАДНИЦА.
Чтобы прожить на пенсию в 100 или 150 евро нужно добавочно тратить те "накопленные" деньги, которые получал в конверте. Тут много таких крикунов - "я этому государству налоги платить не буду!". Раньше думать надо было.« ответить
Этот хрен наверное с дурдома,друг патриота! Если есть ещё лохи,флаг в руки« ответить
Es atbalstu, ka esmu debils..« ответить
Super,prozit,prieku« ответить
CAU.LATVIESU PIDARMOTS.« ответить
ПРИДУРОК LV.« ответить
СРАВНИ ЗАРПЛАТЫ ВОЕННЫХ БУНДЕСВЕРА и СВОЮ..
НАЁМНИКИ
ВО
ФРАНЦУЗСКОМ ЛЕГИОНЕ и ТО БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЮТ!!!!