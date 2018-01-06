Пользователи Twitter бурно отреагировали на очередной призыв в соцсети вступать в латвийскую армию, где новобранцам платят 850 евро с социальными гарантиями, пишет mixnews.lv.

Пользователь соцсети Арманд Сакне, опубликовав призыв, призвал молодежь не уезжать в Ирландию на заработки, а оставаться на родине и зарабатывать не хуже, чем на чужбине. Знакомые с ситуацией люди стали ему возражать, дескать, в той же Ирландии, за 800 евро даже одну комнату не снять. К тому же именно столько там платят в качестве пособия для безработных.

«Не хотите уезжать из Латвии? Оставить отчий дом, чтобы в Ирландии ползать по клубничным полям. Начиная с 850 евро на руки + «все включено» в социальном обеспечении на протяжении всей жизни», — пишет пользователь Twitter, призывая вступать в ряды Национальных вооруженных сил.

Negribas braukt prom no Latvijas? Pamest vecāku mājas, lai Īrijā rāpotu pa zemeņu vagām. €850 uz rokas sākot + “all include” sociālais nodrošinājums mūža garumā. pic.twitter.com/Ofr0tJMTXx — Armands Sakne (@ASakne) January 4, 2018

«Ну за 800 евро в Ирландии даже однокомнатную квартиру не снять», — написал один из пользователей.

В свою очередь латвийская журналистка Наталия Жоголе указала, что именно столько платят ирландским безработным.

«800 евро в Ирландии составляет пособие по безработице — нигде ползать не надо — не нужно врать», — написала Наталия.

Еще один пользователь иронично отметил, что «это великолепная возможность «проср*ть» свою психику за копейки на всю жизнь. После выйти на досрочную пенсию, которую отдавать Latvijas Balzams и докторам, чтобы покупать антидепрессанты».

Напомним, кампания по активному рекрутированию молодежи в НВС началась два года назад. Латвийских граждан призывают вступать в армию, где на руки новобранец будет получать около 850 евро.

«Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро «на руки». Будь одним из нас! Стань воином!», — сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом «Здесь есть работа» (#Teirdarbs!).

Как сказано в сообщении, служба в армии несет развитие в профессиональном плане, материальную стабильность, социальные гарантии.

Кроме того, профессиональная служба в армии — это дело чести и достоинства в служении своему Отечеству.