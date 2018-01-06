Соцсети: жалкая зарплата в латвийской армии, просто смешно(11)

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Владимир Бучельников
20:08 06.01.2018
Наша Латвия / Социум

Пользователи Twitter бурно отреагировали на очередной призыв в соцсети вступать в латвийскую армию, где новобранцам платят 850 евро с социальными гарантиями, пишет mixnews.lv.

Пользователь соцсети Арманд Сакне, опубликовав призыв, призвал молодежь не уезжать в Ирландию на заработки, а оставаться на родине и зарабатывать не хуже, чем на чужбине. Знакомые с ситуацией люди стали ему возражать, дескать, в той же Ирландии, за 800 евро даже одну комнату не снять. К тому же именно столько там платят в качестве пособия для безработных.

 

«Не хотите уезжать из Латвии? Оставить отчий дом, чтобы в Ирландии ползать по клубничным полям. Начиная с 850 евро на руки + «все включено» в социальном обеспечении на протяжении всей жизни», — пишет пользователь Twitter, призывая вступать в ряды Национальных вооруженных сил.

 

«Ну за 800 евро в Ирландии даже однокомнатную квартиру не снять», — написал один из пользователей.

 

В свою очередь латвийская журналистка Наталия Жоголе указала, что именно столько платят ирландским безработным.

 

«800 евро в Ирландии составляет пособие по безработице — нигде ползать не надо — не нужно врать», — написала Наталия.

 

Еще один пользователь иронично отметил, что «это великолепная возможность «проср*ть» свою психику за копейки на всю жизнь. После выйти на досрочную пенсию, которую отдавать Latvijas Balzams и докторам, чтобы покупать антидепрессанты».

 

Напомним, кампания по активному рекрутированию молодежи в НВС началась два года назад. Латвийских граждан призывают вступать в армию, где на руки новобранец будет получать около 850 евро.

 

«Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро «на руки». Будь одним из нас! Стань воином!», — сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом «Здесь есть работа» (#Teirdarbs!).

 

Как сказано в сообщении, служба в армии несет развитие в профессиональном плане, материальную стабильность, социальные гарантии.

 

Кроме того, профессиональная служба в армии — это дело чести и достоинства в служении своему Отечеству.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (11)
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Из Латгалии. 21:57 06:01:2018

На клубничных рядках не нужно носить ,,голову в чемодане,,.

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CCCP 22:58 06:01:2018

Лишить этих глистов всех бенефитов и денег. Нехай за дерьмо служат фашистам!

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Vanja 21:57 06:01:2018

Ну, это на руки даже больше, чем зарплата доцента с докторской степенью в РТУ. Зато - работа на свежем воздухе!

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Latviešu patriots 21:59 06:01:2018

А эти идиЁты не хотят рассказать, как прожить на пенсию в 100 или 150 евро?
Видишь ли им 850 на руки мало, да ещё и гарантии.
Вот же мерзавцы запредельные до чего народ довели.
Точно сказал эксперт: по латвийскому обществу плачет дурка.
Добавить к этому нечего, - дальше полная ЗАДНИЦА.

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:D 22:25 06:01:2018

Чтобы прожить на пенсию в 100 или 150 евро нужно добавочно тратить те "накопленные" деньги, которые получал в конверте. Тут много таких крикунов - "я этому государству налоги платить не буду!". Раньше думать надо было.

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Ана 22:13 06:01:2018

Этот хрен наверное с дурдома,друг патриота! Если есть ещё лохи,флаг в руки

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Latviešu patriots 22:36 06:01:2018

Es atbalstu, ka esmu debils..

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Janka 22:51 06:01:2018

Super,prozit,prieku

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a 23:06 06:01:2018

CAU.LATVIESU PIDARMOTS.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 22:39 06:01:2018

ПРИДУРОК LV.
СРАВНИ ЗАРПЛАТЫ ВОЕННЫХ БУНДЕСВЕРА и СВОЮ..
НАЁМНИКИ
ВО
ФРАНЦУЗСКОМ ЛЕГИОНЕ и ТО БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЮТ!!!!

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12

Мнение
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