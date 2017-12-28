Фракция социал-демократической партии «Согласие» в Сейме Латвии призвала президента Раймонда Вейониса не провозглашать принятый депутатами закон о присвоении солдатам Вермахта статуса ветерана Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена фракции Игоря Пименова.

Депутат отметил, что закон сформулирован так, что его положения не распространяются на неграждан Латвии, «а это большинство красноармейцев». Кроме того, документ, по мнению Пименова, не учитывает тех ветеранов, которые стали гражданами по окончании Второй мировой войны. Наконец при создании законопроекта не проводились консультации с ветеранами 130-го гвардейского Латышского стрелкового корпуса, добавил он.

«Закон несправедлив и вызывающе оскорбителен по отношению к победившим в войне красноармейцам», — заявил Игорь Пименов.

Напомним, Сейм Латвии 21 декабря утвердил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим как на стороне Красной армии, так и на стороне Вермахта. Фактически он будет распространяться только на латышей. Статус ветерана не смогут получить члены НСДАП, сотрудники тайной полиции и служб безопасности, КГБ и осужденные за преступления против человечества.

Ранее этот законопроект раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она, в частности, заявила, что это вызывает содрогание.

Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.

Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».

В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.