«Согласие» осуждает унижение ветеранов СССР(39)

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Анатолий Тарасов
09:59 28.12.2017
Политика / Партии

Фракция социал-демократической партии «Согласие» в Сейме Латвии призвала президента Раймонда Вейониса не провозглашать принятый депутатами закон о присвоении солдатам Вермахта статуса ветерана Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена фракции Игоря Пименова.

Депутат отметил, что закон сформулирован так, что его положения не распространяются на неграждан Латвии, «а это большинство красноармейцев». Кроме того, документ, по мнению Пименова, не учитывает тех ветеранов, которые стали гражданами по окончании Второй мировой войны. Наконец при создании законопроекта не проводились консультации с ветеранами 130-го гвардейского Латышского стрелкового корпуса, добавил он.

 

«Закон несправедлив и вызывающе оскорбителен по отношению к победившим в войне красноармейцам», — заявил Игорь Пименов.

 

Напомним, Сейм Латвии 21 декабря утвердил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим как на стороне Красной армии, так и на стороне Вермахта. Фактически он будет распространяться только на латышей. Статус ветерана не смогут получить члены НСДАП, сотрудники тайной полиции и служб безопасности, КГБ и осужденные за преступления против человечества.

 

Ранее этот законопроект раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она, в частности, заявила, что это вызывает содрогание.

 

Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.

 

Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».

 

В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.

 

Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (39)
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Latviešu patriots 10:15 28:12:2017

Saskaņa var ieskrieties. Mūsu prezidents likumu parakstīs. Slava Latviešu Leģionāriem.

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Иван 11:25 28:12:2017

Ты "латвмешу левфй патриот"-нам не указ!Чиди на диване ровно и не чеши тут чвою пургу людям нор альным!Понял??Свободен пассажир!!

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ваня 11:55 28:12:2017

Ни капли уважения выродкам ссср..убийцы и грабители народа Латвии и так неприлично долго имели льготы

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Доброжелатель 12:27 28:12:2017

Ванятка-ты урод,немощный и нелюдь.рот прикрой!!

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65865778 16:26 28:12:2017

Latvieshu patriots ! Nu chto suschka labataja ? Tvoj trup v duagave eshe ne nashli ?

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УКЕ 10:17 28:12:2017

ПРОСНУЛИСЬ.....

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ваня 11:56 28:12:2017

К собакам собачье отношение...

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6787657 16:23 28:12:2017

Vanja kak tvaja matj na cepi pozivaet sobaka ?? Esche neusipil suchku ? Pomoshj nuzhna ??

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Nj tcnm 10:17 28:12:2017

То есть против унижения проигравших оккупантов? Может им еще и талоны на усиленное питание выдать за оккупацию?

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Vova 10:25 28:12:2017

A seičas prikiņem, kakoje otnošenije bilo bi k veteranam vermahta i vaffen ss, jesli bi desjatki i sotņi tisjač jih ostaļis žit na raše.

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Иван 11:28 28:12:2017

Глупым троллям-эльфам -""Vove" Ванятке" Путинкам" и "Латвиешу левым патриотсам"-не дождётесь пассажиры!Пыжитесь и тужитесь и злитесь и брызжите с дивана жельчью!Этт хорошо!Мы- на правильном пути, пассажиры!!

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Vova 11:30 28:12:2017

Kto eto vi, i čto za putj? V žopu?

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олег 11:44 28:12:2017

Следи за словами упырек ущербный типa"Vova .",меняешь тут ники'погремухи свои дешевенькие!Ты никто ,и звать никак!лузер -неудачник не смеши людей!!:"воин диваный."

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Читатель 11:45 28:12:2017

Vova-безграмотный не смеши ты людей!иди уже учись языкам, и грамоте! куча ошибок.жесть.

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ваня 12:08 28:12:2017

Как можно уважать советскогт ублюдка который как оккупант приполз в Латвию поселился в доме убитого или высланного жителя латвии и возомнил что он тут добродетель..глядя на таких сожалеешь что фашисты их не убили

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Russija 10:19 28:12:2017

Опять Европа глаза закрыла на Латвию где прославляется НАЦИЗМ или это указка из Фашингтона , для размежевания Латвийского общества ?

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ваня 11:59 28:12:2017

Причем нацизм?просто скотам не положено получать и все..

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П у т и н 10:24 28:12:2017

Как Гнилка попой крутит! Этому дала (Маккейну),
этому дала (признание оккупации),
этому дала (руки прочь от рюсских школ).
Кому не дала?

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биомусору 11:04 28:12:2017

Варзилов, глист навозный, когда же ты, урод, захлопнешь свою вонючую пасть!?

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123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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