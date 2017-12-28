Депутат отметил, что закон сформулирован так, что его положения не распространяются на неграждан Латвии, «а это большинство красноармейцев». Кроме того, документ, по мнению Пименова, не учитывает тех ветеранов, которые стали гражданами по окончании Второй мировой войны. Наконец при создании законопроекта не проводились консультации с ветеранами 130-го гвардейского Латышского стрелкового корпуса, добавил он.
«Закон несправедлив и вызывающе оскорбителен по отношению к победившим в войне красноармейцам», — заявил Игорь Пименов.
Напомним, Сейм Латвии 21 декабря утвердил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим как на стороне Красной армии, так и на стороне Вермахта. Фактически он будет распространяться только на латышей. Статус ветерана не смогут получить члены НСДАП, сотрудники тайной полиции и служб безопасности, КГБ и осужденные за преступления против человечества.
Ранее этот законопроект раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она, в частности, заявила, что это вызывает содрогание.
Официальная позиция Латвии сводится к тому, что латыши, сражавшиеся по разные линии фронта, были в одинаковой степени «жертвами войны», вынужденными класть головы за интересы чуждых режимов. При этом отношение к ним все же неравное.
Умерший в прошлом году Альберт Паже, долгое время возглавлявший общество ветеранов латышского 130-го стрелкового корпуса РККА, с горечью рассказывал: «Многие доживают свою жизнь в полной нищете. Наши однополчане, живущие в Германии, Америке, Израиле, получают поддержку от своих стран. Мы же на все свои многочисленные обращения всегда получаем от латвийского правительства одно: признание нашего вклада в разгром фашизма. Как будто мы сами не знаем о своем вкладе, но пособие выплачивают так называемым «национальным партизанам» (сражавшимся против советских войск), а не нам. Нас упрекают: они присягали Гитлеру, а вы — Сталину».
В мае 2012 года президент Латвии Андрис Берзиньш обратился к еще живым советским ветеранам-латышам и бывшим легионерам Waffen SS с призывом к «примирению». Он же предложил парламенту начать работу над законопроектом о статусе участника Второй мировой войны, предусматривающим, в частности, введение выплат его обладателям.
Работа над этим документом затянулась на пять с лишним лет. Участниками войны были признаны «граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты». Эта норма «не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года». Таким образом, многие бойцы РККА новый статус не получат.
Saskaņa var ieskrieties. Mūsu prezidents likumu parakstīs. Slava Latviešu Leģionāriem.« ответить
Ты "латвмешу левфй патриот"-нам не указ!Чиди на диване ровно и не чеши тут чвою пургу людям нор альным!Понял??Свободен пассажир!!« ответить
Ни капли уважения выродкам ссср..убийцы и грабители народа Латвии и так неприлично долго имели льготы« ответить
Ванятка-ты урод,немощный и нелюдь.рот прикрой!!« ответить
Latvieshu patriots ! Nu chto suschka labataja ? Tvoj trup v duagave eshe ne nashli ?« ответить
ПРОСНУЛИСЬ.....« ответить
К собакам собачье отношение...« ответить
Vanja kak tvaja matj na cepi pozivaet sobaka ?? Esche neusipil suchku ? Pomoshj nuzhna ??« ответить
То есть против унижения проигравших оккупантов? Может им еще и талоны на усиленное питание выдать за оккупацию?« ответить
A seičas prikiņem, kakoje otnošenije bilo bi k veteranam vermahta i vaffen ss, jesli bi desjatki i sotņi tisjač jih ostaļis žit na raše.« ответить
Глупым троллям-эльфам -""Vove" Ванятке" Путинкам" и "Латвиешу левым патриотсам"-не дождётесь пассажиры!Пыжитесь и тужитесь и злитесь и брызжите с дивана жельчью!Этт хорошо!Мы- на правильном пути, пассажиры!!« ответить
Kto eto vi, i čto za putj? V žopu?« ответить
Следи за словами упырек ущербный типa"Vova .",меняешь тут ники'погремухи свои дешевенькие!Ты никто ,и звать никак!лузер -неудачник не смеши людей!!:"воин диваный."« ответить
Vova-безграмотный не смеши ты людей!иди уже учись языкам, и грамоте! куча ошибок.жесть.« ответить
Как можно уважать советскогт ублюдка который как оккупант приполз в Латвию поселился в доме убитого или высланного жителя латвии и возомнил что он тут добродетель..глядя на таких сожалеешь что фашисты их не убили« ответить
Опять Европа глаза закрыла на Латвию где прославляется НАЦИЗМ или это указка из Фашингтона , для размежевания Латвийского общества ?« ответить
Причем нацизм?просто скотам не положено получать и все..« ответить
Как Гнилка попой крутит! Этому дала (Маккейну),« ответить
этому дала (признание оккупации),
этому дала (руки прочь от рюсских школ).
Кому не дала?
Варзилов, глист навозный, когда же ты, урод, захлопнешь свою вонючую пасть!?« ответить