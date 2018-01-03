«Согласие» просит президента пересмотреть статус участника Второй мировой (12)

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Тимур Пушкарев
14:51 03.01.2018
Политика / Политика

Парламентская фракция партии «Согласие» обратилась к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой вернуть в Сейм на пересмотр закон о статусе участника Второй мировой войны, сообщила агентству ЛETA консультант фракции Катрина Ильинска.

Как отмечает в письме Вейонису председатель фракции «Согласия» Янис Урбанович, принятый Сеймом закон устанавливает, что статус участника Второй мировой войны присваивается только части граждан Латвии — в зависимости от вида и времени получения гражданства.

 

«Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта. По закону, участниками Второй мировой войны не могут быть признаны также латвийские неграждане. Тем самым вызывающим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии», — поясняет Урбанович.

 

Складывается ситуация, когда статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне, подчеркивает он. Согласно Закону о гражданстве граждане Латвии независимо от вида получения гражданства имеют равные права и обязанности. Поэтому условие принятого Сеймом нового закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны лишь определенной группе граждан противоречит Закону о гражданстве и раскалывает, а не примиряет латвийское общество, говорится в письме Вейонису.

 

В письме Урбанович обращает внимание президента и на другие проблемы в связи с этим законом.

 

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

LETA / Фото LETA
Комментарии (12)
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KOZA 15:03 03:01:2018

Да не надо просить у этих ущербных НИЧЕГО!Мы сами прокормим наших ветеранов!Не унижайтесь!

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narod 15:19 03:01:2018

etim dedy vajevali znacok pavesits akkupant

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Как надоели 15:20 03:01:2018

все просильщики с протянутыми руками, над которыми уже в открытую в СЭЙМе смеются.

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быдлу 20:22 03:01:2018

Дебил, это над твоим сеймом смеются!

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narod 15:23 03:01:2018

beri sinelj i vali damoi na rodinu

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Latviešu patriots 15:28 03:01:2018

Nesagaidīsiet, pietiks vienreiz okupantiem privilēģijas saņemt! Tās pienākas brīvības cīnītājiem pret krievu okupantiem - Latviešu Leģionāriem un Nacionālajiem partizāniem, kas vēl 10 gadus pēc kara beigām pretojās okupācijas režīmam.

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Читатель 22:26 03:01:2018

Хрена тебе лысого "левый патриотс"-прищемтм тебе и твоим сподвижникам хвосты!Ничего нам не сделаете!!пшел вон пассажир!!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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