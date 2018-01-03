Парламентская фракция партии «Согласие» обратилась к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой вернуть в Сейм на пересмотр закон о статусе участника Второй мировой войны, сообщила агентству ЛETA консультант фракции Катрина Ильинска.

Как отмечает в письме Вейонису председатель фракции «Согласия» Янис Урбанович, принятый Сеймом закон устанавливает, что статус участника Второй мировой войны присваивается только части граждан Латвии — в зависимости от вида и времени получения гражданства.

«Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта. По закону, участниками Второй мировой войны не могут быть признаны также латвийские неграждане. Тем самым вызывающим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии», — поясняет Урбанович.

Складывается ситуация, когда статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне, подчеркивает он. Согласно Закону о гражданстве граждане Латвии независимо от вида получения гражданства имеют равные права и обязанности. Поэтому условие принятого Сеймом нового закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны лишь определенной группе граждан противоречит Закону о гражданстве и раскалывает, а не примиряет латвийское общество, говорится в письме Вейонису.

В письме Урбанович обращает внимание президента и на другие проблемы в связи с этим законом.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.