Как отмечает в письме Вейонису председатель фракции «Согласия» Янис Урбанович, принятый Сеймом закон устанавливает, что статус участника Второй мировой войны присваивается только части граждан Латвии — в зависимости от вида и времени получения гражданства.
«Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта. По закону, участниками Второй мировой войны не могут быть признаны также латвийские неграждане. Тем самым вызывающим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии», — поясняет Урбанович.
Складывается ситуация, когда статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне, подчеркивает он. Согласно Закону о гражданстве граждане Латвии независимо от вида получения гражданства имеют равные права и обязанности. Поэтому условие принятого Сеймом нового закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны лишь определенной группе граждан противоречит Закону о гражданстве и раскалывает, а не примиряет латвийское общество, говорится в письме Вейонису.
В письме Урбанович обращает внимание президента и на другие проблемы в связи с этим законом.
Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.
Да не надо просить у этих ущербных НИЧЕГО!Мы сами прокормим наших ветеранов!Не унижайтесь!« ответить
etim dedy vajevali znacok pavesits akkupant« ответить
все просильщики с протянутыми руками, над которыми уже в открытую в СЭЙМе смеются.« ответить
Дебил, это над твоим сеймом смеются!« ответить
beri sinelj i vali damoi na rodinu« ответить
Nesagaidīsiet, pietiks vienreiz okupantiem privilēģijas saņemt! Tās pienākas brīvības cīnītājiem pret krievu okupantiem - Latviešu Leģionāriem un Nacionālajiem partizāniem, kas vēl 10 gadus pēc kara beigām pretojās okupācijas režīmam.« ответить
Хрена тебе лысого "левый патриотс"-прищемтм тебе и твоим сподвижникам хвосты!Ничего нам не сделаете!!пшел вон пассажир!!« ответить