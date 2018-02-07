Некоторым членам партий «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР) прошлогодние муниципальные выборы могут обойтись в кругленькую сумму.

Возможно, им придется из своего кармана выплатить в госбюджет 203,5 тыс. евро, потраченные на проведение концерта российской группы «Би-2» на Луцавсале, который состоялся за пять дней до выборов.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), проверяя предвыборные расходы партий, усмотрело в организации этого концерта использование административного ресурса. Начато делопроизводство об административном нарушении.