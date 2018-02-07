Возможно, им придется из своего кармана выплатить в госбюджет 203,5 тыс. евро, потраченные на проведение концерта российской группы «Би-2» на Луцавсале, который состоялся за пять дней до выборов.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), проверяя предвыборные расходы партий, усмотрело в организации этого концерта использование административного ресурса. Начато делопроизводство об административном нарушении.
Не страшно, Гнилка столько бабла сунул в свой карман за 9 лет, что каждой ватной старухе может подарить ковёр на стену.« ответить
мечтаешь о коврике под дверью?----продай почку!---тебе всё равно уже недолго осталось--а так хотя бы на коврике поспишь!« ответить
Жду- не дождусь, когда ты свою голову из хозяйской задницы вытащишь... Но понимаю, что всего 2 варианта: Либо тебе поставят другую прогу, либо бунт машин. А пока вынуждены видеть твой понос каждый день.« ответить
Кому интересна «би2»? Лично мне нет. И вообще все «согласовские» праздники напоминают балаган, некий гибрид попойки и демонстрации. Ну и конечно агитация на каждом углу. Какие они (согласовские симиты) хорошие и какие все вокруг плохие. Концерт какой-либо группы это априори должно быть платное закрытое мероприятие на коммерческой основе. Почему я например из своих налогов должен оплачивать пиар Кошакова и концерт для фанатов «би2», если сам на такие мероприятия не хожу. Кстати, много интересных народных коллективов национальной песни и танца, надо было позволить им заработать. А так отправили деньги рижан в Россию. Да и вообще петь тогда должны были по-латышски, хотя песнями эти кричалки под грохот басов назвать можно с трудом. Одним словом поддерживаю. Взыскать с Кошакова через судебных приставов. Только они там все в думе по документам нищие голодранцы с кучей неоплатных счетов и громадными долгами. Они ведь туда пришли воровать и им статья о конфескации имущества должна снится каждую ночь.« ответить
Как же ты расстарался! Может правящими ворами займёшься? И, главное, врать не надо!« ответить