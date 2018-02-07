«Согласие» заставят заплатить за прошлогодний концерт «БИ-2»? (5)

Лента новостей
Нейтральный статус — это не шутки Экс-глава ФРС США о предстоящем коллапсе мировой экономоики 8 веществ, которые нормализуют уровень гормонов Президенты отреагировали на «Искандеры» Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике? В ночь на четверг ожидаются морозы до -18 градусов Эмиграция: сами уедем и других увезём В Латвии существует система бесплатных медикаментов, о чем молчат врачи Как Ким Кардашьян восстанавливала тело после беременности
Eще в разделе
Сполитис: НАТО имеет право вооружать свои территории, а Россия в Калининграде – нет! Эксперт: лишь какие-то мелочи останавливают уехавших латвийцев от возвращения Наталия Нарочницкая: Неграждане Латвии – это ошибка внешней политики России Борцы возмущены: «гендеристы» атакуют Латвию! Лиепниекс: мы даем гражданство за заслуги родителей, а за их грехи можем забрать?
Тимур Пушкарев
13:21 07.02.2018
Политика / Политики

Некоторым членам партий «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР) прошлогодние муниципальные выборы могут обойтись в кругленькую сумму.

Возможно, им придется из своего кармана выплатить в госбюджет 203,5 тыс. евро, потраченные на проведение концерта российской группы «Би-2» на Луцавсале, который состоялся за пять дней до выборов.

 

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), проверяя предвыборные расходы партий, усмотрело в организации этого концерта использование административного ресурса. Начато делопроизводство об административном нарушении.

Neatkarīgā / Фото YouTube
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 13:27 07:02:2018

Не страшно, Гнилка столько бабла сунул в свой карман за 9 лет, что каждой ватной старухе может подарить ковёр на стену.

« ответить
Profile_default
10 дюймов 13:52 07:02:2018

мечтаешь о коврике под дверью?----продай почку!---тебе всё равно уже недолго осталось--а так хотя бы на коврике поспишь!

« ответить
Profile_default
путАну 15:32 07:02:2018

Жду- не дождусь, когда ты свою голову из хозяйской задницы вытащишь... Но понимаю, что всего 2 варианта: Либо тебе поставят другую прогу, либо бунт машин. А пока вынуждены видеть твой понос каждый день.

« ответить
Profile_default
давно пора этих воров посадить! 14:33 07:02:2018

Кому интересна «би2»? Лично мне нет. И вообще все «согласовские» праздники напоминают балаган, некий гибрид попойки и демонстрации. Ну и конечно агитация на каждом углу. Какие они (согласовские симиты) хорошие и какие все вокруг плохие. Концерт какой-либо группы это априори должно быть платное закрытое мероприятие на коммерческой основе. Почему я например из своих налогов должен оплачивать пиар Кошакова и концерт для фанатов «би2», если сам на такие мероприятия не хожу. Кстати, много интересных народных коллективов национальной песни и танца, надо было позволить им заработать. А так отправили деньги рижан в Россию. Да и вообще петь тогда должны были по-латышски, хотя песнями эти кричалки под грохот басов назвать можно с трудом. Одним словом поддерживаю. Взыскать с Кошакова через судебных приставов. Только они там все в думе по документам нищие голодранцы с кучей неоплатных счетов и громадными долгами. Они ведь туда пришли воровать и им статья о конфескации имущества должна снится каждую ночь.

« ответить
Profile_default
Ох! 15:35 07:02:2018

Как же ты расстарался! Может правящими ворами займёшься? И, главное, врать не надо!

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV