В понедельник, 5 февраля, правительство Латвии решило изменить свое решение в отношении детей погибшего на баррикадах кинооператора Андриса Слапиньша и не отнимать у них латвийское гражданство.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (именно он отвечал за это решение тогда и сейчас) заверил, что гражданство Латвии детям, имеющим также гражданство России, все же будет дано — на основании принятого «политического решения».

Во вторник, 6 февраля, за закрытыми дверями решение утвердили окончательно.

Пользователи соцсетей, впрочем, отреагировали на эту новость крайне неоднозначно.

Многие стали сомневаться не только в правомочности просьбы детей кинооператора Андриса Слапиньша, требующих сохранить им гражданство Латвии, но и в заслугах самого погибшего.

«Не понимаю заваруху с гражданством детей Слапиньша. При всем уважении к работе оператора, героем его не считаю, в то время было много операторов, которые снимали. И почему дети должны быть исключением, на которое не распространяется закон???» — пишет пользователь под ником 4diena.

​»Живущие в Москве дети Слапиньша не могут выбрать между двумя гражданствами, хотят сохранить и то, и то, спекулируют на заслугах отца и рассказывают сказки, что не могут со своими заграничными паспортами работать в России… #skumji (печально)», — выразил схожие мысли пользователь Nepareizais (Неправильный).

​Ему попытались возразить.

«Разве дети виноваты, что мать их увезла из Латвии в Россию? Почему американский латыш может жить с двумя гражданствами, а эти не могут?» — резонно заметил Марк Левенсон.

​»Потому, что в Латвии такой закон! Выбирай гражданство или Латвии, или России, 32-летний ребенок… Со странами НАТО и ЕС двойное гражданство может быть», — остался непреклонен Nepareizais.

Латвийская журналистка Ивета Буйке, похоже, тоже «в восторге» от того, что детям Слапиньша хотят сохранить гражданство Латвии.

«Теперь началась возня с гражданством детей Слапиньша. Прежде чем ужасаться «страшной страной», может быть, сначала стоит подумать, что соблюдение законов в наших же интересах. Хотим менять закон о гражданстве? Это серьезное исключение с далеко идущими последствиями», — рассуждает Ивета Буйке.

​»Не очень поняла. Вам кажется, что дети оператора Слапиньша, который отдал жизнь на баррикадах 20 января 1991 года, не заслужили гражданство LV?!» — просит уточнить Кристина Блумберга.

«Мне кажется, что у нас закон о гражданстве, который нужно соблюдать. Совсем просто», — возражает ей журналистка. И добавляет: «В законе нет исключений по заслугам родителей. Нет пункта, куда «засунуть»? Сколько еще исключений в законе о гражданстве нужно предусмотреть? Если он и так уже достаточно эластичный. Вы, наверное, не осознаете, что значит создать прецедент с нарушением закона о гражданстве».

Другие комментаторы допускали версии, что дети погибшего Слапиньша заинтересованы в гражданстве Латвии просто ради безвизовых поездок.

«Мой прапрадедушка участвовал в борьбе за свободу, орден получил. Что мне теперь идти к Сейму и просить, чтобы меня на руках носили? Перед Слапиньшем поклонился бы. Его дети ничего не заслужили. Их интересует только возможность ездить без виз по ЕС», — полагает Атис.

Однако были и те, кто полагал, что детям Андриса Слапиньша абсолютно справедливо полагается гражданство Латвии и перед ними даже нужно извиниться. К примеру, известная журналистка Анита Даукште написала:

«Роботы тоже пишут в Twitter: мол, Слапиньш не герой, а оператор, его детям надо соблюдать закон. Если бы все так думали, то остались бы в СССР.»

«Решение сохранить гражданство в отношении детей Слапиньша позволит им сохранить свою связь с родиной отца. Если для присвоения гражданства потребуется отдельный закон Сейма, то я определенно проголосую «за», — написала в своем аккаунте Twitter бывшая премьер-министр Латвии, а ныне депутат Сейма Лаймдота Страуюма.

Напомним, что всего два года назад правительство во главе именно с Лаймдотой Страуюмой думало совсем иначе — тридцатидвухлетней Анне и двадцатишестилетнему Андрису, переехавшим в 1994 году в Москву вместе со своей матерью и получившим гражданство России, было отказано в просьбе сохранить латвийское гражданство.

После этого дети Андриса Слапиньша были вынуждены обратиться в суд и бороться за право оставаться гражданами Латвии. Адвокат Вита Либерте вызвалась помочь семье погибшего кинооператора добиться справедливости. Об этом сообщал портал lsm.lv.

По словам адвоката, добиваться признания двойного гражданства можно на основании исключения того, что гражданство было получено по принципу ex-lege, то есть на основании закона. Именно так и произошло в отношении детей Слапиньша — дети получили гражданство на основании закона, так как они отправились жить в Россию вслед за матерью.

Свою просьбу сохранить гражданство Латвии дети Слапиньша мотивировали заслугами своего отца перед Латвией, а также тем, что являются патриотами Латвии, но в случае потери российского гражданства их права на работу в России будут существенно ограничены.

Режиссер и оператор Андрис Слапиньш погиб 20 января 1991 года, попав под обстрел на Бастионной горке в Риге во время штурма ОМОНом здания МВД Латвийской Республики. Слапиньш был награжден орденом Виестура за особые заслуги посмертно.

Закон Латвии гласит, что невозможно сохранить двойное гражданство с Российской Федерацией. Однако у кабинета министров есть полномочия разрешить лицу иметь одновременно два гражданства — и латвийское, и российское, если такое решение имеет государственное значение.