Соки опасны для кишечника(3)

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Анатолий Тарасов
11:55 19.02.2018
Lifenews / Интересно

Употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.

 

При этом ученые отмечают, что 90% фруктового сахара усваивается именно в тонком кишечнике.

 

Исследователи порекомендовали употреблять соки в небольших количествах и только после приема пищи. Такой подход предотвратит «перегруженность» пищеварительной системы и не повредит микрофлоре кишечника.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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спасайся кто может! 12:31 19:02:2018

Соки вредны. Масло вредно. Мясо тоже вредно. Хлеб вреден. Помидоры вредны. Вода из пластиковой посуды смертельно вредна. Сахар вреден. Соль вредна. Короче, полный ..здец.

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1% 13:35 19:02:2018

1000000%

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шери 13:58 19:02:2018

Раньше все заготовки соответствовало госту. Сейчас такого нет, и под названием продукта, куча добавок для сохранения и увеличения срока годности.Почитайте состав, что там только нет

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Мнение
1-shvedov-col15
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