Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.
При этом ученые отмечают, что 90% фруктового сахара усваивается именно в тонком кишечнике.
Исследователи порекомендовали употреблять соки в небольших количествах и только после приема пищи. Такой подход предотвратит «перегруженность» пищеварительной системы и не повредит микрофлоре кишечника.
Соки вредны. Масло вредно. Мясо тоже вредно. Хлеб вреден. Помидоры вредны. Вода из пластиковой посуды смертельно вредна. Сахар вреден. Соль вредна. Короче, полный ..здец.« ответить
1000000%« ответить
Раньше все заготовки соответствовало госту. Сейчас такого нет, и под названием продукта, куча добавок для сохранения и увеличения срока годности.Почитайте состав, что там только нет« ответить