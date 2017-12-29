Сокуров покажет кино о Сталине и Гитлере

Александр Сокуров («Русский ковчег») объявил о начале работы над фильмом о политиках времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС. Картина, которая будет создана целиком из кадров исторической хроники, расскажет об Адольфе Гитлере, Бенито Муссолини, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле.

Александр Сокуров («Русский ковчег») объявил о начале работы над фильмом о политиках времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС. Картина, которая будет создана целиком из кадров исторической хроники, расскажет об Адольфе Гитлере, Бенито Муссолини, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле.

По словам Алены Шумаковой, ассистента Сокурова и сопродюсера картины, зрителей ждет «фильм-фантазия, размышление о том, что произошло».

«Действующие лица — Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в загробном мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту», — рассказала Шумакова.

Фильм будет состоять полностью из кадров реальной хроники, смонтированных в формате игрового фильма. Все диалоги будут озвучены закадровыми голосами. Для озвучивания персонажей приглашаются актеры, представляющие национальность персонажей — немец, итальянец, грузин и англичанин.

«Для создания сцен приходится растягивать даже самые короткие кадры хроники, и для этого используется специальная компьютерная графика и спецэффекты», — объяснила Шумакова.

В проекте задействованы Госфильмофонд и итальянский Институт Луче (Istituto Luce), который был создан именно Муссолини, видевшим в кино орудие пропаганды. Сейчас Институт Луче обладает самым обширным архивом исторической хроники.

Ожидается, что работа над картиной будет закончена к 2019 году.