Солист группы «Звери» сыграл в фильме Серебренникова

Главные роли в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое исполнили корейский актер Тео Ю (Teo Yoo), музыкант Рома Зверь и Ирина Старшенбаум, сообщила пресс-служба фильма.

Сюжет картины «Лето» основан на малоизвестной истории отношений музыканта Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием группы Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

Роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю (Teo Yoo), известный по фильмам «Один за другим» Ким Ки Дука (МКФ в Венеции, 2014), «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев (МКФ в Каннах, 2006), «В поисках Сеула» Бенсона Ли (фестиваль «Санденс», 2015), «Равные» Дрейка Доримуса (МКФ в Венеции, 2015).

В роли Науменко дебютировал в кино Рома Зверь. Роль жены Майка Натальи сыграла звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

«Фильм «Лето» — не байопик. Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени», — цитирует пресс-служба продюсера фильма Илью Стюарта.

Фильм «Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista, которые представят фильм на Берлинском кинорынке уже в середине февраля. Международными продажами занимается французская компания Charades. Также фильм получил поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

Сейчас Серебренников находится под домашним арестом. Режиссер обвиняется в мошенничестве по делу основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия».