Винников во время эфира программы постарался опровергнуть присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.
Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.
«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям», — заявил Соловьев.
В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: «Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию».
После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.
Майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, где во время боя с террористами подорвал себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.
Не пиарте этого жи дяру, его даже ватные пенсы перестали смотреть.« ответить
Давай тебя пиарть, ты точно из отребья!« ответить
Помёт соловьиный как всегда ублюдок..порадуемся за утилизированного лётчика нелюдя..« ответить
Погиб Русский летчик как герой вечная память.Есть примеры героизма американского летчика во Вьетнаме который сдался в плен как последняя шалава 4 года делал все что ему Вьетнамские товарищи приказывали это ваш герой второсортные вы его узнаете по леденцу за щечкой .« ответить
Кста, этот обрезанец не боится, что сегодня он выгнал из студии американца, а завтра его дочек выпрут пинком под сраку из Америки?« ответить
У всех пидо ров Кремля дети на западе..вот такие они выродки..я их как людей вообще не воспринимаю как и 85% русско животного мира...« ответить
Погиб обыкновенный гастарбайтер. Почему в отношении других умерших- погибших за границей работяг не пишут, что они- герои?« ответить
А тут, наёмника-убийцу, а свехсрочники на миссиях за рубежом ими и являются, возвели в ранг убиенного не за что святошу? Нимб ему повесьте да в святые рпц возведите.
Умер Максим, ну и х.й с ним. Ещё нарожают, невелика потеря.
ты мразь захлопни свою пасть и не воняй своим смрадом.« ответить
человек погиб геройской смертью на войне с мировым терроризмом.
и не тебе падаль рассуждать о его святости.
желаю, чтобы в твой дом пришли игиловцы.
Шведов,почему местные пидарасы издеваются над покойными,или редакция специально поддерживает вражду и нагнетание русофобии!!!!« ответить
Есть такое понятие как "геройская смерть" и не важно какой он национальности и цвета кожи, но не каждый сможет не сдаться врагу. И таким трусам-соплякам и диванным генералам не понять этого понятия. Ведь вы ссытесь выходя на улицу и только закрывшись на несколько замков чувствуете себя недоступными богами!« ответить
Ну да, ведь издеваться можно только над украинцами, что погибли в "котлах", любимая тема руспатриотов, на которой они беснуются от радости и восторга..« ответить
У каждого народа есть свои диванные генералы, и становиться одним из них никому не делает чести.« ответить
_издеваться можно только над украинцами_« ответить
именно, но, когда прилетает ответка, то сразу поднимается вой: ойойой, обидели, оскорбили, ойойой
а ничего, что украинцев убивают на их территории, где они борятся за территориальную целостность страны, а?
Что скажешь? И не надо сравнивать украинцев с наёмниками, убивающими безнаказанно авиракетами беззащитных сирийцев. Вот, что происходит, когда его "приземлили" в равные условия.
Вот ты когда Сдохнешь, сразу все заметят- просто воздух сразу станет чище, и ни кто уже через пол часа о такой мрази, как ты, и не вспомнит, а летчик настоящий герой, Вечная слава ему и земля пухом.« ответить
Когда дохнут бандерлоги из разных карательных батальонов у нормальных людей не может не вызывать радости, туда им дорога, а простых солдатиков срочников искренне жаль, не за что гибнут..« ответить
Любимая темка. Ща вся Твайка блеснет интеллектом. ))))« ответить
Solovjinij pomjot.« ответить
В Сирии ликвидировали сотню наемников российской частной военной компании "Вагнер".« ответить
Об этом написал на своей странице в "ВКонтакте" бывший главарь боевиков, "экс-министр обороны" "ДНР" Игорь (Стрелков) Гиркин.
"Прошу обратить внимание тех, кто собирается съездить на заработки" в Сирию. Вот что заявило наше Минобороны: по данным из надежных источников, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного). Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Один - практически полностью уничтожен, второй - разгромлен "в хлам". Потери, вполне вероятно, очень близки к указанной цифре", - сообщил Гиркин.
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А теперь вопрос - в госДуре за каждого жмурика будут вставать или за всех разом?
а теперь ответ мразоте: - кто встанет над твоим хладным обосравшемся трупом???« ответить
Отвечаю на вопрос- когда я сдохну, единственное кто встанет, так это у меня..« ответить