Соловьев выгнал американца за оскорбление погибшего в Сирии летчика (видео)(41)

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Герман Бергер
10:47 10.02.2018
В мире / Россия

Телеведущий Владимир Соловьев во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Винников во время эфира программы постарался опровергнуть присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.

 

«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям», — заявил Соловьев.

 

В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: «Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию».

 

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.

 

 

Майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, где во время боя с террористами подорвал себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

РИА Новости / Фото
Комментарии (41)
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П у т и н 10:54 10:02:2018

Не пиарте этого жи дяру, его даже ватные пенсы перестали смотреть.

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Порошенко 11:05 10:02:2018

Давай тебя пиарть, ты точно из отребья!

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Ваня 12:43 10:02:2018

Помёт соловьиный как всегда ублюдок..порадуемся за утилизированного лётчика нелюдя..

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Правда тут 13:46 10:02:2018

Погиб Русский летчик как герой вечная память.Есть примеры героизма американского летчика во Вьетнаме который сдался в плен как последняя шалава 4 года делал все что ему Вьетнамские товарищи приказывали это ваш герой второсортные вы его узнаете по леденцу за щечкой .

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П у т и н 11:01 10:02:2018

Кста, этот обрезанец не боится, что сегодня он выгнал из студии американца, а завтра его дочек выпрут пинком под сраку из Америки?

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Ваня 12:46 10:02:2018

У всех пидо ров Кремля дети на западе..вот такие они выродки..я их как людей вообще не воспринимаю как и 85% русско животного мира...

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Саня 11:03 10:02:2018

Погиб обыкновенный гастарбайтер. Почему в отношении других умерших- погибших за границей работяг не пишут, что они- герои?
А тут, наёмника-убийцу, а свехсрочники на миссиях за рубежом ими и являются, возвели в ранг убиенного не за что святошу? Нимб ему повесьте да в святые рпц возведите.
Умер Максим, ну и х.й с ним. Ещё нарожают, невелика потеря.

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смерш 12:01 10:02:2018

ты мразь захлопни свою пасть и не воняй своим смрадом.
человек погиб геройской смертью на войне с мировым терроризмом.
и не тебе падаль рассуждать о его святости.
желаю, чтобы в твой дом пришли игиловцы.

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русский 12:50 10:02:2018

Шведов,почему местные пидарасы издеваются над покойными,или редакция специально поддерживает вражду и нагнетание русофобии!!!!

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Хм 12:53 10:02:2018

Есть такое понятие как "геройская смерть" и не важно какой он национальности и цвета кожи, но не каждый сможет не сдаться врагу. И таким трусам-соплякам и диванным генералам не понять этого понятия. Ведь вы ссытесь выходя на улицу и только закрывшись на несколько замков чувствуете себя недоступными богами!

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Ага 12:54 10:02:2018

Ну да, ведь издеваться можно только над украинцами, что погибли в "котлах", любимая тема руспатриотов, на которой они беснуются от радости и восторга..

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Хм 13:11 10:02:2018

У каждого народа есть свои диванные генералы, и становиться одним из них никому не делает чести.

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Саня 13:23 10:02:2018

_издеваться можно только над украинцами_
именно, но, когда прилетает ответка, то сразу поднимается вой: ойойой, обидели, оскорбили, ойойой
а ничего, что украинцев убивают на их территории, где они борятся за территориальную целостность страны, а?
Что скажешь? И не надо сравнивать украинцев с наёмниками, убивающими безнаказанно авиракетами беззащитных сирийцев. Вот, что происходит, когда его "приземлили" в равные условия.

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Сане Дебилову 15:20 10:02:2018

Вот ты когда Сдохнешь, сразу все заметят- просто воздух сразу станет чище, и ни кто уже через пол часа о такой мрази, как ты, и не вспомнит, а летчик настоящий герой, Вечная слава ему и земля пухом.

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АГАкнотому на всю голову 15:25 10:02:2018

Когда дохнут бандерлоги из разных карательных батальонов у нормальных людей не может не вызывать радости, туда им дорога, а простых солдатиков срочников искренне жаль, не за что гибнут..

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Ну, фсе! Понеслась! 11:09 10:02:2018

Любимая темка. Ща вся Твайка блеснет интеллектом. ))))

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Vova 19:12 10:02:2018

Solovjinij pomjot.

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П у т и н 11:21 10:02:2018

В Сирии ликвидировали сотню наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом написал на своей странице в "ВКонтакте" бывший главарь боевиков, "экс-министр обороны" "ДНР" Игорь (Стрелков) Гиркин.

"Прошу обратить внимание тех, кто собирается съездить на заработки" в Сирию. Вот что заявило наше Минобороны: по данным из надежных источников, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного). Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Один - практически полностью уничтожен, второй - разгромлен "в хлам". Потери, вполне вероятно, очень близки к указанной цифре", - сообщил Гиркин.

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А теперь вопрос - в госДуре за каждого жмурика будут вставать или за всех разом?

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смерш 12:05 10:02:2018

а теперь ответ мразоте: - кто встанет над твоим хладным обосравшемся трупом???

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Путин 15:28 10:02:2018

Отвечаю на вопрос- когда я сдохну, единственное кто встанет, так это у меня..

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)