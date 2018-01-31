Меценат и благотворитель Джордж Сорос ведёт активную деятельность по изменению человечества

Европейское региональное бюро ВОЗ, где работают группы сторонников Сороса, приняло «Стандарты сексуального образования в Европе». Этот документ демонстрирует, как европейских детей с юного возраста буквально переформатируют, меняя в них привычную матрицу. На внедрение «гендерной нормы 21» века выделены миллиарды долларов.

Меценат и благотворитель, крупный спекулянт и миллиардер Джордж Сорос работает по всему миру. Он действует через свой фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations), базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки «ассоциированных» с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом.

Свой взгляд на мир и его будущее Сорос изложил в книге «Возраст погрешности» (The Age of Fallibility). Главная цель Сороса — создать мир без границ, где все были бы равны и свободны, где интересы всех меньшинств, прежде всего сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но превалировали бы над интересами большинства.

Сорос — сторонник «гендерной идеологии», которая родилась в недрах феминистского движения, а сегодня уже стала социально-политической основой западного общества. Эта идеология предполагает «свободу гендерной идентичности»: кто кем себя воображает в «гендерном» смысле — тем себя и представляет миру. На Западе сегодня это фактически доминирующая религия. Сорос – фанатический адепт этой религии.

Недавно портал DCleaks.com обнародовал секретные документы фонда «Открытое общество», относящиеся к 2016 году. Они свидетельствуют о финансировании Соросом программ по планомерному изменению отношения мужчин и женщин, путём лоббирования «гендерного равества». Традиционные семьи уже устарели и никому не нужны. Брак — анахронизм Наступает эра нового человечества.

В частности, речь идет об «Обновленной стратегии развития Программы 2015 года в области общественного здравоохранения (на 2016-2020 годы)». В параграфе «Декриминализация и депатологизация на основе сексуальной и гендерной идентичности» говорится о необходимости реализации стратегии декриминализации проституции и легального признания транссексуализма нормой.

Авторы документа «выражают сожаление», что им не удалось добиться полного признания законности проституции, в частности в Канаде, где парламент принял закон в «стиле Швеции», когда уголовную ответственность несет не проститутка, а клиент.

Сорос активно помогает работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытаясь изменить существующие международные классификации сексуальных расстройств таким образом, чтобы постулаты «гендерной идеологии» имели научное обоснование. В том же документе говорится: «…Ключевая борьба разворачивается вокруг предстоящего 11-го по счету пересмотра Международной классификации болезней в рамках ВОЗ. Группы наших сторонников работают над обеспечением того, чтобы из этого перечня болезней, который пересматривается раз в 15 лет, был изъят «транссексуализм», который квалифицируется как психическое заболевание…».

Европейское региональное бюро ВОЗ, где работают группы сторонников Сороса, приняло «Стандарты сексуального образования в Европе». Этот документ демонстрирует, как европейских детей с юного возраста буквально переформатируют, меняя в них привычную матрицу. Вот только одна выдержка из этих стандартов: «Сексуальное образование твердо основывается на гендерном равенстве, самоопределении и принятии разнообразия».

На внедрение «гендерных норм 21 века» выделены миллиарды долларов.