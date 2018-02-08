Сорос платит за сохранение Великобритании в ЕС(1)

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Анатолий Тарасов
12:36 08.02.2018
В мире / Евросоюз

Американский миллиардер Джордж Сорос вложил более 400 тысяч фунтов стерлингов (более $500 тысяч) в кампанию по сохранению Великобритании в Евросоюзе, сообщила The Guardian.

Газете стало известно, что бизнесмен поддерживает организацию Best for Britain, которая стремится предотвратить выход Великобритании из Евросоюза. Она получила шестизначную сумму в фунтах с момента парламентских выборов, прошедших в июне прошлого года. Организацией руководят бывший министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер, которая подала в суд за инициацию выхода из ЕС.

 

По информации Best for Britain, она собрала более 413 тысяч фунтов стерлингов малыми пожертвованиями.

 

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать Brexit.

 

Джордж Сорос был одним из организаторов Черной среды, когда заработал более миллиарда долларов на перепродаже фунта стерлингов после резкого удешевления последнего.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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прощай Англия 12:47 08:02:2018

Предлогаю Соросу подцепить Британские острава ядерными тягачами и отбуксировать в США. Будет на один штат больше :-)

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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