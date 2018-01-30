Соседи Бриедиса трогательно подбодрили спортсмена после поражения (+ФОТО)(8)

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Виталий Вавилкин
17:40 29.01.2018
Спорт

Как сообщалось, в ночь на воскресенье произошел бой латвийского боксера Майриса Бриедиса с украинцем Александром Усиком, в котором победу одержал спортсмен из Украины.

Довольно интересным способом поддержать Бриедиса после боя решили его соседи, обклеив подъезд дома с письмами благодарности.

 

“Видите, все-таки можно иметь хорошие отношения с соседями”, — написал в социальных сетях Янис, добавив к публикации соответствующие фотографии.

 

Напомним, после боя Бриедис заявил, что, хотя судьям видней, по своим личным ощущениям он не считает себя проигравшим.

 

Спортсмен выразил надежду встретиться с Усиком на ринге еще раз.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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ольга 17:58 29:01:2018

Марис ты еще молодой,победа будет твоей если останешься человеком!

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Latviešu patriots 18:44 29:01:2018

Briedis ir malacis. Nu un ka zaudēja, citreiz uzvarēs! Galvenais, paliec tāds kāds esi - mūsu Latvijas īsts patriots. Man ļoti patīk Tavi vārdi: mans dopings ir mana tauta. Latviešu Patrioti ir ar Tevi!

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Александр Шерстобитов 18:49 29:01:2018

Для меня Бриедис такой же спортсмен, как Гуильо Иглесио в Рио Де Жанейро. В смысле, чужой человек, как и любой другой боксёр, гитарист или художник. У серой массы хооется себя к кому то причеслить, типа мы или нас. Нет никаких МЫ. Разве вам достанется хоть евро от гонорара Бриедиса? Он получил за бой, сколько 99% жителей Латвиии не смогли бы заработать даже за 10 своих жизней. И его надо пободрить? "Ах бедненький, не получил 1 600 000, а только 800 000!" А кого из вас бриедис пободрит?! Никаго! Ну так чего же вы такие дураки?! Он сделал спектакль, у толпы было развлечение. Всё, тут все и в расчёте.

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Latviešu patriots 18:58 29:01:2018

Varbūt nevajag izrādīt pasaulei kāds tu esi sīks pelēks nevajadzīgs cilvēķelis. Ā bet aizmirsu - tu jau esi tipisks krievs. Latvieši lepojas ar Briedi, jo viņš ir mūsējais LATVIETIS. Un mums neskauž viņa 800 000 eiro. Viņš tos ir godam nopelnījis. Malacis!

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Александр Шерстобитов 22:04 29:01:2018

_Latviešu patriots 18:58 29:01:2018_

А ты возьми за счёку у бриедиса. Пусть и тебе достанется капля от славы!

:))))))

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Latviešu patriots 23:49 29:01:2018

Krievu gej, turi muti..

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Александр Шерстобитов 18:50 29:01:2018

Для меня Бриедис такой же спортсмен, как Гyильо Иглесио в Рио Де Жанейро. В смысле, чужой человек, как и любой другой боксёр, гитарист или художник. У серой массы хооется себя к кому то причеслить, типа мы или нас. Нет никаких МЫ. Разве вам достанется хоть евро от гонорара Бриедиса? Он получил за бой, сколько 99% жителей Латвиии не смогли бы заработать даже за 10 своих жизней. И его надо пободрить? "Ах бедненький, не получил 1 600 000, а только 800 000!" А кого из вас бриедис пободрит?! Никаго! Ну так чего же вы такие дураки?! Он сделал спектакль, у толпы было развлечение. Всё, тут все и в расчёте.

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Парко 18:57 29:01:2018

Марис сам разберётся, кому с....слёзы вытирать.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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