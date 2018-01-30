Как сообщалось, в ночь на воскресенье произошел бой латвийского боксера Майриса Бриедиса с украинцем Александром Усиком, в котором победу одержал спортсмен из Украины.

Довольно интересным способом поддержать Бриедиса после боя решили его соседи, обклеив подъезд дома с письмами благодарности.

“Видите, все-таки можно иметь хорошие отношения с соседями”, — написал в социальных сетях Янис, добавив к публикации соответствующие фотографии.

Напомним, после боя Бриедис заявил, что, хотя судьям видней, по своим личным ощущениям он не считает себя проигравшим.

Спортсмен выразил надежду встретиться с Усиком на ринге еще раз.