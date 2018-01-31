Литовская армия в этом году планирует закупки на 265 млн евро, сообщило Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны Литвы.

Теоретически на эти деньги можно купить 45 американских танков «Абрамс» или половину российской атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень». Впрочем, литовцы не хотят делиться.

«Надеемся, что основную часть публичных закупок получат литовские производители, которых мы приглашаем активно участвовать в объявляемых конкурсах», — отметил замминистра обороны Гядминас Еглинскас.

В этом году крупнейшие запланированные закупки предусматривают приобретение контейнеров, грузовиков, технических средств для ремонта военной техники. Кроме того, будут закуплены запчасти для транспорта, боеприпасы, индивидуальные средства защиты, горючее, продукты питания, обмундирование. Плюс выделят деньги на аренду средств передвижения.

Напомним, что в прошлом году литовской армией было заключено договоров почти на 225 млн евро. Наиболее крупной закупкой тогда стали норвежские передвижные зенитно–ракетные комплексы средней дальности NASAMS, их стоимость составила почти 100 млн евро.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.