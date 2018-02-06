Составлен список лучших туров для любителей дикой природы

Британские журналисты подготовили список из 50 лучших туров и экспедиций, предлагающих провести отпуск среди представителей дикой природы.

Список The Telegraph охватил самые разные направления на любой вкус: от наблюдения за белыми медведями в Арктике до защиты слонов и львов в пустыне Намибии, от орангутанов в Борнео до бабочек в Малави.

В частности, будущим туристам предлагают стать участниками сафари на экологической станции в Белоруссии. В ходе экспедиции предстоит уйти вглубь леса, чтобы увидеть волков, бизонов, бобров, лосей, рябчиков, орлов и черных аистов. Выходы в лес запланированы рано утром (около 4:00) и в сумерках, когда животные наиболее активны. Стоимость пятидневного тура составляет около $1400.

В рамках другого тура путешественникам предлагают отправиться в Никарагуа, чтобы понаблюдать за птицами и черепахами в национальном парке, исследовать островки Гранада в озере Никарагуа и подняться к кратеру вулкана Момбачо. Стоимость такой поездки на 12 дней составит $1900.

Также любители дикой природы могут отправиться в леса Центральной Швеции, чтобы пять дней искать лосей, бобров, волков, горных зайцев и бурых медведей, ночуя в гостевом доме на берегу озера. Поездка обойдется в $2400.

А любители морской фауны могут отправиться на Гебридские острова, чтобы присоединиться к исследовательской программе по сохранению и изучению китов, акул, морских свиней, дельфинов, выдр и тюленей. Семь ночей здесь будут стоить около $1500.

Из других привлекательных туров в дикую природу можно выбрать путешествие в Норвегию для наблюдения за белыми медведями, отправиться в Коста-Рику, чтобы найти в тропиках ленивцев, проехаться на роскошном корабле по Амазонке, посетить остров Южная Георгия в Атлантике, где обитают буревестники и королевские пингвины, а также уехать в Гренландию, чтобы исследовать самую большую систему фьордов в мире.