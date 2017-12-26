Состояние Табакова резко ухудшилось

Медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Табакову стало плохо накануне, хотя ранее в декабре сообщалось о положительной динамике в развитии его болезни.
82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.
Сын народного артиста Антон Табаков, в свою очередь, заявил, что у его отца воспаление легких.
Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».
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