Около 380 потенциальных депутатов не смогли принять участие в парламентских выборах из-за возможной связи с Комитетом государственной безопасности СССР (КГБ). Об этом радио Baltkom рассказал член правительственной комиссии по научному изучению деятельности латвийского КГБ, доктор исторических наук Айнарс Бамбалс.

Он отметил, что главная информация о деятельности агента КГБ содержится в его рабочем деле, однако они были вывезены в Россию. Сейчас остались только учетные карточки, которые не являются достаточной уликой, доказывающей причастность к КГБ.

«Тут получается парадокс: с одной стороны, Центр документирования последствий тоталитаризма каждые выборы проверяет потенциальных депутатов и получается, что учетная карточка является важнейшим документом, который позволяет не допустить кандидатов до выборов. Однако, с другой стороны, суд не может полностью доказать их причастность к КГБ. Поэтому те кандидаты, которые не были согласны с решением Центра, подали в суд. И сейчас в архивах уже находится около 380 подобных дел. Эти люди судились и остались невиновными.

Поэтому эти карточки или «мешки ЧК» — это палка о двух концах: с одной стороны, эти люди не могут идти в политику, однако, с другой стороны, для суда наличие учетной карточки не является достаточной уликой, чтобы доказать причастность к КГБ», — рассказал Бамбалс.

Он также добавил, что в этом случае для суда самый важный документ – наличие собственноручной подписи.

«Самое важное в рабочих делах агентов – это их подписка, в которой сказано: «я такой-то, такой-то, даю настоящую подписку особому отделу КГБ в том, что добровольно даю свое согласие оказать помощь в выявлении шпионов, диверсантов, террористов и других враждебных элементов. Мне разъяснено, что свою связь с органами КГБ я не должен нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах разглашать даже своим близким родственникам. Для конспирации в работе я выбираю себе псевдоним Сокол, о чем и расписываюсь». Далее идет дата и подпись, однако этой собственноручной подписи в Латвии нет. И суд не может ничего предъявить подозреваемым, если только они сами не признаются. Собственноручная подпись – это самый важный документ для суда», — отметил Бамбалс.

Как сообщалось, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Ранее, на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

Также прозвучали заявления о том, что для работы в помещениях Бюро по защите Сатверсме (БЗС) членам комиссии требуется допуск к гостайне. И недавно БЗС признало, что члены комиссии отвечают требованиям закона, что позволяет им получить специальное разрешение на подобный допуск.

Также 18 января БЗС передало Латвийскому национальному архиву на постоянное хранение частично анонимизированную реставрированную версию электронной базы данных Delta-Latvija, в которой содержатся учетные карточки и донесения агентов. Информация из этой базы будет доступна исследователям в порядке, установленном Латвийским национальным архивом.