Несмотря на мороз в -11 градусов, среди присутствующих есть как взрослые, так и дети. Участники держан в руках плакаты «Руки прочь от русских школ», «Каждому русофобу по крепкому кробу!», «Ассимиляции — нет!», а также красные шарики.
«Вся акция происходит напротив памятника Райнису. Собрались несколько сотен человек. По сравнению с другими акциями, нынешняя выглядит достаточно объемно и более масштабно. Площадь Эспланады занята уже наполовину. Люди продолжают подходить. Среди присутствующих люди старшего поколения, подростков значительно меньше, есть маленькие дети, они пришли с родителями», — пишет Mixnews.
Перед собравшимися выступают активисты Русского союза Латвии, в том числе Мирослав Митрофанов, Деги Караев, и другие.
«По словам Деги Караева, русское население — это часть Латвии и обучение на русском должно быть в Латвии сохранено. Некая девушка выступила эмоционально, буквально со слезами на глазах сказала, что деды обеспечили светлое будущее и мы должны следовать заветам и его сохранить. Звучали и кричалки достаточно резкого характера, например, с концовкой «Это наша страна — дурик прыгни из окна»", — рассказал журналист.
Перед участниками выступают активисты Русского союза Латвии, известный рэпер Рэй Рижский спел композицию собственного сочинения — «Я не хочу».
На Эспланаде установлена звукоусиливающая аппаратура, специальная палатка, где происходит сбор подписей, по периметру ходят люди, призывающие ставить свои подписи. Присутствующие идут на коммуникацию с организаторами, слушают выступления, переговариваются. В районе проведения акции дежурит полиция, вокруг нет никаких заторов транспорта.
права крымских татар для Европы гораздо важнее« ответить
Опять собрались старпёры, у кого школьные годы прошли при Хрущове. Даже стыдно показать фото в анфас?« ответить
Да..уж ! Не стесняйся ... покажи что имеешь! ... Или не пиздись тут, дурачогс!!!« ответить
Да..уж ! Не стесняйся ... покажи что имеешь! ... Или не пиздись тут, дурачогс!!! Слава Богу собрались все : пожилые , молодые , интеллектуалы , но не дэбилы!« ответить
Куда смотрят организаторы? Это же пожилые особи. Заболеют и умрут. Русскоязычных в Латвии совсем не останется! Мы будем очень переживать.« ответить
Латвия уже давно страна пенсионеров. Дальше будет хуже...« ответить
Иммунитет поднят! Погода , сама природа , небеса - всё радует и сил даёт! Издохни тварь вредящая Латвии!!!« ответить
Не переживай Иварс, я лично закрою входную дверь после твоего ухода.« ответить
5 000 человек были: школьники, молодёжь, родители, деды и бабушки. МОЛОДЦЫ! И рэп молодёжный, и стихи , и песни-как раз всё то, что нравится латышам, в их стиле. Но понравилось ли на этот раз? Посмотрим. Раз не отклiкаются, значит боятся, и мы на правильном пути!!!« ответить
Чё ты лепишь?? Баба со сцены орала - Молодые, как вам не стыдно сидеть на диване? Если молодые были, то почему эта истерика. Были только старухи.« ответить
Для того что бы сломать твой еба...ник молодёжи хватало,что же вы трусливые шакалы только в сети смелые,а прийти выразить своё фу страшно,правда?« ответить
Козявка, все смелые и отважные тихо сидят под лавкой 27 лет независимости. А русские школы закроют, утрись и отвали.« ответить
А,ты мне это в лицо сказать сможешь,человексчлномвпопе или слабо?« ответить
Запросто, открывай пасть, я туда нассу!« ответить
урод верзилов, психбольной, только и можешь через комп хамить. Скоро тебя, быдло, поставят раком и в пасть твою нассут. Вот увидишь, подожди немного.« ответить
100% atbalstu!!! 100% atbalstu!!!« ответить