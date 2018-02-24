Сотни людей протестовали против школьной реформы в центре Риги(21)

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Владимир Бучельников
15:38 24.02.2018
Наша Латвия

Несколько сотен человек участвуют в акции протеста против перевода школ на госязык обучения на Эспланаде в Риге. Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии.

Несмотря на мороз в -11 градусов, среди присутствующих есть как взрослые, так и дети. Участники держан в руках плакаты «Руки прочь от русских школ», «Каждому русофобу по крепкому кробу!», «Ассимиляции — нет!», а также красные шарики.

 

«Вся акция происходит напротив памятника Райнису. Собрались несколько сотен человек. По сравнению с другими акциями, нынешняя выглядит достаточно объемно и более масштабно. Площадь Эспланады занята уже наполовину. Люди продолжают подходить. Среди присутствующих люди старшего поколения, подростков значительно меньше, есть маленькие дети, они пришли с родителями», — пишет Mixnews.

 

Перед собравшимися выступают активисты Русского союза Латвии, в том числе Мирослав Митрофанов, Деги Караев, и другие.

 

«По словам Деги Караева, русское население — это часть Латвии и обучение на русском должно быть в Латвии сохранено. Некая девушка выступила эмоционально, буквально со слезами на глазах сказала, что деды обеспечили светлое будущее и мы должны следовать заветам и его сохранить. Звучали и кричалки достаточно резкого характера, например, с концовкой «Это наша страна — дурик прыгни из окна»", — рассказал журналист.

 

Перед участниками выступают активисты Русского союза Латвии, известный рэпер Рэй Рижский спел композицию собственного сочинения — «Я не хочу».

 

На Эспланаде установлена звукоусиливающая аппаратура, специальная палатка, где происходит сбор подписей, по периметру ходят люди, призывающие ставить свои подписи. Присутствующие идут на коммуникацию с организаторами, слушают выступления, переговариваются. В районе проведения акции дежурит полиция, вокруг нет никаких заторов транспорта.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (21)
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федя 15:41 24:02:2018

права крымских татар для Европы гораздо важнее

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ИвАн 15:43 24:02:2018

Опять собрались старпёры, у кого школьные годы прошли при Хрущове. Даже стыдно показать фото в анфас?

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Ой, нимагу 15:55 24:02:2018

Да..уж ! Не стесняйся ... покажи что имеешь! ... Или не пиздись тут, дурачогс!!!

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Ой, нимагу 15:57 24:02:2018

Да..уж ! Не стесняйся ... покажи что имеешь! ... Или не пиздись тут, дурачогс!!! Слава Богу собрались все : пожилые , молодые , интеллектуалы , но не дэбилы!

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Иварс 15:52 24:02:2018

Куда смотрят организаторы? Это же пожилые особи. Заболеют и умрут. Русскоязычных в Латвии совсем не останется! Мы будем очень переживать.

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Благодаря стараниям правящей шайки 16:00 24:02:2018

Латвия уже давно страна пенсионеров. Дальше будет хуже...

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Ойц... ойц... ойц! 16:00 24:02:2018

Иммунитет поднят! Погода , сама природа , небеса - всё радует и сил даёт! Издохни тварь вредящая Латвии!!!

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Latviešu patriots 16:03 24:02:2018

Не переживай Иварс, я лично закрою входную дверь после твоего ухода.

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krievu valoda 15:58 24:02:2018

5 000 человек были: школьники, молодёжь, родители, деды и бабушки. МОЛОДЦЫ! И рэп молодёжный, и стихи , и песни-как раз всё то, что нравится латышам, в их стиле. Но понравилось ли на этот раз? Посмотрим. Раз не отклiкаются, значит боятся, и мы на правильном пути!!!

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П у т и н 16:08 24:02:2018

Чё ты лепишь?? Баба со сцены орала - Молодые, как вам не стыдно сидеть на диване? Если молодые были, то почему эта истерика. Были только старухи.

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ИвАну 16:43 24:02:2018

Для того что бы сломать твой еба...ник молодёжи хватало,что же вы трусливые шакалы только в сети смелые,а прийти выразить своё фу страшно,правда?

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П у т и н 16:51 24:02:2018

Козявка, все смелые и отважные тихо сидят под лавкой 27 лет независимости. А русские школы закроют, утрись и отвали.

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п у т и н у 16:55 24:02:2018

А,ты мне это в лицо сказать сможешь,человексчлномвпопе или слабо?

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П у т и н 16:58 24:02:2018

Запросто, открывай пасть, я туда нассу!

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быдлу под никами Путин и ИвАн 17:16 24:02:2018

урод верзилов, психбольной, только и можешь через комп хамить. Скоро тебя, быдло, поставят раком и в пасть твою нассут. Вот увидишь, подожди немного.

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latviesu pedriots 16:02 24:02:2018

100% atbalstu!!! 100% atbalstu!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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