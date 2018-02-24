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Несколько сотен человек участвуют в акции протеста против перевода школ на госязык обучения на Эспланаде в Риге. Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии.

Несмотря на мороз в -11 градусов, среди присутствующих есть как взрослые, так и дети. Участники держан в руках плакаты «Руки прочь от русских школ», «Каждому русофобу по крепкому кробу!», «Ассимиляции — нет!», а также красные шарики.

«Вся акция происходит напротив памятника Райнису. Собрались несколько сотен человек. По сравнению с другими акциями, нынешняя выглядит достаточно объемно и более масштабно. Площадь Эспланады занята уже наполовину. Люди продолжают подходить. Среди присутствующих люди старшего поколения, подростков значительно меньше, есть маленькие дети, они пришли с родителями», — пишет Mixnews.

Перед собравшимися выступают активисты Русского союза Латвии, в том числе Мирослав Митрофанов, Деги Караев, и другие.

«По словам Деги Караева, русское население — это часть Латвии и обучение на русском должно быть в Латвии сохранено. Некая девушка выступила эмоционально, буквально со слезами на глазах сказала, что деды обеспечили светлое будущее и мы должны следовать заветам и его сохранить. Звучали и кричалки достаточно резкого характера, например, с концовкой «Это наша страна — дурик прыгни из окна»", — рассказал журналист.

Перед участниками выступают активисты Русского союза Латвии, известный рэпер Рэй Рижский спел композицию собственного сочинения — «Я не хочу».

На Эспланаде установлена звукоусиливающая аппаратура, специальная палатка, где происходит сбор подписей, по периметру ходят люди, призывающие ставить свои подписи. Присутствующие идут на коммуникацию с организаторами, слушают выступления, переговариваются. В районе проведения акции дежурит полиция, вокруг нет никаких заторов транспорта.