Сотни богатых россиян, включая Аркадия Воложа и Бориса Минца, заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты.

Более половины лиц, получивших гражданство Мальты в 2016 году, имеют типичные российские имена и фамилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету MaltaToday.

Как пишет издание, полный перечень всех тех, кто получил мальтийские паспорта в 2016 году, был опубликован на сайте мальтийского правительства в конце декабря 2017 года. Из примерно двух тысяч имен, отмечает издание, около половины типичны для России и стран Восточной Европы.

При этом часть имен в списке полностью совпадает с именами нескольких известных российских бизнесменов. Среди них упоминаются сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, владелец платформы по аренде и продаже яхт Yacht Harbour Дмитрий Семенихин, бывший управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, президент промышленной группы «ИСТ» Александр Несис и некоторые другие.

Получить гражданство Мальты возможно по Программе индивидуального инвестирования «Гражданство за инвестиции», принятой в Республике в 2013 году. По ее условиям для того, чтобы стать гражданином островного государства, необходимо внести взнос в размере €650 тыс., инвестировать не менее €350 тыс. в недвижимость Мальты и не менее €150 тыс. — в утвержденные правительством облигации. Итого, общие затраты более 900 тысяч евро.

Десятки российских бизнесменов и членов их семей уже оформили мальтийское гражданство за последние три года. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.

Напомним, несколькими годами ранее первые за 200 с лишним лет Россию в период с 4 по 7 июля посетил Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг, визит которого в Москву был приурочен к 20-ти летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтийским орденом, а также открытию в Москве на территории Кремля выставки «Сокровища Мальтийского Ордена», на которой представлены экспонаты из 20 музеев России и различных стран мира. В поездке Мэтью Фестинга сопровождали более 30 ветеранов Ордена.

Как отмечают эксперты, в Ватикане и католических кругах Европы придали большое значение визиту Мэтью Фэстинга в Россию и особенно его встрече с Патриархом Кириллом. В этой связи они не исключают, глава Ордена во время пребывания в Москве прорабатывал вопрос о воссоздании российского приората, который существовал в России во времена царствования Павла I. В этом контексте обращается внимание на то, что Орден активно работаетв Белоруссии и нашел там понимание со стороны руководства государства.

Кроме встречи с Патриархом Кириллом, другим важным пунктом в программе пребывания Мэтью Фэстинга в Москве значилось награждение губернатора Московской области и бывшего главы МЧС России Сергея Шойгу (ныне он министр обороны России — прим. ред.) высшей наградой Мальтийского ордена — рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь.