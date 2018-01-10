Бизнесмены мальтийского ордена: сотни богатых россиян стали гражданами Мальты(4)

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Герман Бергер
18:15 10.01.2018
В мире / Россия

Сотни богатых россиян, включая Аркадия Воложа и Бориса Минца, заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты.

Более половины лиц, получивших гражданство Мальты в 2016 году, имеют типичные российские имена и фамилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету MaltaToday. 

 

Как пишет издание, полный перечень всех тех, кто получил мальтийские паспорта в 2016 году, был опубликован на сайте мальтийского правительства в конце декабря 2017 года. Из примерно двух тысяч имен, отмечает издание, около половины типичны для России и стран Восточной Европы.

 

При этом часть имен в списке полностью совпадает с именами нескольких известных российских бизнесменов. Среди них упоминаются сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, владелец платформы по аренде и продаже яхт Yacht Harbour Дмитрий Семенихин, бывший управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, президент промышленной группы «ИСТ» Александр Несис и некоторые другие.

 

Получить гражданство Мальты возможно по Программе индивидуального инвестирования «Гражданство за инвестиции», принятой в Республике в 2013 году. По ее условиям для того, чтобы стать гражданином островного государства, необходимо внести взнос в размере €650 тыс., инвестировать не менее €350 тыс. в недвижимость Мальты и не менее €150 тыс. — в утвержденные правительством облигации. Итого, общие затраты более 900 тысяч евро.

 

Десятки российских бизнесменов и членов их семей уже оформили мальтийское гражданство за последние три года. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.

 

Напомним, несколькими годами ранее первые за 200 с лишним лет Россию в период с 4 по 7 июля посетил Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг, визит которого в Москву был приурочен к 20-ти летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтийским орденом, а также открытию в Москве на территории Кремля выставки «Сокровища Мальтийского Ордена», на которой представлены экспонаты из 20 музеев России и различных стран мира. В поездке Мэтью Фестинга сопровождали более 30 ветеранов Ордена.

 

Как отмечают эксперты, в Ватикане и католических кругах Европы придали большое значение визиту Мэтью Фэстинга в Россию и особенно его встрече с Патриархом Кириллом. В этой связи они не исключают, глава Ордена во время пребывания в Москве прорабатывал вопрос о воссоздании российского приората, который существовал в России во времена царствования Павла I. В этом контексте обращается внимание на то, что Орден активно работаетв Белоруссии и нашел там понимание со стороны руководства государства.

 

Кроме встречи с Патриархом Кириллом, другим важным пунктом в программе пребывания Мэтью Фэстинга в Москве значилось награждение губернатора Московской области и бывшего главы МЧС России Сергея Шойгу (ныне он министр обороны России — прим. ред.) высшей наградой Мальтийского ордена — рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь.

ТАСС / Фото
Комментарии (4)
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П у т и н 18:30 10:01:2018

Чем сильнее лубофф к рашке и берёзкам, тем дальше от ватных - это закон

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юродивому 18:47 10:01:2018

Помни, варзилоид! Ты -биомусор.

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Latviešu patriots 18:32 10:01:2018

100% atbalstu

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А, 19:58 10:01:2018

Интересуюсь, что именно? Пардоньте, если пытаюсь общаться с ограниченной программой...

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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