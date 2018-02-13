Около полумиллиона жителей Лондона оказались владельцами квартир и особняков стоимостью более миллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные исследования британского сайта по продаже и аренде недвижимости Zoopla, который также запустил калькулятор, позволяющий рассчитать, когда цена недвижимости преодолеет отметку в миллион фунтов.

В целом количество объектов недвижимости стоимостью выше миллиона фунтов увеличилось по всей стране — насчитывается более 768 тысяч таких квартир и особняков.

Однако больше всего владельцев дорогостоящих квартир и особняков оказалось в Лондоне — более 430 тысяч, что составляет 12,8 процента от общего объема жилья в британской столице. С августа 2016 года количество такой недвижимости увеличилось на 23 процента.

Самым дорогостоящим районом города стал Вестминстер — половина его жителей оказались владельцами недвижимости, оценивающейся выше миллиона фунтов. Также в пятерку самых дорогих районов Лондона вошли Кенсингтон и Челси, Камден, Вандсворт и Хаммерсмит и Фулхэм.

В январе компания JLL поставила Лондон на первое место в списке городов мира по объему инвестиционных сделок, британская столица обогнала по этому показателю Лос-Анджелес и Нью-Йорк. По данным компании, в 2017 году объем таких сделок вырос на 35 процентов по сравнению с 2016-м и достиг 33 миллиарда долларов.