В целом количество объектов недвижимости стоимостью выше миллиона фунтов увеличилось по всей стране — насчитывается более 768 тысяч таких квартир и особняков.
Однако больше всего владельцев дорогостоящих квартир и особняков оказалось в Лондоне — более 430 тысяч, что составляет 12,8 процента от общего объема жилья в британской столице. С августа 2016 года количество такой недвижимости увеличилось на 23 процента.
Самым дорогостоящим районом города стал Вестминстер — половина его жителей оказались владельцами недвижимости, оценивающейся выше миллиона фунтов. Также в пятерку самых дорогих районов Лондона вошли Кенсингтон и Челси, Камден, Вандсворт и Хаммерсмит и Фулхэм.
В январе компания JLL поставила Лондон на первое место в списке городов мира по объему инвестиционных сделок, британская столица обогнала по этому показателю Лос-Анджелес и Нью-Йорк. По данным компании, в 2017 году объем таких сделок вырос на 35 процентов по сравнению с 2016-м и достиг 33 миллиарда долларов.
суперинфляция« ответить
Домбровскис без ума от бурной экономики Латвии« ответить
ЗА ПОСЛЕДНИХ 30 ЛЕТ ФУНТ СТЕРЛИНГА« ответить
СДУЛСЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ к ДОЛЛАРУ USA на 70%
А
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АНГЛИИ - 398% ВВП....
ПРИ ТАКОМ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СПАДЕ
В
СТРАНЕ,ОТКУДА ЦЕНА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ИМЕЕТ МЕСТО РАСТИ???!!!
КАК в ЛАТВИИ....ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ БЕГАЕТ,
ТЕМ
ВЫШЕ ЛАТЫШСКИЙ ВВП....