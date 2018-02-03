Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин!(21)

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Виталий Вавилкин
14:45 03.02.2018
Наша Латвия / Социум

На портале жалоб sudzibas.lv опубликована крайне неприятная история, произошедшая в магазине “Maxima” на улице Яунциема гатве в Риге.

Посетившая данный магазин женщина пишет:

 

“1 февраля закупалась в магазине “Maxima”, который находится на Яунциема гатве 174. Хотела купить немного гранатов, однако выложенные на полках находились в удасном состоянии, как впрочем большая часть овощей и фруктов!

 

Я нашла продавщицу, которая любезно согласилась посмотреть на складе более хороший гранат. Когда она уже принесла мне товар, даже помогла выбрать лучший, вторая продавщица подбежала и начала на грубом русском языке кричать на нас, мол, нужно покупать то, что находится в торговом зале, а если меня что-то не устраивает, я должна идти в другой магазин…

 

На мои слова о том, что мне нужны фрукты хорошего качества она вообще не среагировала, даже не смотря на то, что вторая продавщица пыталась ее успокоить, как-то сгладить ситуацию. В конце концов эта продавщица по имени Анна, выругавшись ушла с недовольным лицом.

 

За последние два месяца это уже не первый случай, когда я вижу этот непрекращаемый бардак – грязные полы, жуткие овощи и фрукты, бардак на кассах, бесконечные очереди и недовольные кассиры! Очень прошу, разберитесь в конце концов с ужасом, который происходит в этом магазине”, — написала шокированная покупательница.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (21)
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Latviešu patriots 14:46 03:02:2018

Ciest nevaru Maksimu, tur iepērkas vieni vienīgi krievvalodīgie un lohi! Dodu priekšroku Rimi un Elkor!

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патриот 14:52 03:02:2018

пиз...ешь!

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Не Лоялен 14:55 03:02:2018

Слышь ты нацист долбаный!А среди латышей что-ли все святые?Не устраивает русский язык в Латвии,пакуй чемодан!Скучать по тебе тоже не будут!Только полный кретин,будет всю нацию судить,по 2-3 людям!

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narod 15:15 03:02:2018

rimi eto obdiralovku cen lotishej, zakupajsja rodnoj podorozhe

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Латвиец 15:52 03:02:2018

А я терпеть не могу националистов вроде тебя!Ибо я считаю что такие как ты,позорят латышскую нацию так таковую!И Латвию как страну в частности!

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Иван 16:19 03:02:2018

Сдышь:латвиешу педриотс:-снова тут межнац.рознь разжигаешь.А нацкадр??Не надело хрень с дивана писать, тут и людей, лбами сталкивать???

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Яя 14:51 03:02:2018

на грубом русском языке начала ругаться. А вторая на нежном латышском пыталась успокоить продавца...хахахаха. В одну смену работает по одному продавцу в каждом отделе,только на весовой витрине двое. И остальным продавцам фиолетово что делает продавец в своем отделе (в частности овощном)

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ДТТ 14:53 03:02:2018

ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯ.....ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕ....
НАУ КО ДИРСТС!!!
ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС ИР ВИСЛАБАКАС ПРЕЦЕС ПАСАУЛЕ!!!!
ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!

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Ключевая фраза 14:53 03:02:2018

На грубом русском языке !!!! Понятно, статейка для наших патриотSSов и им сочувствующим. Ну и как мы все понимаем НИ РАЗУ не пропаганда.

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байба 14:54 03:02:2018

этих стукачей надо ставить на место. В каждом большом магазине есть видеозапись!!! Проверьте и опубликуйте результаты и всех стукачей призвать к ответу!

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123

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)