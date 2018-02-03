На портале жалоб sudzibas.lv опубликована крайне неприятная история, произошедшая в магазине “Maxima” на улице Яунциема гатве в Риге.

Посетившая данный магазин женщина пишет:

“1 февраля закупалась в магазине “Maxima”, который находится на Яунциема гатве 174. Хотела купить немного гранатов, однако выложенные на полках находились в удасном состоянии, как впрочем большая часть овощей и фруктов!

Я нашла продавщицу, которая любезно согласилась посмотреть на складе более хороший гранат. Когда она уже принесла мне товар, даже помогла выбрать лучший, вторая продавщица подбежала и начала на грубом русском языке кричать на нас, мол, нужно покупать то, что находится в торговом зале, а если меня что-то не устраивает, я должна идти в другой магазин…

На мои слова о том, что мне нужны фрукты хорошего качества она вообще не среагировала, даже не смотря на то, что вторая продавщица пыталась ее успокоить, как-то сгладить ситуацию. В конце концов эта продавщица по имени Анна, выругавшись ушла с недовольным лицом.

За последние два месяца это уже не первый случай, когда я вижу этот непрекращаемый бардак – грязные полы, жуткие овощи и фрукты, бардак на кассах, бесконечные очереди и недовольные кассиры! Очень прошу, разберитесь в конце концов с ужасом, который происходит в этом магазине”, — написала шокированная покупательница.