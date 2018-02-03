Посетившая данный магазин женщина пишет:
“1 февраля закупалась в магазине “Maxima”, который находится на Яунциема гатве 174. Хотела купить немного гранатов, однако выложенные на полках находились в удасном состоянии, как впрочем большая часть овощей и фруктов!
Я нашла продавщицу, которая любезно согласилась посмотреть на складе более хороший гранат. Когда она уже принесла мне товар, даже помогла выбрать лучший, вторая продавщица подбежала и начала на грубом русском языке кричать на нас, мол, нужно покупать то, что находится в торговом зале, а если меня что-то не устраивает, я должна идти в другой магазин…
На мои слова о том, что мне нужны фрукты хорошего качества она вообще не среагировала, даже не смотря на то, что вторая продавщица пыталась ее успокоить, как-то сгладить ситуацию. В конце концов эта продавщица по имени Анна, выругавшись ушла с недовольным лицом.
За последние два месяца это уже не первый случай, когда я вижу этот непрекращаемый бардак – грязные полы, жуткие овощи и фрукты, бардак на кассах, бесконечные очереди и недовольные кассиры! Очень прошу, разберитесь в конце концов с ужасом, который происходит в этом магазине”, — написала шокированная покупательница.
Ciest nevaru Maksimu, tur iepērkas vieni vienīgi krievvalodīgie un lohi! Dodu priekšroku Rimi un Elkor!« ответить
пиз...ешь!« ответить
Слышь ты нацист долбаный!А среди латышей что-ли все святые?Не устраивает русский язык в Латвии,пакуй чемодан!Скучать по тебе тоже не будут!Только полный кретин,будет всю нацию судить,по 2-3 людям!« ответить
rimi eto obdiralovku cen lotishej, zakupajsja rodnoj podorozhe« ответить
А я терпеть не могу националистов вроде тебя!Ибо я считаю что такие как ты,позорят латышскую нацию так таковую!И Латвию как страну в частности!« ответить
Сдышь:латвиешу педриотс:-снова тут межнац.рознь разжигаешь.А нацкадр??Не надело хрень с дивана писать, тут и людей, лбами сталкивать???« ответить
на грубом русском языке начала ругаться. А вторая на нежном латышском пыталась успокоить продавца...хахахаха. В одну смену работает по одному продавцу в каждом отделе,только на весовой витрине двое. И остальным продавцам фиолетово что делает продавец в своем отделе (в частности овощном)« ответить
ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯ.....ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕ....« ответить
НАУ КО ДИРСТС!!!
ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС ИР ВИСЛАБАКАС ПРЕЦЕС ПАСАУЛЕ!!!!
ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!
На грубом русском языке !!!! Понятно, статейка для наших патриотSSов и им сочувствующим. Ну и как мы все понимаем НИ РАЗУ не пропаганда.« ответить
этих стукачей надо ставить на место. В каждом большом магазине есть видеозапись!!! Проверьте и опубликуйте результаты и всех стукачей призвать к ответу!« ответить