Сотрудница “Maxima” стала инвалидом на работе; руководство магазина начало спор(3)

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Виталий Вавилкин
22:50 15.02.2018
Экономика / Социальная экономика

В прошлом году Государственная трудовая инспекция зарегистрировала и изучила 1815 несчастных случаев, из которых 184 связаны получением с тяжелых травм сотрудников на работе, а 16 со смертями на рабочем месте.

Среди этих цифр можно найти историю некоей телезрительницы передачи Bez Tabu, которая стала инвалидом, работая в магазине Maxima.

 

“Летом прошлого года в магазине произошел несчастный случай, в результате которого я тяжело повредила ногу. Была операция, а на данный момент я все еще прохожу реабилитацию. Мне присвоили инвалидность второй группы, ведь я все еще не могу ходить. Трудовая инспекция официально признала инцидент несчастным случаем на работе, а руководство магазина оспаривает это решение”, — рассказывает уже бывшая работница магазина.

 

Интересно, что в магазине даже не отрицают факт произошедшего, соглашаясь с тем, что контейнер с продуктами действительно упал на сотрудницу магазина – есть даже записи с камер видеонаблюдения. Тем не менее руководство Maxima не согласно с отдельными пунктами решения трудовая инспекции.

 

Пострадавшая женщина в свою очередь выражает серьезные опасения, что алчность руководства Maxima оставит ее без столь нужной сейчас компенсации.

 

Чиновники же успокаивают – оспорение никак не повлияет на выплату компенсаций. Государство погасит затраты и на лечение, и на реабилитацию, в общей сложности выплатив женщине 1600 евро. Главное в этом случае, говорят чиновники, взять чек за каждый уплаченный на это цент.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 23:19 15:02:2018

Ciest nevaru Maximas blēžus!

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Пророк 23:24 15:02:2018

1600 евро просто офигенная компенсация за невозможность ходить, чтоб они так жили

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шуруй 23:24 15:02:2018

в латвийское рими,помоги норвежским пенсам,философ-айдиот

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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