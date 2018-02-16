В прошлом году Государственная трудовая инспекция зарегистрировала и изучила 1815 несчастных случаев, из которых 184 связаны получением с тяжелых травм сотрудников на работе, а 16 со смертями на рабочем месте.

Среди этих цифр можно найти историю некоей телезрительницы передачи Bez Tabu, которая стала инвалидом, работая в магазине Maxima.

“Летом прошлого года в магазине произошел несчастный случай, в результате которого я тяжело повредила ногу. Была операция, а на данный момент я все еще прохожу реабилитацию. Мне присвоили инвалидность второй группы, ведь я все еще не могу ходить. Трудовая инспекция официально признала инцидент несчастным случаем на работе, а руководство магазина оспаривает это решение”, — рассказывает уже бывшая работница магазина.

Интересно, что в магазине даже не отрицают факт произошедшего, соглашаясь с тем, что контейнер с продуктами действительно упал на сотрудницу магазина – есть даже записи с камер видеонаблюдения. Тем не менее руководство Maxima не согласно с отдельными пунктами решения трудовая инспекции.

Пострадавшая женщина в свою очередь выражает серьезные опасения, что алчность руководства Maxima оставит ее без столь нужной сейчас компенсации.

Чиновники же успокаивают – оспорение никак не повлияет на выплату компенсаций. Государство погасит затраты и на лечение, и на реабилитацию, в общей сложности выплатив женщине 1600 евро. Главное в этом случае, говорят чиновники, взять чек за каждый уплаченный на это цент.