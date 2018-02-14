Сотрудницы Гайльэзерс посмеялись над пациентом, теряющим сознание от инфаркта(8)

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Виталий Вавилкин
15:30 14.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Пациенту в предынфарктном состоянии не оказали в больнице никакой помощи, лишь рассмеявшись на призыв дать ему хоть какое-то лекарство.

Мужчина рассказал, что в предынфарктном состоянии обратился за помощью в больницу Гайльэзерс, однако отношение сотрудников больницы произвело на него не меньший шок, пишет »Неаткарига».

 

“На такси добрался до Гайльэзерса, зашел внутрь, рассказал девушке на дежурстве о своем плохом самочувствии – головокружение, слабость, боль в сердце. Меня провели в информационный центр, где я попросил дать мне или продать каких-то лекарств. В ответ на это мне в лицо рассмеялись и сказали ждать в очереди. Когда я почувствовал, что мне становится хуже, что я сейчас упаду, я попросил у другой девушке, что если они не могут дать, то я куплю нужные лекарства. На это мне опять ответили, чтобы я ждал в очереди.

 

Поняв, что никакой помощи не будет, а 3 медсестрам, которые там находились попросту смешно я пошел на выход, где с надеждой, что не умру, сел в такси и сам поехал в аптеку. Любопытно, если бы я на выходе из больницы упал с инфарктом, кто бы был виноват?

 

Спасибо Богу, добрался до аптеки, после чего поехал в Страдиня, где врачи были просто шокированы подобным отношением коллег. Мне кажется, что таких сотрудников надо попросту увольнять с работы”, — рассказал возмущенный мужчина.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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я 15:48 14:02:2018

интересуюсь спросить-а на каком языку Вы общались))))))

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/ru.sputniknewslv.com/ 15:59 14:02:2018

Понятно что ненасобачьем

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Язеп 16:10 14:02:2018

Свиньи,чего сказать!

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Мнение 16:14 14:02:2018

Как-то не верится, в таких случаях надо "Скорую" вызывать, а не на такси ездить туда.

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aleks 16:15 14:02:2018

Не надо самому себе ставить диагноз.Если вам действительно становиться плохо обращайтесь в Скорую помощь.Я четыре дня назад вернулся с этой больницы диагноз аритмия. И оперативности врачей только большой ПЛЮС и СПАСИБО.А насчет языка, я думаю ясно на каком я изъясняюсь.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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