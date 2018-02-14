Пациенту в предынфарктном состоянии не оказали в больнице никакой помощи, лишь рассмеявшись на призыв дать ему хоть какое-то лекарство.

Мужчина рассказал, что в предынфарктном состоянии обратился за помощью в больницу Гайльэзерс, однако отношение сотрудников больницы произвело на него не меньший шок, пишет »Неаткарига».

“На такси добрался до Гайльэзерса, зашел внутрь, рассказал девушке на дежурстве о своем плохом самочувствии – головокружение, слабость, боль в сердце. Меня провели в информационный центр, где я попросил дать мне или продать каких-то лекарств. В ответ на это мне в лицо рассмеялись и сказали ждать в очереди. Когда я почувствовал, что мне становится хуже, что я сейчас упаду, я попросил у другой девушке, что если они не могут дать, то я куплю нужные лекарства. На это мне опять ответили, чтобы я ждал в очереди.

Поняв, что никакой помощи не будет, а 3 медсестрам, которые там находились попросту смешно я пошел на выход, где с надеждой, что не умру, сел в такси и сам поехал в аптеку. Любопытно, если бы я на выходе из больницы упал с инфарктом, кто бы был виноват?

Спасибо Богу, добрался до аптеки, после чего поехал в Страдиня, где врачи были просто шокированы подобным отношением коллег. Мне кажется, что таких сотрудников надо попросту увольнять с работы”, — рассказал возмущенный мужчина.