«В субботу в 12.00 ABLV приглашает всех сотрудников, около тысячи человек на пустырь Сканстес, где должна была быть New Hansa, для общей фотографии. Как насчёт флешмоба всех сочувствующих тоже? Ежели кто умеет организовывать на ФБ «Событие», помогайте», — написал он.
Напомним, в целях максимальной защиты клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центробанка акционеры ABLV Bank на внеочередном заседании 26 февраля приняли решение о самоликвидации банка.
Проблемы ABLV Bank начались после доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о намерении ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Сфотографироватся конечно можно, после этого немного потусить и по хуторам.« ответить
От навоза уже окон в хлевах не видно, у сараев крыши в дырках.
Вперёд и с песней, хватит жировать на процентах ничего не производя.
Ты бы лучше это послание адресовал дармоедам во власти, которые сцуки сдали банк с воплями радости, хотя сами уроды получали от банка АВ нехилые налоги и дербанили их, выплачивая себе любимым незаработанные ЗРЯплаты и премии.« ответить
Эти твари цинично отрубили руку кормящего этих бездарей.
USA skazalo i bank zakrili.« ответить
dokazatelstva? a zacem oni? USA vedj skazali.
Правильное фото будет. Для истории успеха государства. Третий достаточно ликвидный банк с стране закрывают под радостные крики правителей государства Латвии, если их можно называть правителями, а Латвию государством.« ответить
К флешмобу должны присоединиться рижане, которых этот бандитский банк оставил без квартир. Было время, когда за долг 300 латов у семей отнимали единственное жильё, а потом раздавали своим. Ну, кто поплачет о горькой судьбе офисного планктона? Я - НЕТ !!!« ответить
из 36 линии выложите фотки, где все лето зависали. Король умер, да здравствует король. У нас терпение выработали.« ответить