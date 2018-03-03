Архивное фото, закладка нового квартала New Hanza

В субботу, в 12 часов, сотрудники ABLV Bank соберутся для последней корпоративной фотографии. Один из пользователей соцсети Facebook Евгений Гомберг опубликовал призыв присоединиться к акции.

«В субботу в 12.00 ABLV приглашает всех сотрудников, около тысячи человек на пустырь Сканстес, где должна была быть New Hansa, для общей фотографии. Как насчёт флешмоба всех сочувствующих тоже? Ежели кто умеет организовывать на ФБ «Событие», помогайте», — написал он.

Напомним, в целях максимальной защиты клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центробанка акционеры ABLV Bank на внеочередном заседании 26 февраля приняли решение о самоликвидации банка.

Проблемы ABLV Bank начались после доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о намерении ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.