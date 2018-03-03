Сотрудники ABLV приглашают всех для последней фотографии(6)

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Архивное фото, закладка нового квартала New Hanza
Герман Бергер
22:20 02.03.2018
Наша Латвия / Социум

В субботу, в 12 часов, сотрудники ABLV Bank соберутся для последней корпоративной фотографии. Один из пользователей соцсети Facebook Евгений Гомберг опубликовал призыв присоединиться к акции.

«В субботу в 12.00 ABLV приглашает всех сотрудников, около тысячи человек на пустырь Сканстес, где должна была быть New Hansa, для общей фотографии. Как насчёт флешмоба всех сочувствующих тоже? Ежели кто умеет организовывать на ФБ «Событие», помогайте», — написал он.

 

 

Напомним, в целях максимальной защиты клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центробанка акционеры ABLV Bank на внеочередном заседании 26 февраля приняли решение о самоликвидации банка.

 

Проблемы ABLV Bank начались после доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о намерении ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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Istais Latviešu patriots 22:38 02:03:2018

Сфотографироватся конечно можно, после этого немного потусить и по хуторам.
От навоза уже окон в хлевах не видно, у сараев крыши в дырках.
Вперёд и с песней, хватит жировать на процентах ничего не производя.

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педриоту 01:19 03:03:2018

Ты бы лучше это послание адресовал дармоедам во власти, которые сцуки сдали банк с воплями радости, хотя сами уроды получали от банка АВ нехилые налоги и дербанили их, выплачивая себе любимым незаработанные ЗРЯплаты и премии.
Эти твари цинично отрубили руку кормящего этих бездарей.

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janka 22:39 02:03:2018

USA skazalo i bank zakrili.
dokazatelstva? a zacem oni? USA vedj skazali.

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Пророк 07:16 03:03:2018

Правильное фото будет. Для истории успеха государства. Третий достаточно ликвидный банк с стране закрывают под радостные крики правителей государства Латвии, если их можно называть правителями, а Латвию государством.

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П у т и н 08:07 03:03:2018

К флешмобу должны присоединиться рижане, которых этот бандитский банк оставил без квартир. Было время, когда за долг 300 латов у семей отнимали единственное жильё, а потом раздавали своим. Ну, кто поплачет о горькой судьбе офисного планктона? Я - НЕТ !!!

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ага 08:11 03:03:2018

из 36 линии выложите фотки, где все лето зависали. Король умер, да здравствует король. У нас терпение выработали.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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