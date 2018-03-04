Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.
Как свидетельствует информация на сайте KNAB, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.
Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции KNAB за такое же нарушение сделало замечание.
75 и 90 евро соответственно стоит информация в частном порядке, это что получается: они ничего не заработали ?« ответить
cto tak slabo nakazali?« ответить
nado bilo v ugol postavitj!
Заказал мне, к примеру, конкурент информацию о своём конкурент е за 1000€. А штраф копеечный если поймают, а скольких не поймали. Только год назад БЗК у тановило программу осслеживающую чиновников, что они делают за компьютером..« ответить