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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.