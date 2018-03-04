Сотрудники СГД сдавали информацию «налево»(3)

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Герман Бергер
22:10 04.03.2018
Политика / Политики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.

Как свидетельствует информация на сайте KNAB, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.

 

Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции KNAB за такое же нарушение сделало замечание.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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фуфло на палочке 22:23 04:03:2018

75 и 90 евро соответственно стоит информация в частном порядке, это что получается: они ничего не заработали ?

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janka 22:43 04:03:2018

cto tak slabo nakazali?
nado bilo v ugol postavitj!

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выгодный бизнес у них выходит 23:02 04:03:2018

Заказал мне, к примеру, конкурент информацию о своём конкурент е за 1000€. А штраф копеечный если поймают, а скольких не поймали. Только год назад БЗК у тановило программу осслеживающую чиновников, что они делают за компьютером..

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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