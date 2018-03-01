Совет Европы с протянутой рукой(4)

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Анатолий Тарасов
08:30 01.03.2018
Экономика / Финансы

Совету Европы грозит тяжелый финансовый кризис, если российскую делегацию не восстановят в правах и она не возобновит взносы в бюджет организации. Грязные ковровые дорожки в коридорах и отказ от печатных материалов – явное тому подтверждение, пишет немецкий журнал Focus, текст приводят «Иносми».

Москва не намерена вносить в бюджет Совета Европы взнос, который составляет без малого 33 миллиона евро, а это почти десятая часть общего бюджета организации, пока России не вернут право голоса, пишет издание.

 

Уже сегодня организация экономит во всем, в том числе потому, что Россия еще в 2017 году заморозила один из платежей. В административных кругах говорят о том, что по соображениям экономии теперь не будут раздавать печатные версии парламентских документов, а переводить будут только с самых важных языков.

 

«Грязные ковровые дорожки в коридорах тоже свидетельствуют о недостатке средств», — говорится в статье.

 

В кулуарах Совета Европы ходят разговоры о том, чтобы восстановить Россию в правах. Поиском решения вопроса занимается комиссия парламентариев, в которую входят также двое россиян. В итоге Москва может действительно добиться успеха, вопреки ожесточенному протесту Украины, говорится в комментарии.

 

«Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд недавно продемонстрировал готовность к компромиссу», — говорится в статье. По словам Ягланда, Совет Европы дал понять, что решение связанных с крымским вопросом проблем— не дело страсбургской организации.

 

Россия в этом году, как и в предыдущие три года, не направила необходимые для аккредитации документы на сессию ПАСЕ. В 2014–2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила ее права голоса и ряда значимых полномочий в Ассамблее.

 

В конце июня прошлого года Россия заявила, что приостанавливает выплаты части взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены ее права. Москва является одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

 

Новый председатель ПАСЕ Микеле Николетти, как и его предшественник Педро Аграмунт, выразил сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи. Тем не менее, по его словам, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии «со всеми ценностями и обязательствами».

 

Главным противником возвращения российской делегации является Украина. Украинская делегация отстаивает позицию, что россиянам в ПАСЕ «не место».

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (4)
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вопреки ожесточенному протесту Украины 08:39 01:03:2018

Так пусть Украина компенсирует российские взносы.
Или Украина , как наше Нацобьединение, только протестовать и ультиматумы выдвигать умеет?

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Саня 08:41 01:03:2018

Выбросьте этих уголовников из Совета Европы и живите по средствам. Попробуйте, вам понравится.

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точно 09:17 01:03:2018

Хохло-холопов надо гнать отовсюду. Незаконная власть -хунта должна полностью игнорироваться Советом Европы. Пусть кастрюлеголовые скачут!

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ВНЕСИ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД 09:54 01:03:2018

ты ж профессиональный пидарас,сделай отчисления от трудовой деятельности

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