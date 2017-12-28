Совет по управлению кризисами нашел в латвийских лесах катастрофу

Он пояснил, что в настоящее время ситуация в лесах из-за наводнения такая же, как в сельском хозяйстве, поэтому совет сегодня принял такое же решение, как в отношении сельского хозяйства — не объявлять чрезвычайное положение, но признать ситуацию катастрофической.
Совет по управлению кризисами рассматривал данный вопрос по заявлению представителей лесной отрасли. Его решение распространяется не на всю лесную отрасль, а только на лесное хозяйство.
По словам Дуклавса, объявить катастрофическую ситуацию необходимо, чтобы лесозаготовительные предприятия не пострадали из-за невыполнения обязательств, например, в случаях, когда из-за наводнения не могут завершить финансируемый ЕС проект или выполнить финансовые обязательства перед кредитными учреждениями.
«Ясно, что предприятия отрасли не могут выполнить некоторые обязательства физически», — сказал министр земледелия, добавив, что лесная отрасль не просит у государства компенсировать причиненные наводнением убытки.
Как сообщалось, с просьбой объявить чрезвычайное положение в лесах к совету обратились Латвийский союз лесоразработчиков и Латвийское общество лесовладельцев.
Как заявил президент Латвийского союза лесоразработчиков Андрей Цунскис, из-за плохих погодных условий затруднена лесоразработка и вывоз древесины из леса, поэтому лесозаготовительные предприятия не могут своевременно погашать лизинговые и кредитные платежи. Это может быть основанием, чтобы объявить чрезвычайное положение в отрасли и к предприятиям не применялись бы санкции. Компенсаций у государства лесоразработчики не требуют, сказал Цунскис.
Из-за погодных условий лесные дороги стали непроезжими, что существенно затрудняет лесозаготовительные работы, особенно в местах с гравийными дорогами.
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