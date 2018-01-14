Телеканал Al Jazeera опубликовал 95-страничный вердикт Краматорского городского суда, из которого следует, что бывший президент Украины Виктор Янукович до того, как покинуть пост главы государства, похитил 1,5 миллиарда долларов государственных средств.

По данным телекомпании, ему помогли бывшие финансовые советники нынешнего президента страны Петра Порошенко из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU).

В постановлении суда описана схема, которая использовалась для вывода средств с Украины за счет покупки облигаций на сумму в 1,5 миллиарда долларов от имени кипрских компаний между 2012 и 2014 годами.

Как сообщает Al Jazeera, сделку по покупке долларовых бондов осуществляла ICU — она же консультировала Порошенко при продаже его компании Roshen. Как сообщает телеканал, на бумаге облигации принадлежат сети кипрских офшоров, хотя де-факто средства являются «доходами от преступления клана Януковича».

В период, когда средства были выведены с Украины, председателем совета директоров ICU являлась Валерия Гонтарева — она покинула этот пост только в 2014 году, чтобы возглавить Нацбанк Украины. Во главе НБУ Гонтарева считалась близким союзником нынешнего украинского президента, отмечает РИА Новости Украина.

В то же время Гонтарева, комментируя ситуацию, заявила, что в то время, когда транзакции были проведены, ни ей, ни ICU они «не казались подозрительными». В ICU подчеркнули, что неукоснительно соблюдают законодательство Украины, а также добавили, что в операциях по покупке облигаций выступали только в качестве посредника.

В 2017 году документ, опубликованный телеканалом, был объявлен на Украине государственной тайной.