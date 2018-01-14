Советники Порошенко помогли Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов(6)

Лента новостей
Бандиты напали на пьяную Гузееву с бутылкой Эксперт: президент Латвии должен говорить на английском свободно! Перекличка капитанов Невероятно: МИД Латвии резко обогащает своих сотрудников Рики Мартин вступил в брак с художником Джаном Йозефом (фото) Советники Порошенко помогли Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов Олигархи России просят США их помиловать, сохранив выведенные из РФ деньги Найден способ покончить с анонимностью биткоина «Ожидают директивы из Парижа»
Eще в разделе
Олигархи России просят США их помиловать, сохранив выведенные из РФ деньги В Англии найден сожженный автомобиль с телом латвийца, воевавшего на Украине Украинцы стали доносить на соседей, слушающих русскую музыку Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии Музыкант Моби: в ЦРУ верят, что Трамп — агент Путина
Герман Бергер
10:15 14.01.2018
В мире / Украина

Телеканал Al Jazeera опубликовал 95-страничный вердикт Краматорского городского суда, из которого следует, что бывший президент Украины Виктор Янукович до того, как покинуть пост главы государства, похитил 1,5 миллиарда долларов государственных средств.

По данным телекомпании, ему помогли бывшие финансовые советники нынешнего президента страны Петра Порошенко из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU).

 

В постановлении суда описана схема, которая использовалась для вывода средств с Украины за счет покупки облигаций на сумму в 1,5 миллиарда долларов от имени кипрских компаний между 2012 и 2014 годами.

 

Как сообщает Al Jazeera, сделку по покупке долларовых бондов осуществляла ICU — она же консультировала Порошенко при продаже его компании Roshen. Как сообщает телеканал, на бумаге облигации принадлежат сети кипрских офшоров, хотя де-факто средства являются «доходами от преступления клана Януковича».

 

В период, когда средства были выведены с Украины, председателем совета директоров ICU являлась Валерия Гонтарева — она покинула этот пост только в 2014 году, чтобы возглавить Нацбанк Украины. Во главе НБУ Гонтарева считалась близким союзником нынешнего украинского президента, отмечает РИА Новости Украина.

 

В то же время Гонтарева, комментируя ситуацию, заявила, что в то время, когда транзакции были проведены, ни ей, ни ICU они «не казались подозрительными». В ICU подчеркнули, что неукоснительно соблюдают законодательство Украины, а также добавили, что в операциях по покупке облигаций выступали только в качестве посредника.

 

В 2017 году документ, опубликованный телеканалом, был объявлен на Украине государственной тайной.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 10:20 14:01:2018

atbalstu 100%

« ответить
Profile_default
Ваня 10:24 14:01:2018

теперь помогают вывести Алкашенко Пецы )) а кастрюлеголовые всё проглотят

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:22 14:01:2018

he he. viens par otru labaks. abi zagli.

« ответить
Profile_default
СМЕРШ 10:34 14:01:2018

Точь-в-точь как ВСЕ латвийские премьеры!

« ответить
Profile_default
ХХXL 10:28 14:01:2018

ОТКУДА СОТНИ ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ РОССИЙСКОГО ОЛИГАРХАТА,
ОКАЗАЛИСЬ В ЗАПАДНЫХ ОФФШОРНЫХ БАНКАХ....а ПРОСТОЙ НАРОД РФ
РАБОТАЕТ ЗА 200 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ...И ПЕНСИЯ - 100-150 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ

« ответить
Profile_default
Ваня 10:38 14:01:2018

какол, откуда инфа? из соц сетией?

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV