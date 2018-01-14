По данным телекомпании, ему помогли бывшие финансовые советники нынешнего президента страны Петра Порошенко из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU).
В постановлении суда описана схема, которая использовалась для вывода средств с Украины за счет покупки облигаций на сумму в 1,5 миллиарда долларов от имени кипрских компаний между 2012 и 2014 годами.
Как сообщает Al Jazeera, сделку по покупке долларовых бондов осуществляла ICU — она же консультировала Порошенко при продаже его компании Roshen. Как сообщает телеканал, на бумаге облигации принадлежат сети кипрских офшоров, хотя де-факто средства являются «доходами от преступления клана Януковича».
В период, когда средства были выведены с Украины, председателем совета директоров ICU являлась Валерия Гонтарева — она покинула этот пост только в 2014 году, чтобы возглавить Нацбанк Украины. Во главе НБУ Гонтарева считалась близким союзником нынешнего украинского президента, отмечает РИА Новости Украина.
В то же время Гонтарева, комментируя ситуацию, заявила, что в то время, когда транзакции были проведены, ни ей, ни ICU они «не казались подозрительными». В ICU подчеркнули, что неукоснительно соблюдают законодательство Украины, а также добавили, что в операциях по покупке облигаций выступали только в качестве посредника.
В 2017 году документ, опубликованный телеканалом, был объявлен на Украине государственной тайной.
atbalstu 100%« ответить
теперь помогают вывести Алкашенко Пецы )) а кастрюлеголовые всё проглотят« ответить
he he. viens par otru labaks. abi zagli.« ответить
Точь-в-точь как ВСЕ латвийские премьеры!« ответить
ОТКУДА СОТНИ ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ РОССИЙСКОГО ОЛИГАРХАТА,« ответить
ОКАЗАЛИСЬ В ЗАПАДНЫХ ОФФШОРНЫХ БАНКАХ....а ПРОСТОЙ НАРОД РФ
РАБОТАЕТ ЗА 200 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ...И ПЕНСИЯ - 100-150 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ
какол, откуда инфа? из соц сетией?« ответить