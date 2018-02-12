«Последние оставшиеся в летном состоянии МиГ-25 как раз должны базироваться на авиабазе Тьяс (Т4), в районе которой израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранским БПЛА», — пояснил изданию эксперт Юрий Лямин.
По данным «Вестника Мордовии», весь авиапарк МиГ-25 несколько лет назад насчитывал около 40 самолетов, из них около 30 — перехватчики. Эти самолеты, известные также как «Летучие лисицы» (Foxbat), долгое время не привлекались к выполнению боевых задач и совершали только редкие патрульные вылеты.
При этом, как отмечает издание, «лисицы», несмотря на свой солидный срок эксплуатации, по-прежнему могут доставить «массу неприятностей даже высокотехнологичным ВВС Израиля».
10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.
В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.
Kā tad, pārtvēreji dižie! Tikai nezin kāpēc nevienu Žīdu lidmašīnu nenotrieca..Vienīgo F 16 zenītraķetes šķembas sabojāja.« ответить
Иди уже строй бумажные самолётики.« ответить
Krieviem no laika gala bija finiera aviācija! Lidojoši mēsli!« ответить
Латвийская авиация каждую осень улетает в тёплые края и возвращается весной« ответить
ыыы. Nebūtu krievu okupācijas, mūsu aviācija būtu slavena pasaulē! Konstruktors Irbītis Vefā būvēja lidmašīnas, kas bija vācu Messeršmitu līmenī, Herberts Cukurs izveidoja pikējošo bumbvedēju, vēl pirms tādi tika projektēti PSRS!« ответить
Ну, и как? Освободили аэроодромы от советского хлама?« ответить
posle togo kak sbili f16 Evrejchiki boljshe ne zaletajut v Siriju i poprosili Rossiju chtob Iran i Sirija boljsshe ne sbivali ix samoljotiki« ответить
Саня пидор гнойный« ответить
Я так и не понял, мри чем тут Миг?« ответить
все пво сирии уничтожены-и баста . на востоке уважают силу.« ответить
par irbīšiem un cukuriem viss ir labi un skaisti. bet, puikiņ, padomā kāpēc sākās pirmais pasaules karš.... un, jā, vēl tāds sīkums, kā revolūcija un pilsoņu karš Krievijā. Ja nebūtu visi šie blakus faktori nevar zināt, kā viss būtu attīstījies, jo kaut vai tas apstāklis, ka 13jā gadā, Krievijas impērija bija vērā ņemams spēlētājs« ответить
1913. Gadā Krievijā nebija nevienas savas motorrūpnīcas. Būtībā tā bija agrārā valsts. Tā kā runāt par nopietnu spēlētāju ir naivi..« ответить
С125 вдогон, Пилоты пошли на большой высоте, ну их и смогли выцелить.« ответить