Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии(13)

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Герман Бергер
16:30 11.02.2018
В мире / Война

Сирийские правительственные войска в ходе отражения налетов израильской авиации задействовали легендарные советские перехватчики МиГ-25ПД. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

«Последние оставшиеся в летном состоянии МиГ-25 как раз должны базироваться на авиабазе Тьяс (Т4), в районе которой израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранским БПЛА», — пояснил изданию эксперт Юрий Лямин.

 

По данным «Вестника Мордовии», весь авиапарк МиГ-25 несколько лет назад насчитывал около 40 самолетов, из них около 30 — перехватчики. Эти самолеты, известные также как «Летучие лисицы» (Foxbat), долгое время не привлекались к выполнению боевых задач и совершали только редкие патрульные вылеты.

 

При этом, как отмечает издание, «лисицы», несмотря на свой солидный срок эксплуатации, по-прежнему могут доставить «массу неприятностей даже высокотехнологичным ВВС Израиля».

 

10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

 

В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 16:34 11:02:2018

Kā tad, pārtvēreji dižie! Tikai nezin kāpēc nevienu Žīdu lidmašīnu nenotrieca..Vienīgo F 16 zenītraķetes šķembas sabojāja.

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patriots-У 16:53 11:02:2018

Иди уже строй бумажные самолётики.

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Latviešu patriots 17:10 11:02:2018

Krieviem no laika gala bija finiera aviācija! Lidojoši mēsli!

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ыыы 17:18 11:02:2018

Латвийская авиация каждую осень улетает в тёплые края и возвращается весной

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Latviešu patriots 17:27 11:02:2018

ыыы. Nebūtu krievu okupācijas, mūsu aviācija būtu slavena pasaulē! Konstruktors Irbītis Vefā būvēja lidmašīnas, kas bija vācu Messeršmitu līmenī, Herberts Cukurs izveidoja pikējošo bumbvedēju, vēl pirms tādi tika projektēti PSRS!

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Саня 17:07 11:02:2018

Ну, и как? Освободили аэроодромы от советского хлама?

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>>>Саня 17:07 11:02:2018 17:53 11:02:2018

posle togo kak sbili f16 Evrejchiki boljshe ne zaletajut v Siriju i poprosili Rossiju chtob Iran i Sirija boljsshe ne sbivali ix samoljotiki

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Саня пидор 19:00 11:02:2018

Саня пидор гнойный

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ИвАн 19:50 11:02:2018

Я так и не понял, мри чем тут Миг?

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андрей 19:28 11:02:2018

все пво сирии уничтожены-и баста . на востоке уважают силу.

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>lv patriotam 19:31 11:02:2018

par irbīšiem un cukuriem viss ir labi un skaisti. bet, puikiņ, padomā kāpēc sākās pirmais pasaules karš.... un, jā, vēl tāds sīkums, kā revolūcija un pilsoņu karš Krievijā. Ja nebūtu visi šie blakus faktori nevar zināt, kā viss būtu attīstījies, jo kaut vai tas apstāklis, ka 13jā gadā, Krievijas impērija bija vērā ņemams spēlētājs

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Latviešu patriots 21:05 11:02:2018

1913. Gadā Krievijā nebija nevienas savas motorrūpnīcas. Būtībā tā bija agrārā valsts. Tā kā runāt par nopietnu spēlētāju ir naivi..

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Он был сбит 19:43 11:02:2018

С125 вдогон, Пилоты пошли на большой высоте, ну их и смогли выцелить.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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